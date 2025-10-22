Τόμο με οικονομικές μελέτες προς τιμήν του έλαβε ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σε εκδήλωση που διοργανώθηκε στη μεγάλη αίθουσα του Πανεπιστημίου. Τον τιμητικό τόμο έδωσε στον Γιάννη Στουρνάρα ο πρύτανης του ΕΚΠΑ Γεράσιμος Σιάσος. Στην ομιλία του ο διοικητής της ΤτΕ αναφέρθηκε στη σχέση του με την οικονομική επιστήμη, που ξεκίνησε από τα μαθητικά του χρόνια με ένα βιβλίο του πολωνού οικονομολόγου Μιχάλ Καλέτσκι. Ο Γιάννης Στουρνάρας αναφέρθηκε επίσης στη σημαντική συμβολή του Τζον Μέιναρντ Κέινς και τόνισε ότι τα οικονομικά είναι μια ανθρωπιστική, και όχι θετική, επιστήμη. Για τις προκλήσεις του σήμερα ανέφερε ότι κλιματική αλλαγή, οι ενεργειακές και δημοσιονομικές κρίσεις, η ραγδαία τεχνολογική πρόοδος και η ανατροπή των κανόνων του ελεύθερου εμπορίου συνθέτουν ένα πρωτοφανές μωσαϊκό. Εξέφρασε την ανησυχία του για το μέλλον της εργασίας και την κατανομή του πλούτου ενόψει της προοπτικής μιας «έκρηξης καινοτομίας» που θα πηγάζει από την ανάπτυξη της «γενικής τεχνητής νοημοσύνης». Για την Ευρώπη, υπογράμμισε ότι θα πρέπει να προχωρήσει η ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης και της ένωσης κεφαλαιαγορών, στη βάση των εκθέσεων Ντράγκι και Λέτα, ώστε οι μεγάλες αποταμιεύσεις να μεταφραστούν σε επενδύσεις.

Prodexpo: 176.000 διαθέσιμα ακίνητα, αλλά παλαιά

Περίπου 176.000 ακίνητα είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά σύμφωνα με μελέτη της Prosperty που παρουσιάστηκε στο συνέδριο Prodexpo. Περίπου 131.000 είναι τα ακίνητα προς πώληση ενώ περίπου 45.000 είναι αυτά προς ενοικίαση. Το εντυπωσιακότερο στοιχείο της έρευνας είναι το χάσμα που παρατηρείται μεταξύ της τιμής πώλησης που θέτουν οι ιδιοκτήτες και της τελικής τιμής στην οποία μεταβιβάζονται τα ακίνητα, όπως δηλώνονται στην ΑΑΔΕ. Ενώ η μέση ζητούμενη τιμή υπολογίζεται στα 300.000 ευρώ, η μέση μεταβίβαση γίνεται έναντι 105.000 ευρώ. Αυτή, βεβαίως, είναι η μισή αλήθεια, αφού είναι κοινό μυστικό ότι μέρος της αγοράς ακινήτων κινείται με μετρητά, που δεν δηλώνονται στην ΑΑΔΕ. Επιπλέον, η έρευνα αναδεικνύει το πρόβλημα της παλαιότητας των διαθέσιμων στην αγορά ακινήτων, αφού τα περισσότερα είναι χτισμένα στις δεκαετίες του 1960 και 1970.

Πρώην της JP Morgan στη Viva Wallet

Αλλαγές στο διοικητικό συμβούλιο της Viva Wallet, μετά την παραίτηση του Δημήτρη Αφεντούλη του Latsco Family Office (οικογένεια Λάτση), που αντικαταστάθηκε από τον Τζον Κόουλτερ (John Coulter) ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Ο Κόουλτερ είναι έμπειρο τραπεζικό στέλεχος με θητείες σε Morgan Stanley και JP Morgan, ενώ είναι μη εκτελεστικό μέλος των ΔΣ αρκετών ακόμα επιχειρήσεων.

6.000 κατοικίες από τους servicers

Στο ίδιο συνέδριο της Prodexpo, ο διευθύνων σύμβουλος της doValue στην Ελλάδα Τάσος Πανούσης επισήμανε ότι ο «μύθος» που θέλει τους servicers να διακρατούν ακίνητα με στόχο να τα «ρίξουν» στην αγορά όταν οι τιμές θα είναι ακόμα πιο υψηλές δεν ισχύει. Ανέφερε ότι η εταιρεία του διαχειρίζεται περίπου 11.000 ακίνητα, εκ των οποίων περίπου 6.600 είναι οικιστικά. Από αυτά, περίπου 2.000 είναι σε πλήρη ωρίμανση και επομένως μπορούν να διατεθούν στην αγορά. Σε περίπου 3.000 – 4.000 υπολογίζονται τα «ώριμα» οικιστικά ακίνητα των υπόλοιπων servicers. Από τη μεριά του, ο επικεφαλής λιανικής και ψηφιακής τραπεζικής και αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Ιάκωβος Γιαννακλής, ανέφερε ότι η αγορά των στεγαστικών δανείων δείχνει σημάδια ανάκαμψης τη φετινή χρονιά, με την ετήσια αύξηση να διαμορφώνεται σε 20-25%.

Πώληση κόκκινων δανείων €300 εκατ.

Στη μεταβίβαση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων («κόκκινων») δανείων συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας 300 εκατ. ευρώ προχώρησε η Πειραιώς. Το χαρτοφυλάκιο, με τίτλο Project Solar 2, πέρασε στην κατοχή της επενδυτικής εταιρείας Waterwheel Capital Management, ενώ τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου στην Ελλάδα ανέλαβε η Cepal.

Οι μικρομεσαίοι θέλουν πολλές δόσεις

Aύξηση του αριθμού των δόσεων της πάγιας ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο σε 36 από έως 24 που προβλέπεται σήμερα για τρέχουσες οφειλές ζητά το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης με επιστολή στα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας. Στην επιστολή τονίζεται, ότι η εκτίναξη των ληξιπρόθεσμων χρεών στην Εφορία ανέρχεται στα 111,8 δισ. ευρώ, με πάνω από 172.000 φορολογούμενους να έχουν προστεθεί στη λίστα των οφειλετών μέσα σε ένα χρόνο.

Δίκτυα μεταφοράς τεχνολογίας

Στο ΕΣΠΑ εντάσσονται για χρηματοδότηση και οι έξι προτάσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης «Δίκτυα Μονάδων/ Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας», με δικαιούχους 23 ΑΕΙ και 11 ερευνητικούς φορείς. Η δράση, με συνολικό προϋπολογισμό 24,75 εκατ. ευρώ, αφορά στη δημιουργία και λειτουργία δικτύων μεταφοράς τεχνολογίας, με στόχο την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων που παράγονται στους δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς της χώρας και την ενσωμάτωσή τους σε αλυσίδες αξίας.

EE κατά Μασκ μέσω δορυφόρων

Οι μεγάλες αμυντικές εταιρείες της Ευρώπης συζητούν συμφωνία για τη δημιουργία νέου ενιαίου ευρωπαϊκού ομίλου κατασκευής δορυφόρων, ώστε να μπορέσουν να σταθούν πιο ισχυρές απέναντι στον ανταγωνισμό που περιλαμβάνει και τη SpaceX του Ιλον Μασκ.