Εως τις αρχές Νοεμβρίου αναμένεται να έρθει στη Βουλή για ψήφιση το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για την ίδρυση της Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών. Η σύστασή της αποτελούσε βασική κυβερνητική δέσμευση προκειμένου να δοθεί λύση στο χρόνιο πρόβλημα της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης ύστερα από το κύμα διαμαρτυριών των καλλιτεχνών τον Δεκέμβριο του 2022 με αφορμή το προσοντολόγιο που τους αναγνώριζε τότε ο ΑΣΕΠ. Αν και αρχικώς το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε τη λειτουργία της εντός του 2025, ο συγκεκριμένος ορίζοντας απομακρύνεται. Αυτές τις ημέρες, οι νομικοί του υπουργείου Παιδείας διαμορφώνουν το τελικό κείμενου του νέου νομοσχεδίου, πριν εκείνο δοθεί το επόμενο διάστημα για δημόσια διαβούλευση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Νσυν», πρόκειται για πολυνομοσχέδιο που θα ρυθμίζει τα γενικότερα θέματα της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης που τα τελευταία χρόνια έμεναν μετέωρα. Η δημοσίευσή του θα αφήσει να φανεί το κατά πόσον οι συντάκτες του έλαβαν υπόψη τις παρατηρήσεις που είχαν καταθέσει οι εκπρόσωποι των δημόσιων καλλιτεχνικών σχολών κατά τις συναντήσεις τους τον περσινό χειμώνα, με τον τότε υπουργό Παιδείας Κυριάκο Πιερρακάκη και την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Σε αυτές είχαν λάβει εγγυήσεις ότι επιμέρους σημαντικά ζητήματα όπως ο αριθμός των εισακτέων, θα συμπεριληφθούν στο τελικό κείμενο ενώ είχαν προχωρήσει και σε επιμέρους λεπτομέρειες της οργάνωσης της σχολής όπως οι λειτουργικές της ανάγκες σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό.

Τον δικό του ρόλο στην καθυστέρηση του αρχικού χρονοδιαγράμματος φαίνεται πως έπαιξε ο κυβερνητικός ανασχηματισμός τον περασμένο Μάρτιο, ο οποίος έφερε στο υπουργείο Παιδείας τη Σοφία Ζαχαράκη που ανέλαβε να τρέξει εκ νέου τις διαδικασίες ίδρυσης της σχολής. Τους επόμενους μήνες, όπως αναφέρουν πηγές του Εθνικού Θεάτρου στο «Νσυν», τόσο τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Δραματικής Σχολής του οργανισμού, όσο και οι καθηγητές της, απέστειλαν συνολικά τέσσερις επιστολές στην υπουργό προκειμένου να ενημερωθούν για την τύχη του νομοσχεδίου. Το γεγονός ότι δεν έχουν λάβει αρμοδίως γνώση του τελικού περιεχομένου αυξάνει την αγωνία της, καθώς αν αυτό δεν ολοκληρωθεί με τους όρους που έχουν θέσει για την περιφρούρηση του χαρακτήρα της σχολής, τότε δεν θα επιθυμούσαν τη συμπερίληψη της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου στα τμήματα της Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών. Παρόμοιους προβληματισμούς εκφράζουν και κύκλοι του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, οι οποίοι επίσης σε επικοινωνία με το «Νσυν» δήλωσαν άγνοια. Αμφότερες πλευρές, ωστόσο, αναμένουν την πρόσκληση της υπουργού προκειμένου να συζητήσουν όλα όσα αφορούν το προτεινόμενο νομοσχέδιο.

Το υπουργείο Παιδείας

Αυτή η συνάντηση ενδέχεται να πραγματοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες, ακόμα κι αν το νομοσχέδιο βρίσκεται σε διαβούλευση, αφού δίνεται η δυνατότητα στην υπουργό να κάνει παρεμβάσεις στο τελικό κείμενο που θα κατατεθεί στην Ολομέλεια της Βουλής προς ψήφιση ώστε να συμπεριληφθούν οι αλλαγές που προέκυψαν από τον θεσμικό διάλογο με τους αρμόδιους φορείς. Από την πλευρά του υπουργείου, πάντως, δηλώνεται η διάθεση της Σοφίας Ζαχαράκη να έρθει σε διάλογο με όλα τα εμπλεκόμενα όργανα ώστε να ρυθμιστούν οι αρχές της ίδρυσης της Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών και του γενικότερου πλαισίου της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης. Μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, το πλάνο θα περιλαμβάνει τον ορισμό διοικούσας επιτροπής της νέας σχολής εντός του έτους, όπως είχε αναφέρει σε συνέντευξή της στο ΑΠΕ η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με στόχο να υποδεχθεί τους πρώτους φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

Σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που είχε δώσει στη δημοσιότητα τον περσινό Νοέμβριο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ραχοκοκαλιά του νέου νομοσχεδίου, θα αποτελεί ασφαλώς η δημιουργία της Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών, η οποία θα είναι κατά το πρότυπο της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών.

Το νέο ακαδημαϊκό ίδρυμα θα προσφέρει προγράμματα σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου στις τέχνες του θεάτρου, του χορού και της μουσικής. Τα τμήματά του θα προκύψουν από την ενσωμάτωση των υφιστάμενων σχολών του Εθνικού Θεάτρου, της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης, του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης. Πρόσβαση θα έχουν μαθητές μετά την ολοκλήρωση της φοίτησής τους στην Γ’ Λυκείου, χωρίς να απαιτείται η συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις αλλά σε ειδικές εξετάσεις εντός της σχολής.

Ιδιωτικές σχολές

Παράλληλα, οι δημόσιες και ιδιωτικές σχολές ανώτερης καλλιτεχνικής εκπαίδευσης που λειτουργούν ήδη και είναι αναγνωρισμένες από το υπουργείο Πολιτισμού, ανωτατικοποιούνται κι αυτές ώστε οι απόφοιτοί τους να εξασφαλίσουν διαβάθμιση του πτυχίου τους που να αντιστοιχεί στο επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Ακόμα, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να διεκδικήσουν την πρόσβασή τους σε συναφή τμήματα των ΑΕΙ της χώρας για να αποκτήσουν τίτλο σπουδών επιπέδου 6. Σε κάθε περίπτωση, όλες οι σχολές περνούν στην εποπτεία του υπουργείου Παιδείας αντί του υπουργείου Πολιτισμού που ήταν μέχρι τώρα, με στόχο την ενιαία ρύθμιση του πλαισίου που τις διέπει, την έγκριση των προγραμμάτων σπουδών καθώς και των κανονισμών λειτουργίας τους. Το νομοσχέδιο, επιπλέον, αναμένεται να μεριμνάει για τη δημιουργία καλλιτεχνικού προσοντολόγιου, το οποίο θα ρυθμίζει τα προσόντα πρόσληψης των αποφοίτων παραστατικών τεχνών σε φορείς του δημόσιου τομέα, ως διακριτή κατηγορία προσωπικού.