«Τρομακτική» ήταν η πρώτη νύχτα που πέρασε ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί στη φυλακή La Santé του Παρισιού, ξεκινώντας να εκτίει ποινή πέντε ετών μετά την καταδίκη του για συνωμοσία με σκοπό την παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας από το καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι. Για λόγους ασφαλείας, δύο αστυνομικοί της Υπηρεσίας Προστασίας Υψηλών Προσώπων έχουν εγκατασταθεί στο διπλανό κελί, έπειτα από απειλές κατά της ζωής του και τη δημοσιοποίηση βίντεο από κρατούμενο που φώναζε ότι επιθυμεί να πάρει «εκδίκηση για τον Καντάφι». Ο 70χρονος Σαρκοζί κρατείται σε μονάδα απομόνωσης, σε μονόκλινο κελί 9 τετραγωνικών μέτρων, εξοπλισμένο με βασικές ανέσεις, χωρίς επαφή με άλλους κρατούμενους. Η σύζυγός του Κάρλα Μπρούνι επικοινώνησε μαζί του και περιέγραψε τις πρώτες ώρες της παραμονής του στη φυλακή ως τρομακτικές. Οι δικηγόροι του έχουν καταθέσει αίτημα πρόωρης αποφυλάκισης εν αναμονή εκδίκασης της έφεσης με την ελπίδα να αφεθεί ελεύθερος έως τα Χριστούγεννα, ενώ ο ίδιος επιμένει ότι η υπόθεση είναι πολιτικά υποκινούμενη. Η πτώση του ανθρώπου που κυβέρνησε τη Γαλλία μεταξύ 2007 και 2012 προκαλεί δέος και αντιπαραθέσεις φωτίζοντας το φόντο μιας χώρας σε αναταραχή, όπου η πολιτική έρχεται αντιμέτωπη με πρωτόγνωρους θεσμικούς χειρισμούς και έντονες δημόσιες αντιδράσεις.

Απειλές θανάτου

Μέσα σε λίγες ώρες από τον εγκλεισμό του Σαρκοζί την Τρίτη εμφανίστηκε στο Διαδίκτυο βίντεο όπου συγκρατούμενός του φωνάζει στον πρώην πρόεδρο: «Θα εκδικηθούμε για τον Καντάφι. Τα ξέρουμε όλα, Σαρκό… Δώσε πίσω τα δισεκατομμύρια». Ο Ερίκ Σιοτί, πρόεδρος του συντηρητικού κόμματος των Ρεπουμπλικανών και σύμμαχος του Σαρκοζί, εξέφρασε ανησυχία για τις απειλές θανάτου. Στο επίμαχο βίντεο γίνεται επίσης αναφορά στον Ζιάντ Τακιεντίν, τον λιβανέζο πρώην έμπορο όπλων που έχασε τη ζωή του υπό μυστηριώδεις συνθήκες φέτος ενώ διέφευγε κατηγορούμενος ότι ήταν ο ενδιάμεσος μεταξύ Καντάφι και Σαρκοζί. Ο συγκρατούμενος φωνάζει: «Ο Σαρκό είναι εκεί, σε απομονωμένο χώρο. Είναι μόνος στο κελί του. Ηρθε μόλις την Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2025. Θα περάσει δύσκολα».

Την είδηση για τους δύο αξιωματικούς ασφαλείας που τον συνοδεύουν επιβεβαίωσε και ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές, επισημαίνοντας ότι θα παραμείνει στη θέση του «για όσο χρόνο κρίνεται χρήσιμο».

Τα συνδικάτα φυλάκων

Ωστόσο τα συνδικάτα φυλάκων διαμαρτυρήθηκαν για την παρουσία επιπλέον αστυνομικών εντός της φυλακής. Ο Νικολά Πεϊρίν του συνδικάτου CGT δήλωσε ότι το προσωπικό της La Santé είναι απολύτως ικανό να εγγυηθεί την ασφάλεια των κρατουμένων και ότι οι φρουροί του προέδρου δεν είναι απαραίτητοι. Αλλοι επεσήμαναν πως δεν υπήρξε ενημέρωση των φυλάκων και ζητούσαν εξηγήσεις από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Αυτό το καθεστώς είναι τόσο για την «ασφάλεια του κ. Σαρκοζί όσο και για να διασφαλίσει την τάξη στο ίδρυμα» εξήγησε ο διευθυντής της διοίκησης των φυλακών Σεμπαστιάν Κοβέλ στο RTL, εξηγώντας ότι πρόκειται για κάθε άλλο παρά προνομιακή μεταχείριση.

Ο δικηγόρος του πρώην προέδρου Ζαν-Μισέλ Νταρουά δήλωσε: «Τον είδα στην αίθουσα επισκεπτηρίων, μείναμε μαζί για αρκετή ώρα. Είναι ο άνθρωπος που όλοι γνωρίζουν: δυνατός, δραστήριος, μαχητής». Οπως ανέφερε, ο Σαρκοζί έχει πάρει μαζί του δύο βιβλία: τον «Κόμη Μοντεχρίστο» του Αλέξανδρου Δουμά για την εκδίκηση και τη «Ζωή του Ιησού Χριστού» για την ανάσταση.

Στην καθημερινότητά του στα 9 τετραγωνικά έχει ντους, κρεβάτι, μικρό γραφείο, σταθερό τηλέφωνο και τηλεόραση, η χρήση της οποίας κοστίζει περίπου 15 ευρώ τον μήνα. Του επιτρέπεται μία μοναχική βόλτα ημερησίως σε μικρή αυλή, χωρίς κινητό τηλέφωνο.