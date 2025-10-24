Η Άννα Διαμαντοπούλου κρατάει χαμηλούς και ενωτικούς τόνους εντός του ΠΑΣΟΚ. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν είναι σαφής όταν μιλάει – και δεν είπε μόνο χθες για την ηγετική ομάδα, αλλά και κάτι πιο κοντινό για τις δημόσιες διαφοροποιήσεις μιας σειράς στελεχών: «Οχι ότι πρέπει να κλείσουμε τα στόματά μας. Αν λειτουργήσουν καλύτερα τα όργανα όλοι θα μιλάνε και θα τα λένε εκεί που πρέπει. Οι δημόσιες εσωκομματικές βολές δεν προσφέρουν ποτέ». Αυτό διορθώνεται σχετικά άμεσα, όμως φαίνεται πως η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ μετατίθεται για το τέλος της επόμενης εβδομάδας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Απαντήσεις

Για όσα λέγονται δημόσια από τα στελέχη του, πάντως, ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε (Alpha) πως έχει απαντήσει και θα απαντήσει στα όργανα. Αφησε όμως μια αιχμή για την περίφημη βελόνα του Παύλου Γερουλάνου, η προθεσμία της οποίας «τρέχει» όση ώρα μιλάμε και μέχρι το τέλος του χρόνου: «Το θέμα δεν είναι να κουνηθεί η βελόνα, γιατί με λάθος κινήσεις μπορεί να κουνηθεί λάθος». Το λες και απάντηση, το λες και προειδοποίηση. Για τον Τσίπρα, από την άλλη, τα πράγματα ήταν ξεκάθαρα: για τον Ανδρουλάκη, όπως ο Μητσοτάκης είναι πρωταθλητής στη διαφθορά, ο Τσίπρας είναι πρωταθλητής στην αναξιοπιστία.

Δις εξαμαρτείν

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος ξέρει να απαντάει στην κυβέρνηση, όταν θεωρεί πως πρέπει, ξέρει όμως να μιλάει και για τα λάθη των πολιτών. Χθες στην εκδήλωση του Κύκλου Ιδεών περιέγραψε ένα εκλογικό μοτίβο: «Στη Μεταπολίτευση όλες οι κυβερνήσεις ψηφίστηκαν δύο φορές. Αρα, αν έχει γίνει λάθος, το λάθος επαναλαμβάνεται τουλάχιστον μία φορά», σχολίασε – με αιχμή και για την επιλογή του Σεπτεμβρίου του 2015 και για την επιλογή του 2023, τουλάχιστον για την έκτασή της. Ποια είναι η μοναδική κυβέρνηση ως τώρα που έχει ψηφιστεί τρεις φορές – και όχι διαδοχικές; Αυτή του ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου.

Συριζαϊκες σχέσεις

Παρότι το προηγούμενο διάστημα γραφόταν πως ο ευρωβουλευτής Κώστας Αρβανίτης τάσσεται με την πλευρά του Παύλου Πολάκη, κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Ο Αρβανίτης στη χθεσινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας είπε ότι η τοποθέτηση Φάμελλου ήταν άψογη. Με τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Υγείας δύο μέλη του οργάνου συντάχθηκαν, που βρίσκονται στην ευρύτερη ομάδα του, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος και ο Τρύφων Αλεξιάδης. Μια πραγματική έκπληξη υπήρχε για τα δεδομένα στην Κουμουνδούρου – το χλιαρό «ναι» στη σύγκλιση του Νίκου Παππά. Που ενδεχομένως να διαρκέσει μόνο μέχρι την έκδοση του βιβλίου, αλλά αυτό είναι ένα blame game του Δεκεμβρίου.