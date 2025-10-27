Ηταν άτυχος χθες ο Παναθηναϊκός γιατί το παιχνίδι του με τον Αστέρα Τρίπολης συνέπεσε χρονικά με το clasico. Οσοι μπήκαν στον πειρασμό να κρυφοκοιτάξουν και στα δύο παιχνίδια θα αναρωτήθηκαν «τι άθλημα παίζει ο Παναθηναϊκός»; Γιατί σίγουρα αυτό δεν ήταν ποδόσφαιρο που έπαιξε χθες αλλά κλωτσοσκούφι.

Το «Rafa effect» έπαιξε τον ρόλο του για να φτάσει στη νίκη, αλλά ο Μπενίτεθ σίγουρα θα πήγε στο κρεβάτι του αναρωτώμενος αν άξιζε το ρίσκο που πήρε αναλαμβάνοντας τους Πράσινους.

Ο Ισπανός έχει μπροστά του τιτάνιο έργο για να κάνει τον Παναθηναϊκό μια κανονική ομάδα. Αυτό το «πρέπει να διορθώσουμε κάποια πράγματα» που δεν μετέφρασε ο διερμηνέας του στο stand up και το «κάποιες στιγμές παίξαμε καλά» αποκαλύπτει μια προσπάθεια κατευνασμού για να κερδίσει χρόνο σε ένα ήρεμο περιβάλλον. Ο Παναθηναϊκός είχε απέναντί του τη μοναδική ομάδα που δεν έχει κερδίσει ακόμα παιχνίδι στο πρωτάθλημα, αλλά παρ’ όλα αυτά χρειάστηκε ένα πέναλτι και ένα αυτογκόλ για να πάρει τους τρεις βαθμούς.

Ο Μπενίτεθ θεωρεί πως το μεγάλο πρόβλημα των παικτών του είναι η νοοτροπία και αυτή στην οποία πρέπει να δουλέψει περισσότερο. Αν τα καταφέρει και γυρίσει τον διακόπτη θα δικαιολογήσει το πλουσιοπάροχο συμβόλαιό του. Αν όχι, ο Παναθηναϊκός θα επιστρέψει σε ακόμα πιο σκοτεινές μέρες με απρόβλεπτες συνέπειες. Ο Μπενίτεθ μοιάζει με την τελευταία ζαριά του Γιάννη Αλαφούζου για να ρεφάρει τις προηγούμενες ατυχείς επιλογές του. Το καταλαβαίνεις άλλωστε από τον εξευμενισμό των οπαδών που είχαν αρχίσει να ζητούν την κεφαλή του επί πίνακι όπως έκαναν στο παρελθόν με τον Γιάννη Βαρδινογιάννη.

Ο Μπενίτεθ όμως δεν είναι ο Ιησούς για να κάνει θαύματα. Κι ας τον αντιμετωπίζει έτσι ο πράσινος οργανισμός, από τον ηγέτη του κλαμπ, τους δημοσιογράφους μέχρι τον τελευταίο οπαδό. Ο Ισπανός χρειάζεται χρόνο για να διορθώσει τα λάθη του παρελθόντος, τουλάχιστον μία γεμάτη σεζόν, αλλά ομάδες σαν τον Παναθηναϊκό που ζητούν επιτακτικά την επιστροφή στην κορυφή, τον θεωρούν πολυτέλεια. Ισως είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που πρέπει να ξεπεράσει αν θέλει να πιάσουν τόπο τα χρήματα που θα δώσει στον Μπενίτεθ.