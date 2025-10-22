Πριν μπω μέσα στο κελί μου

έπρεπε να γυμνωθώ

Και τι φωνή σκοτεινή ούρλιαξε:

Γκιγιόμ, τι έχεις απογίνει; […]

Γκιγιόμ Απολινέρ, «Στη Santé»

Ηταν Σεπτέμβριος του 1911 όταν ο Γκιγιόμ Απολινέρ, ένας από τους σημαντικότερους γάλλους ποιητές του 20ού αιώνα, κατηγορήθηκε (άδικα), μαζί με τον Πάμπλο Πικάσο, για την κλοπή της «Μόνα Λίζα» από το Λούβρο. Συνελήφθησαν αμφότεροι από την αστυνομία, όμως, ενώ ο Πικάσο αφέθηκε ελεύθερος την ίδια μέρα, ο Απολινέρ έμεινε πέντε μέρες στις φυλακές της Santé – γράφοντας κατά τη διάρκειά τους ποιήματα γεμάτα απελπισία. Ο Νικολά Σαρκοζί, που κρατείται από χθες στις ίδιες φυλακές του Παρισιού, δεν σκοπεύει να γράψει ποιήματα αλλά ένα βιβλίο. Και η κράτησή του δεν έχει, φυσικά, σχέση με τη νέα θεαματική κλοπή (οκτώ κοσμημάτων του Στέμματος) από το Λούβρο, έρχεται να φορτίσει όμως περαιτέρω ένα ήδη τεταμένο πολιτικά κλίμα, πόσω μάλλον αφού ο ίδιος επιμένει να παρουσιάζεται σαν μάρτυρας. Το επιβεβαιώνουν ακόμα και τα βιβλία που πήρε μαζί του, μαζί με 10 οικογενειακές φωτογραφίες, όπως δικαιούται: ο (δίτομος) «Κόμης Μοντεχρήστος» του Αλέξανδρου Δουμά και μια βιογραφία του Ιησού από τον Ζαν-Κριστιάν Πτιφίς. Το πιθανότερο, βέβαια, είναι πως ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας (2007-2012), o πρώτος ηγέτης της 5ης Γαλλικής Δημοκρατίας, αν όχι όλης της Ευρωπαϊκής Ενωσης, που καταλήγει πίσω από τα σίδερα, δεν θα μείνει εκεί για πολύ.

«Θα κρατήσω ψηλά το κεφάλι»

Ο 70χρονος Νικολά Σαρκοζί καταδικάστηκε πρωτόδικα, στις 25 Σεπτεμβρίου, σε πέντε χρόνια φυλάκιση, άμεσα εκτελεστή (του δόθηκαν απλά λίγες εβδομάδες ώστε να «τακτοποιήσει τις υποθέσεις του»), καθώς κρίθηκε ένοχος για σύσταση συμμορίας στην υπόθεση της παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας για το 2007 από τη Λιβύη του Μουαμάρ Καντάφι. «Αν θέλουν οπωσδήποτε να κοιμηθώ στη φυλακή, θα κοιμηθώ στη φυλακή – αλλά με το κεφάλι ψηλά», δήλωσε αμέσως μετά. «Δεν φοβάμαι τη φυλακή. Θα κρατήσω ψηλά το κεφάλι, ακόμα και μπροστά στις πόρτες της Santé. Θα παλέψω μέχρι τέλους», επανέλαβε προχθές σε συνέντευξή του. Οι δικηγόροι του έχουν ήδη ασκήσει έφεση στην πρωτόδικη απόφαση, η οποία αναμένεται να εκδικαστεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Αμέσως μόλις μπόρεσαν, χθες, αιτήθηκαν επίσης την υπό όρους αποφυλάκισή του: το Εφετείο έχει περιθώριο δύο μηνών για να την εξετάσει. Ενας από τους δικηγόρους του Σαρκοζί, ο Κριστόφ Ινγκρέν, δήλωσε χθες πως ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας θα παραμείνει στη φυλακή για τουλάχιστον τρεις με τέσσερις εβδομάδες – στη συνέχεια, πιθανόν να βρεθεί εκ νέου σε κατ’ οίκον περιορισμό, με ηλεκτρονικό βραχιολάκι στο πόδι, όπως ήταν ήδη από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο, για άλλη υπόθεση – εμπλέκεται άλλωστε σε πολλές.

