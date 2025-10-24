Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναζητά συμμάχους ώστε να ψηφιστεί ο επόμενος προϋπολογισμός της ΕΕ το γρηγορότερο δυνατόν, ακόμα και μέχρι τα τέλη του 2026. Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν φαίνεται ότι ήταν η πρώτη προσέγγιση της Φον ντερ Λάιεν, καθώς οι πολιτικές εξελίξεις παραμένουν ρευστές και το Παρίσι ανησυχεί για την άνοδο της Ακροδεξιάς. Ειδικά αυτή τη φορά, η Φον ντερ Λάιεν φέρεται να ανησυχεί για άνοδο της Ακροδεξιάς στην Ευρώπη, καθώς απειλείται η έγκριση του πολυετούς προϋπολογισμού της ΕΕ. Στις Βρυξέλλες υπάρχει διάθεση να ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση για τον πολυετή επόμενο προϋπολογισμό (2028-2034) πριν από τον Μάιο του 2027 που θα γίνουν – εκτός απροόπτου – οι εκλογές στη Γαλλία. Ιδανικά μάλιστα πολλοί στην ΕΕ θα ήθελαν να κλείσει το θέμα πιο νωρίς, μέχρι το τέλος του 2026. Μάλιστα για πολλά σημεία του προϋπολογισμού έχουν ήδη ξεκινήσει οι σχετικές διαπραγματεύσεις ύστερα από πρόταση που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το καλοκαίρι. Ομως οι σχετικές προτάσεις της Κομισιόν συναντούν ταυτόχρονα και πολλές διαφωνίες από κράτη – μέλη και από το ίδιο το Ευρωκοινοβούλιο. Αυτή τη φορά η Κομισιόν έχει ζητήσει σε συνεισφορές ακόμη μεγαλύτερη συνδρομή χωρών – μελών, αλλά έχει τεθεί και το θέμα για ενοποίηση των ταμείων συνοχής με τα αγροτικά κονδύλια.

«Μεγάλος Αδελφός» στους αυτόματους πωλητές

Μητρώο Αυτόματων Πωλητών δημιουργεί η ΑΑΔΕ με στόχο την πλήρη καταγραφή και παρακολούθηση όλων των μηχανημάτων που λειτουργούν στην αγορά. Ολες οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται Αυτόματους Πωλητές, είτε ιδιόκτητους είτε μισθωμένους, οφείλουν να τους δηλώσουν στο Μητρώο, ανεξάρτητα από το αν βρίσκονται εντός ή εκτός της επαγγελματικής τους εγκατάστασης. Εξαιρούνται από το Μητρώο τα μηχανήματα που λειτουργούν με κέρματα ή μάρκες και προσφέρουν υπηρεσίες ψυχαγωγίας ή τυχερών παιγνίων (όπως παιχνιδομηχανές και παιγνιομηχανές). Η δημιουργία και τήρηση του Μητρώου αποτελεί το βασικό βήμα για τον συντονισμό της εγκατάστασης ταμειακών συστημάτων στους Αυτόματους Πωλητές και τη διασύνδεσή τους με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών, για τη διασφάλιση της φορολογικής συμμόρφωσης του κλάδου. Η υποβολή των δηλώσεων στο Μητρώο ξεκινά στις 14 Νοεμβρίου 2025.

Συναντήσεις για τα ενεργειακά

Συνάντηση εργασίας είχε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, με τον αντιπρόεδρο της ExxonMobil, αρμόδιο για τις ευρωπαϊκές σχέσεις, Nikolaas Baeckelmans και τον γενικό διευθυντή του γραφείου της MobilOil στην Ελλάδα, Γεώργιο Πράσινο. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο ενεργειακό ενδιαφέρον της ExxonMobil στην Ελλάδα, καθώς και σε ευρύτερα θέματα της ενεργειακής μετάβασης της Ευρώπης, σε συνέχεια και των συναντήσεων με τον αντιπρόεδρο της ExxonMobil, που είχαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο Μιλάνο. Νωρίτερα, ο Στ. Παπασταύρου είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Ενέργειας του Ισραήλ, Ελί Κοέν, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενεργειακού ενδιαφέροντος στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ερευνα για καρτέλ σχολικών εκδρομών

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού προχώρησε στην κατά προτεραιότητα εξέταση και ανάθεση σε αρμόδιο εισηγητή της αυτεπάγγελτης έρευνας στην αγορά παροχής υπηρεσιών οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών, επισκέψεων και ταξιδιών σε σχολεία. Η αυτεπάγγελτη έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού αφορά τη διερεύνηση ύπαρξης καρτέλ και ειδικότερα την πιθανολογούμενη οριζόντια σύμπραξη μεταξύ επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην οργάνωση τέτοιων εκδρομών ή στη διευκόλυνσή της. Μάλιστα η Επιτροπή είχε προχωρήσει από τον Ιανουάριο του 2024 σε αιφνιδιαστικούς επιτόπιους ελέγχους σε επιχειρήσεις του κλάδου.

Προσωρινή παύση επαναγοράς μετοχών

Την προσωρινή παύση του προγράμματος επαναγοράς μετοχών που «τρέχει» από τον περασμένο Μάιο ανακοίνωσε η Eurobank, ενόψει της απορρόφησης της Eurobank Holdings από την τράπεζα. Το πρόγραμμα διακόπηκε την Τρίτη 21 Οκτωβρίου και θα επανεκκινήσει μετά την ολοκλήρωση της απορρόφησης στα μέσα Δεκεμβρίου. Μέχρι στιγμής, η Eurobank έχει προχωρήσει στην επαναγορά 54.228.394 ιδίων μετοχών (1,4749% του μετοχικού κεφαλαίου) και έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα σε ποσοστό περίπου 55%.

Ερχονται αγροτικές κινητοποιήσεις

Σε δυναμικές κινητοποιήσεις προσανατολίζονται οι αγρότες της Λάρισας, τις οποίες θα πραγματοποιήσουν έως τα τέλη Νοεμβρίου 2025. Σήμερα μάλιστα στη Λάρισα αναμένεται να πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση αγροτών υπό την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων.

Μείωση επιτοκίων στην Τουρκία

Η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας μείωσε το βασικό της επιτόκιο για τρίτη συνεχόμενη φορά, όπως περίμεναν οι αγορές. Το βασικό επιτόκιο μειώθηκε στο 39,5% από 40,5%, καθώς οι πιέσεις στον πληθωρισμό παρέμειναν σχετικά υποτονικές αν και εξακολουθούσαν να διαμορφώνονται στο 33,3% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο. Η Τουρκία έχει διψήφιο πληθωρισμό από το 2019, κάνοντας τη ζωή όλο και πιο ακριβή για εκατομμύρια ανθρώπους, αφού ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε τότε ζητήσει μειώσεις επιτοκίων σε μια προσπάθεια τόνωσης της ανάπτυξης. Η πολιτική αυτή άλλαξε το 2023.