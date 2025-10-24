Hρθε στην Ελλάδα. Και ετοιμάζεται να εμφανιστεί μπροστά στους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού ο Ράφα Μπενίτεθ. Για έναν προπονητή που βρέθηκε σε πάγκους κορυφαίων ομάδων, είναι ή όχι πισωγύρισμα να έρχεται στα μέρη μας και στην ταπεινή ελληνική λίγκα; Το θέμα είναι πώς το αντιλαμβάνεται ο ίδιος ο ισπανός προπονητής. Αν έχει κίνητρο και πόσο υψηλό είναι αυτό. ‘Η αν πήρε την απόφαση να αναλάβει το Τριφύλλι ώστε να… ξεσκουριάσει γιατί έμεινε καιρό μακριά από το προσκήνιο και επιπρόσθετα θέλει να αυξήσει τον τραπεζικό του λογαριασμό. Τι νέες ιδέες έχει, πόσο συναινετικός έχει γίνει με το πέρασμα των χρόνων, αν θέλει να θυμίσει στο κοινό πως ακόμη «περνά η μπογιά του», όλα αυτά θα μετρήσουν πολύ αναφορικά με το αν πετύχει ή όχι στο Κορωπί.

Ηδη, πάντως, τα πρώτα απόνερα για τη συνεργασία των Πρασίνων με τον Μπενίτεθ, φαίνονται. Γίνεται θέμα ο Παναθηναϊκός παντού και σε μεγάλα Μέσα. Οι πάντες ασχολούνται, βέβαια, με τον ισπανό κόουτς και την κίνησή του να επιστρέψει στη δράση. Αυτό συμπαρασύρει σε δημοσιότητα και τον Παναθηναϊκό – την ομάδα που χρόνια έχει να δει τίτλο πρωταθλήματος και ευελπιστεί πως η συνθήκη αυτή θα αλλάξει με την έλευση του Μπενίτεθ. Είναι, δηλαδή, ένας μάγος; Ασφαλώς και όχι. Σίγουρα, όμως, μοιάζει με… αλεξικέραυνο για τους αρμοδίους. Ανοιξαν στη διοίκηση το πουγγί και έφεραν ένα ηχηρό όνομα. Ισως το (όποιο) πλάνο να μπαίνει στην άκρη γιατί δεν είναι ξεκάθαρο τι ζητεί ο Γιάννης Αλαφούζος. Απλά, ο Ράφα είναι το τελευταίο χαρτί. Στη λογική «αν όχι αυτός, τότε ποιος»;

Κανείς δεν αμφιβάλλει πως έχει ρίξει χρήμα η διοίκηση. Εκανε επενδύσεις, έστω κι αν πολλές δεν ήταν επιτυχημένες ή βρέθηκαν άνθρωποι σε καίρια πόστα χωρίς την απαιτούμενη γνώση. Τώρα, οι πάντες μπαίνουν κάτω από μια ομπρέλα. Ο Μπενίτεθ θα είναι πάνω από όλους και αυτό μοιάζει απολύτως φυσιολογικό. Αυτό που θα έχει ενδιαφέρον σχετίζεται με το τι μπορεί να κάνει ένας προπονητής που αναλαμβάνει ενόσω έχει προχωρήσει η σεζόν, δεν έχει διαλέξει ο ίδιος τους παίκτες και εν πολλοίς έρχεται σε ένα άγνωστο περιβάλλον. Γιατί ατάκες του στυλ πως «βλέπει παίκτες σε βίντεο και έχει γνώση για όλα», ξεκάθαρα αποτελούν φληναφήματα. Δεν έχουν την παραμικρή σημασία. Το μόνο που μετρά είναι το αποτέλεσμα. Με τον Μπενίτεθ οι Πράσινοι κερδίζουν κάποιο χρόνο. Αλλά στο τέλος της ημέρας, μετρά το πού θα φτάσουν και αν αποκτήσουν τη χαμένη τους αίγλη.