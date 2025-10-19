1941

Το μνημείο πλέον φρουρείται όχι από δύο έλληνες στρατιώτες, αλλά από έναν (συνήθως Εύζωνα) και τη θέση του δεύτερου παίρνει ένας στρατιώτης των ναζιστικών δυνάμεων.

1944

Οι ναζιστικές δυνάμεις κάνουν μια σύντομη τελετή μπροστά από το μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη, κατά την αποχώρησή τους από την Αθήνα. Ακολούθησε μια μεγάλη διαδήλωση και κατάθεση στεφάνων από τους ελεύθερους πια Αθηναίους και από σειρά πολιτικών και πολιτειακών παραγόντων. Λίγες μέρες μετά, τον Δεκέμβρη του ’44 γίνονται μεγάλες συγκεντρώσεις και παρελάσεις μπροστά από το μνημείο που διοργανώνει το ΕΑΜ ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την απαίτηση αφοπλισμού του ΕΛΑΣ. Σήμερα υπάρχουν ακόμα στο μνημείο σημάδια σφαιρών από τα Δεκεμβριανά.

1949

Η πρώτη επίσημη τελετή του κράτους ύστερα από τη λήξη του Εμφυλίου Πολέμου θα γίνει μπροστά στο μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη, ως ένα πρώτο βήμα συμφιλίωσης ενός διχασμένου έθνους.

1963

Ο γάλλος πρόεδρος Σαρλ ντε Γκωλ σε μια ιστορική επίσημη επίσκεψή του στην Ελλάδα, που τον υποδέχτηκε με τιμές αρχηγού κράτους, κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη. Οι εικόνες έκαναν τον γύρο του κόσμου. Το μνημείο συζητήθηκε σε όλα τα μεγάλα δίκτυα, δίνοντάς του έναν οικουμενικό χαρακτήρα και εκτινάσσοντας τις επισκέψεις του από τουρίστες που επισκέπτονταν την Αθήνα.

Τέµπη

Ο χώρος αρκετά μπροστά από το μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη μετατρέπεται σε μνημείο των 57 νεκρών της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Σε μία από τις διαδηλώσεις γράφονται στο έδαφος με μεγάλα γράμματα και κόκκινη μπογιά τα ονόματα των νεκρών. Η επιχείρηση καθαρισμού τους έναν χρόνο μετά την πολύνεκρη σύγκρουση προκαλεί αντιδράσεις. Σε επόμενη ιστορική συγκέντρωση γράφονται ξανά και παραμένουν μέχρι σήμερα. Στον ίδιο χώρο ο Πάνος Ρούτσι κάνει απεργία πείνας με αίτημα την εκταφή του παιδιού του για να γίνει ταυτοποίηση και τοξικολογικές/βιοχημικές εξετάσεις και τελικά δικαιώνεται.