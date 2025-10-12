Μέσα σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι ελληνικές αλυσίδες σουπερμάρκετ επιταχύνουν τις επενδύσεις τους σε ψηφιακά εργαλεία, αξιοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη και αναλύσεις δεδομένων ώστε να προσφέρουν στους καταναλωτές ταχύτερες, ασφαλέστερες και πιο προσωποποιημένες αγορές.

Η νέα εποχή του λιανεμπορίου χαρακτηρίζεται από εφαρμογές που βελτιώνουν τη διαχείριση αποθεμάτων, τη διαδικασία πληρωμών και τις συνθήκες εντός των καταστημάτων, κάνοντας την τεχνολογία κριτήριο επιλογής για τον πελάτη. Ψηφιακά ταμεία, «έξυπνες» οθόνες που ενημερώνουν για προϊόντα και προσφορές και λύσεις για άτομα με αναπηρία δείχνουν τη στροφή των αλυσίδων προς ένα πιο φιλικό και αυτόνομο μοντέλο αγορών.

Ψηφιακά εργαλεία

Η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνουν ήδη τον κλάδο διεθνώς και στην Ελλάδα, προσφέροντας στις επιχειρήσεις εργαλεία για μεγαλύτερη αποδοτικότητα και εξοικονόμηση πόρων. Το μοντέλο του «καταστήματος χωρίς υπαλλήλους», που πριν από λίγα χρόνια φάνταζε ουτοπικό, είναι πλέον πραγματικότητα. Στη Νέα Σμύρνη, η Core Innovations του Ομίλου Motor Oil εγκαινίασε το πρώτο αυτόνομο κατάστημα Smartshop, το οποίο λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο χωρίς προσωπικό. Η είσοδος γίνεται με κάρτα, οι αγορές ολοκληρώνονται ηλεκτρονικά και η λειτουργία του βασίζεται σε τεχνητή νοημοσύνη, αισθητήρες και computer vision. Η εταιρεία σχεδιάζει να επεκτείνει το μοντέλο σε όλα τα σημεία που απέκτησε μετά την εξαγορά της αλυσίδας Twenty4 Shopen και σε δύο νέα Smartshop εκτός πρατηρίων καυσίμων. Οπως δήλωσε ο γενικός διευθυντής της Core Innovations, Ελευθέριος Γιαννακουδάκης, «το Smartshop είναι η απάντησή μας στην ανάγκη του σύγχρονου πολίτη για μια νέα αγοραστική εμπειρία, όπου η τεχνολογία υπηρετεί την ευκολία».

Η ΑΒ Βασιλόπουλος, από την πλευρά της, λανσάρει πιλοτικά το πρώτο ρομπότ-βοηθό, τον «Μάρτιν», σε κατάστημα της Εθνικής Οδού. Ο «Μάρτιν» σαρώνει ράφια για σωστές τιμές και ελλείψεις, ενημερώνει για ουρές στα ταμεία και ελέγχει το δάπεδο για πιθανούς κινδύνους. Παράλληλα, η αλυσίδα επενδύει σε 670 αυτόματα ταμεία σε 200 καταστήματα έως το τέλος του έτους, με επένδυση 3,5 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο Νίκο Λαβίδα. Αντίστοιχες κινήσεις υλοποιεί και η Lidl, ενώ και άλλες αλυσίδες προσανατολίζονται σε ανάλογες εγκαταστάσεις.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η Μασούτης, η οποία δημιούργησε δύο πρωτοποριακά καταστήματα φιλικά για άτομα με οπτική αναπηρία, στην Καλλιθέα και τη Θεσσαλονίκη. Με απτικό οδηγό στο πάτωμα, επισημάνσεις σε έντονο χρώμα, καρτελάκια Braille και απτικοακουστικό χάρτη στην είσοδο, τα καταστήματα αυτά επιτρέπουν την ανεξάρτητη κίνηση των πελατών με προβλήματα όρασης.