«Ελευθερώστε τον Νικολά!»

Η μετάβαση του Νικολά Σαρκοζί από τη Villa Montmorency, την κατοικία του στο 16ο Διαμέρισμα του Παρισιού, στις φυλακές της Santé, στο Μονπαρνάς, ήταν άρτια χορογραφημένη. Ο πλέον επικοινωνιακός από τους γιους του, ο Λουί, ο οποίος ετοιμάζεται να κατεβεί την άνοιξη υποψήφιος δήμαρχος στη Γαλλική Ριβιέρα, είχε καλέσει τους υποστηρικτές του να διαδηλώσουν μπροστά από το πατρικό του. «Νικολά! Νικολά! Ελευθερώστε τον Νικολά!», φώναζαν πράγματι μερικές δεκάδες άνθρωποι. Πρώτα βγήκαν από το σπίτι για να χαιρετήσουν τον κόσμο, περπατώντας αργά, τα παιδιά του Σαρκοζί, με επικεφαλής την Τζούλια, τη 14χρονη κόρη που έχει αποκτήσει με την Κάρλα Μπρούνι. Ακολούθησε το ζεύγος Σαρκοζί – Μπρούνι, πιασμένο χέρι χέρι. Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας φίλησε τη σύζυγό του, μπήκε στο αυτοκίνητο και πόσταρε ένα μήνυμα: «Τη στιγμή που ετοιμάζομαι να περάσω τα τείχη των φυλακών της Santé, οι σκέψεις μου είναι κοντά στους Γάλλους και τις Γαλλίδες (…) Θέλω να τους πω με την αταλάντευτη δύναμη που με διακατέχει ότι αυτός που φυλακίζεται σήμερα το πρωί δεν είναι ένας πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά ένας αθώος. Θα συνεχίσω να καταγγέλλω αυτό το δικαστικό σκάνδαλο, αυτόν τον μαρτυρικό δρόμο που διανύω εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια», έγραψε, πριν προσθέσει ότι «η αλήθεια θα θριαμβεύσει», αλλά «το τίμημα θα είναι συντριπτικό».

O Νικολά Σαρκοζί, που είχε διακριθεί ως πρόεδρος για τη σκληρότατη στάση του απέναντι στους παραβατικούς νεαρούς των μπανλιέ, κρατείται στην πτέρυγα απομόνωσης των φυλακών, για τη δική του ασφάλεια, σε ένα κελί εννέα τετραγωνικών μέτρων. Ο δικηγόρος του Κριστόφ Ινγκρέν δήλωσε ότι η φυλάκιση «ενισχύει την αποφασιστικότητά του, ενισχύει την οργή του να αποδείξει ότι είναι αθώος». Ενας άλλος δικηγόρος του Σαρκοζί, ο Ζαν-Μισέλ Νταρουά, τόνισε ότι ο πρώην πρόεδρος «προετοιμάστηκε ψυχολογικά» για την απομόνωση. Ο ίδιος επεσήμανε πως ο Σαρκοζί πήρε μαζί του μερικά πουλόβερ, επειδή κάνει κρύο στη φυλακή, και ωτοασπίδες, επειδή έχει πολύ θόρυβο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δικαιούται τρεις επισκέψεις μισής ώρας την εβδομάδα και θα κάνει τις δύο καθημερινές του βόλτες μόνος, σε μια μικρή αυλή πλήρως περιφραγμένη, στο τέλος ενός διαδρόμου, κάτω από συρματόπλεγμα.

