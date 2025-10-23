Η Πέτη Πέρκα ζήτησε χθες να δώσει το παρών ο Δένδιας στην ψηφοφορία επειδή «πρόκειται για μια πολύ σοβαρή και επαίσχυντη τροπολογία που πάει να κανονικοποιήσει την ακροδεξιά στροφή της ΝΔ». Αλήθεια, η Νέα Αριστερά τι ακριβώς πίστευε πως θα πετύχει με τέτοια επιχειρηματολογία; Ηθελε να αναδείξει πως κι ο πολιτικός προϊστάμενος του Πενταγώνου είναι πούρος δεξιός ή ευελπιστούσε ότι εκείνος θα ζωνόταν τα εκρηκτικά για να σώσει την κεντροδεξιά ψυχή της παράταξής του; Αβυσσος ο στρατηγικός σχεδιασμός της Πατησίων.

Μεσσίας

Το αδιέξοδο στην Κεντροαριστερά δεν μπορεί να ξεπεραστεί «ούτε με τον «Μεσσία» ο οποίος έρχεται σήμερα για να συστήσει κόμμα μέσω της συγγραφής του βιβλίου, ούτε με τεχνητές ενώσεις». Τάδε έφη Σταύρος Κοντονής. Η μπηχτή για τον Τσίπρα ήταν το σημείο της παρέμβασής του που ακούστηκε περισσότερο. Ωστόσο, υπήρξε κι άλλη μομφή, για το ΠΑΣΟΚ. Κατά την άποψή του, το Κίνημα «δεν έχει τη διάθεση και μάλλον έχει αργήσει πάρα πολύ» να πάρει πρωτοβουλία για την κεντροαριστερή ανασυγκρότηση.

Επιτροπή

Ο Κώστας Τσιάρας ανακοίνωσε τη σύσταση εθνικής επιστημονικής επιτροπής διαχείρισης και ελέγχου της ευλογιάς των προβάτων. Εντάξει, ύστερα από αυτό το κρίσιμο βήμα στην πορεία εφαρμογής και εντατικοποίησης των μέτρων αντιμετώπισης της νόσου, είναι βέβαιο ότι ο πρωτογενής τομέας πλησιάζει στο τέλος του δύσκολου για εκείνον δρόμου. Τι κι αν μια επιτροπή είθισται να είναι αποτελεσματική μόνο όταν είναι τριμελής κι απουσιάζουν δύο μέλη από τις συνεδριάσεις της;

Τέχνη

Χρειαζόταν μια επιστολική ψήφος για να δείξει ο Νίκος Δένδιας πως αποστασιοποιείται από μια πρωτοβουλία της κυβερνητικής έδρας, όπως η τροπολογία για τον Αγνωστο Στρατιώτη; Φυσικά και όχι (εξού και βρέθηκε στα ορεινά της Ολομέλειας). Ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, άλλωστε, έχει εξασκήσει τόσο καλά την τέχνη του μένειν έξω απ’ το κάδρο της επιζήμιας πολιτικά επικαιρότητας, που θα αφήσει δεύτερη και καταϊδρωμένη στη λίστα των εξπέρ στην αυτοπροστασία δελφίνων μια δεξιοτέχνη του είδους, τη Δούρου της πρώτης φοράς Αριστερά.