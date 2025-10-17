Ετούτη εδώ η ποδοσφαιρική ιστορία του Ανδρέα Τετέι και του Παύλου Παντελίδη θυμίζει κάποιες άλλες εποχές. Εποχές που οι μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα έβρισκαν ένα καλό ποδοσφαιρικό δίδυμο από άλλους συλλόγους και έκαναν διπλά… χτυπήματα. Αγόραζαν «πακέτο», όπως μας αρέσει να το λέμε.

Εκείνο το διπλό «χτύπημα» του Ολυμπιακού κάποτε με την απόκτηση του Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς και του Στέλιου Γιαννακόπουλου, το καλοκαίρι του 1996, άλλαξε πολλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο τα επόμενα χρόνια. Ηταν μια μεγάλη κόντρα μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού με νικητές τους Ερυθρόλευκους, που άκουσαν τον Ντούσαν Μπάγεβιτς για το πόσο μπορεί να βοηθήσει το συγκεκριμένο δίδυμο την ομάδα. Και το έφεραν από τον Πύργο στον Ρέντη.

Εννιά χρόνια αργότερα, καλοκαίρι του 2006, ο Παναθηναϊκός ήταν αυτός που προχώρησε σε διπλή μεταγραφή από άλλη ομάδα. Ηταν ο Αλέξανδρος Τζιόλης και ο Βαγγέλης Μάντζιος που είχαν ξεχωρίσει στον Πανιώνιο.

Οι Πράσινοι είχαν κινηθεί δυναμικά για δύο έλληνες παίκτες που τότε τους είχε βάλει στο μάτι η… μισή Ελλάδα και τους πήρε στην Παιανία, ενισχύοντας το ελληνικό στοιχείο, όπως κάνει και τώρα.

Τον καιρό της πολυμετοχικότητας, ο Παναθηναϊκός αγόρασε πακέτο από τον ΠΑΟΚ τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο και τον Χρήστο Μελίσση για να ενισχύσει την επίθεση και την άμυνά του, βγάζοντας ένα πολύ μεγάλο ποσό από τα ταμεία του.

Το δίδυμο Τετέι – Παντελίδης έρχεται για να προστεθεί σε όλα αυτά που αναφέραμε. Δύο παιδιά που αντιμετώπισαν πολλές δυσκολίες στην καριέρα τους, μέχρι να έρθει η στιγμή της δικαίωσης γι’ αυτούς.

Σε λίγες μέρες θα υπογράψουν τα πλουσιοπάροχα συμβόλαιά τους, επικυρώνοντας οριστικά και αμετάκλητα το ήδη δεδομένο deal μεταξύ Παναθηναϊκού και Κηφισιάς που τους φέρνει στα πράσινα. Θα συνεχίσουν την κοινή τους πορεία αλλά αυτή τη φορά σε μια μεγαλύτερη ομάδα. Και θα δουν τα όνειρά τους να γίνονται πραγματικότητα. Ονειρα που παραλίγο να γκρεμιστούν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών. Για διαφορετικούς λόγους στον καθένα.

Οι γονείς του Ανδρέα Τετέι ήρθαν στην Ελλάδα από την Γκάνα πριν από την οικονομική κρίση, αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον. Ομως, η μοίρα χτύπησε νωρίς. Ο Ανδρέας έχασε τον πατέρα του σε ηλικία μόλις οκτώ μηνών, ένα τραγικό δυστύχημα στα καράβια, όταν ένα φορτίο έπεσε στο κεφάλι του και του πήρε τη ζωή.

Η μητέρα του στάθηκε «βράχος», φρόντιζε ηλικιωμένους ανθρώπους στην Κηφισιά και κατάφερε με τα χρόνια να ανοίξει δικό της μαγαζί στην Πλατεία Αμερικής. Ο Τετέι παρά τη φτώχεια και τις δυσκολίες δεν ξέφυγε ποτέ, είχε το κεφάλι σκυφτό, ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο στον Ατλαντα Κυψέλης και από τότε έμεινε σε αυτόν τον δρόμο. Οι παρέες του ήταν πάντα καλές, ο κολλητός του ήταν και συνοδοιπόρος του μέχρι ένα σημείο στο ποδόσφαιρο, ο ίδιος κατάφερε να φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο και να ξεχωρίσει. Και βρήκε, πια, άλλον συνοδοιπόρο. Τον Παύλο Παντελίδη, τον άνθρωπο με το πλατύ χαμόγελο και την πίστη για μια μεγάλη καριέρα. Αυτή η πίστη ήταν που τον έκανε να μην τα παρατήσει όταν όλα έμοιαζαν να γκρεμίζονται μέσα σε λίγα λεπτά.

Από εκείνο το «δεν σε θέλουμε» που του είχε πει άνθρωπος του Παναθηναϊκού όταν ακόμα ήταν 17 ετών, στο σήμερα που μέσα σε λίγες μέρες έγιναν όλα για τον Παντελίδη. Γκολ και ασίστ σε ματς απέναντι στην ΑΕΚ, κλήση στην εθνική ομάδα μία μέρα αργότερα, μεταγραφή στον Παναθηναϊκό μερικές μέρες μετά. Οι δέκα πιο ονειρεμένες μέρες της ζωής του 23χρονου παιδιού, σαν ένα τεράστιο και ανεκτίμητο δώρο λίγες μέρες μετά τα γενέθλιά του. Χωρίς να του χαριστεί απολύτως τίποτα, με την αξία του, την ποδοσφαιρική του πίστη και όλα όσα έκανε μέσα στο γήπεδο.

Λέτο

Ο Ανδρέας Τετέι και ο Παύλος Παντελίδης είναι οι δύο παίκτες που στηρίζει αυτή τη στιγμή πάνω τους σχεδόν όλο το μεσοεπιθετικό παιχνίδι της Κηφισιάς ο Σεμπάστιαν Λέτο. Μεγάλο το «πλήγμα» για την ομάδα των βορείων προαστίων, αλλά μεγάλο και το ποσό που έβαλε στα ταμεία του ο σύλλογος και δεν θα μπορούσε να το αρνηθεί. Ο Σεμπάστιαν Λέτο θεωρείται ο άνθρωπος που εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τα ποδοσφαιρικά τους στοιχεία και που αυτή τη στιγμή τους έχει κάνει να είναι οι ποδοσφαιριστές που έχουν αναγκάσει όλο το ποδοσφαιρικό φίλαθλο κοινό να ασχολείται μαζί τους. Και που ανάγκασαν τον Παναθηναϊκό να βγάλει τρία εκατομμύρια ευρώ από τα ταμεία του για να τους κάνει δικούς τους.

Ενα δίδυμο που τα… έσπασε στην Κηφισιά και ελπίζει ότι θα συνεχίσει να το κάνει για τους επόμενους μήνες, μέχρι να βρεθεί και πάλι μαζί αυτή τη φορά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.