Επισκέψεις και πολυτελείς συμβουλές

Ενας κρατούμενος όπως και οι άλλοι, λοιπόν; Οχι βέβαια. Καταρχήν, ο Σαρκοζί θεωρείται κάτι σαν επίτιμος πρόεδρος των Ρεπουμπλικανών, που τον σέβονται και ζητούν συχνά τη γνώμη του, όπως άλλωστε και ο Εμανουέλ Μακρόν, που τον δέχθηκε στο Ελιζέ την περασμένη Παρασκευή – γεγονός που έκρινε «φυσιολογικό, σε ανθρώπινο επίπεδο». «Δεν μου αρμόζει να σχολιάζω ή να επικρίνω τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης, είμαι ο εγγυητής της ομαλής λειτουργίας των θεσμών μας (…) ακόμη και όταν πρόκειται για έναν πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας», δήλωσε χθες από τη Σλοβενία. Σχολιάζοντας ειδικότερα το θέμα της άμεσης εκτέλεσης της ποινής, που διχάζει τη Γαλλία, όπως έγινε και με την υπόθεση της Μαρίν Λεπέν, και δη την καταδίκη της σε πενταετή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, ο γάλλος πρόεδρος είπε ότι πρόκειται για «μια θεμιτή συζήτηση», που όμως «πρέπει να διεξαχθεί με ηρεμία και ανεξάρτητα από συγκεκριμένες υποθέσεις». Στο μεταξύ, ο Σαρκοζί αναμένεται να δεχθεί προσεχώς επίσκεψη από τον γάλλο υπουργό Δικαιοσύνης – και πάλαι ποτέ στενό συνεργάτη του – Ζεράλντ Νταρμανέν. Και μια τελευταία λεπτομέρεια: μπορεί η πλειοψηφία των Γάλλων να θεωρεί την καταδίκη του δίκαιη, σύμφωνα με τη «Le Monde», ωστόσο δεν έχει χάσει κανέναν από τους πελάτες στους οποίους προσφέρει τις πολυτελείς συμβουλευτικές υπηρεσίες του.

Οι διάσημοι κρατούμενοι της Sante

Είναι ίσως οι πιο γνωστές φυλακές της Γαλλίας, και οι μόνες που απομένουν εντός των ορίων της πόλης του Παρισιού. Οι φυλακές της Santé, στην ομώνυμη οδό του Μονπαρνάς, πρωτολειτούργησαν το 1867 και υπήρξαν θέατρο τουλάχιστον 40 εκτελέσεων, η τελευταία εκ των οποίων το 1972. Εκλεισαν εν μέρει για ανακαίνιση το 2014, άνοιξαν ξανά πέντε χρόνια αργότερα και φιλοξενούν σήμερα 1.230 κρατουμένους, παρότι είναι φτιαγμένες για 707. Μεταξύ των διάσημων πρώην κρατουμένων τους συγκαταλέγονται ο ποιητής Γκιγιόμ Απολινέρ, ο απατεώνας χρηματιστής Ζερόμ Κερβιέλ, ο αξιωματικός του Βισί και συνεργάτης των Ναζί, Μορίς Παπόν, ο επιχειρηματίας και πολιτικός Μπερνάρ Ταπί, ο διαβόητος τρομοκράτης της δεκαετίας του 1970 Κάρλος το Τσακάλι καθώς και ο ατζέντης μοντέλων Ζαν-Λικ Μπρουνέλ, στενός συνεργάτης του Τζέφρι Επστιν, που βρέθηκε, όπως κι εκείνος, νεκρός μέσα στο κελί του.

Η λιβυκή υπόθεση και η υπόθεση Bygmalion

Ο Νικολά Σαρκοζί έχει ήδη καταδικαστεί για δύο ξεχωριστές υποθέσεις – και είχε ήδη περάσει μήνες σε κατ΄οίκον περιορισμό, για την υπόθεση των λεγόμενων «παρακολουθήσεων», φορώντας ηλεκτρονικό βραχιολάκι από τον περασμένο Ιανουάριο έως και τον Μάιο. Πέρα από τη λιβυκή υπόθεση, αυτή που τον έστειλε στις φυλακές της Santé, η οποία αναμένεται να εκδικαστεί σε δευτεροβάθμιο επίπεδο μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026, εκκρεμεί η εξέταση της καταδίκης του σε ένα χρόνο φυλάκιση, οι έξι μήνες με αναστολή, για την υπόθεση Bygmalion, από τον γαλλικό Αρειο Πάγο: η απόφαση αναμένεται στις 26 Νοεμβρίου.