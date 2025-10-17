Κάτω από τον πήχη που είχε θέσει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης πέρασε η ανάπτυξη το 2024. Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) και με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το ΑΕΠ του 2024 σε όρους όγκου παρουσίασε αύξηση κατά 2,1% σε σχέση με το 2023, έναντι αύξησης 2,3% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση, τον Μάρτιο του 2025. Σημειώνεται ότι στο ίδιο ποσοστό, 2,3%, είχε τεθεί και από την κυβέρνηση ο πήχης της ανάπτυξης για το 2024, αλλά τελικά διαμορφώθηκε παρακάτω. Χαμηλότερη ήταν η ανάπτυξη και για το 2023, καθώς αντί για 2,3% επιβραδύνθηκε στο 2,1%, όπως και το 2022 που το ΑΕΠ αυξήθηκε τελικά 5,5% αντί για 5,7% που είχε ανακοινωθεί. Η ΕΛΣΤΑΤ εξηγεί πως η αναθεώρηση του ΑΕΠ για το 2024 σε σχέση με την πρώτη εκτίμηση οφείλεται κυρίως στην ενσωμάτωση των στοιχείων της Ερευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2024, καθώς και των επικαιροποιημένων στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης για τη δημόσια κατανάλωση, τις επιδοτήσεις και τους φόρους επί των προϊόντων.

Για το 2025 η κυβέρνηση αρχικά είχε στόχο την αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,3% αλλά χαμήλωσε τον πήχη στο 2,2%. Για το 2026 η κυβέρνηση προβλέπει επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης στο 2,4%, με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, να δηλώνει σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ «πολύ αισιόδοξος ότι θα καταφέρουμε, με το καλό, να πετύχουμε ακριβώς όσα έχουμε προβλέψει στο σχέδιο του προϋπολογισμού. Ανάπτυξη 2,4%».

Ωστόσο, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αμφισβητεί τον στόχο προβλέποντας ανάπτυξη 2% για το επόμενο έτος, ενώ ακόμα πιο χαμηλά, στο 1,9%, «βλέπει» τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ το 2026 η Τράπεζα της Ελλάδος, για να επανέλθει το 2027 στο 2,1%.

Κατανάλωση

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ:

Η τελική καταναλωτική δαπάνη του έτους 2024 σε όρους όγκου παρουσίασε αύξηση κατά 1,3% σε σχέση με το έτος 2023.

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών του έτους 2024 σε όρους όγκου παρουσίασαν αύξηση κατά 4,8% σε σχέση με το έτος 2023.

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών του έτους 2024 σε όρους όγκου παρουσίασαν αύξηση κατά 1,0% σε σχέση με το έτος 2023.

Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν του 2024 σε τρέχουσες τιμές παρουσίασε αύξηση κατά 5,4% σε σχέση με το έτος 2023 και διαμορφώθηκε σε 236,68 εκατ. ευρώ από 224,68 δισ. ευρώ το 2023. Η τελική καταναλωτική δαπάνη του έτους 2024 σε τρέχουσες τιμές παρουσίασε αύξηση κατά 3,7% σε σχέση με το έτος 2023 και ανήλθε στα 206,577 δισ. ευρώ, με την καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών να αυξάνεται κατά 7 δισ. ευρώ και να διαμορφώνεται σε 159,572 δισ. ευρώ.

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών του έτους 2024 σε τρέχουσες τιμές παρουσίασαν αύξηση κατά 3,3% σε σχέση με το έτος 2023. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών του έτους 2024 σε τρέχουσες τιμές παρουσίασαν αύξηση κατά 1,2% σε σχέση με το έτος 2023.