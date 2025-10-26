Η κεφαλαιοποίηση των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών τεχνολογίας, με πολύ σημαντικές δραστηριότητες και στην τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) τείνει να ξεπεράσει το ΑΕΠ ολόκληρων των ΗΠΑ.

Με τις συζητήσεις για κίνδυνο φούσκας στην ΤΝ λόγω της μεγάλης αύξησης των αποτιμήσεων να εντείνονται συνεχώς, πλέον η τεχνητή νοημοσύνη αναδεικνύεται – λογιστικά – στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Η χρηματιστηριακή αξία των 15 κολοσσών Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Amazon, Meta (Facebook), Broadcom, TSMC, Tesla, Oracle, Tencent, Samsung, ASML, Alibaba και AMD καθώς και της μη εισηγμένης ακόμη Open AI (σ.σ.: η οποία έχει αποτιμηθεί για την άντληση κεφαλαίων) έχει φτάσει τα 28,1 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Σε αυτό το ποσό υπολογίζεται ότι κυμαινόταν στα τέλη του 2024 από την Trading Economics το ΑΕΠ όλων των ΗΠΑ, ενώ ακολουθούσε στη δεύτερη θέση η Κίνα με ΑΕΠ 18,7 τρισ. δολάρια.

Οι μετοχές των εταιρειών αυτών έχουν καταγράψει πολύ μεγάλα κέρδη ειδικά τους τελευταίους δώδεκα μήνες, με τη φρενίτιδα των επενδυτών να θυμίζει τη φούσκα που είχε σκάσει τη δεκαετία του 2000 με το πλήγμα που είχαν δεχτεί τότε οι αποτιμήσεις των εταιρειών του Διαδικτύου (φούσκα dot-com).

Τότε όλοι προεξοφλούσαν συνεχή αύξηση της επισκεψιμότητας στο Διαδίκτυο, με τις εταιρείες να επενδύσουν μαζικά σε υποδομές για οπτικές ίνες. Σήμερα όλοι προεξοφλούν επέκταση της τεχνητής νοημοσύνης με τις εταιρείες να επενδύσουν σε κέντρα δεδομένων και σε ισχυρούς επεξεργαστές ως «μυαλό» των μηχανημάτων που θα κάνουν τους υπολογισμούς.