Ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας κατά 2% τόσο για το 2025 όσο και για το 2026, έναντι 2,3% το 2024, προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) στην τελευταία του έκθεση για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με το ΔΝΤ, ο ρυθμός ανάπτυξης της Ελλάδας θα παραμείνει υψηλότερος από εκείνον της Ευρωζώνης, όπου εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 1,3% τόσο φέτος όσο και το 2026.

Παράλληλα, η έκθεση προβλέπει συνέχιση της μείωσης της ανεργίας στη χώρα, η οποία αναμένεται να υποχωρήσει στο 9% το 2025 και στο 8,4% το 2026, από 10,1% το προηγούμενο έτος.

Για τον πληθωρισμό, βάσει του εναρμονισμένου δείκτη της Eurostat, το Ταμείο εκτιμά ότι θα ανέλθει κατά μέσο όρο στο 3,1% το 2025, έναντι 3% το 2024, προτού μειωθεί στο 2,5% το 2026.

Όσον αφορά το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, το έλλειμμα αναμένεται να περιοριστεί από το 7% του ΑΕΠ το 2024 στο 5,8% το 2025 και στο 5,3% το 2026.

Η παγκόσμια οικονομία σε φάση προσαρμογής

Με τίτλο «Σε συνεχή μεταβολή η παγκόσμια οικονομία, οι προοπτικές της παραμένουν αβέβαιες», η έκθεση του ΔΝΤ επισημαίνει ότι η διεθνής οικονομία προσαρμόζεται σε ένα νέο τοπίο που έχει αναδιαμορφωθεί από πρόσφατες πολιτικές αποφάσεις, όπως οι αυξήσεις δασμών από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως σημειώνεται, ορισμένοι ακραία υψηλοί δασμοί μετριάστηκαν μέσω μεταγενέστερων συμφωνιών και αναπροσαρμογών, ωστόσο το συνολικό περιβάλλον παραμένει ασταθές. Οι προσωρινοί παράγοντες που στήριξαν τη δραστηριότητα στο πρώτο εξάμηνο του 2025, όπως το frontloading των εξαγωγών στις ΗΠΑ πριν την εφαρμογή των νέων δασμών, φαίνεται να εξαντλούνται.

Ως αποτέλεσμα, οι προβλέψεις για την παγκόσμια ανάπτυξη έχουν αναθεωρηθεί ελαφρώς ανοδικά σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025, αλλά παραμένουν χαμηλότερες από τα επίπεδα πριν τις αμερικανικές αυξήσεις δασμών.

Η παγκόσμια ανάπτυξη αναμένεται να επιβραδυνθεί από 3,3% το 2024 σε 3,2% το 2025 και 3,1% το 2026. Οι ανεπτυγμένες οικονομίες εκτιμάται ότι θα κινηθούν γύρω στο 1,5%, ενώ οι αναδυόμενες αγορές και οι αναπτυσσόμενες οικονομίες λίγο πάνω από 4%.

Ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να αποκλιμακώνεται διεθνώς, αν και με διαφοροποιήσεις ανά χώρα. Στις ΗΠΑ αναμένεται να παραμείνει υψηλότερος από τον στόχο, ενώ σε άλλες οικονομίες θα κινηθεί χαμηλότερα.

Κίνδυνοι και προκλήσεις για τη σταθερότητα

Το ΔΝΤ προειδοποιεί ότι οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη παραμένουν καθοδικοί. Η παρατεταμένη αβεβαιότητα, ο αυξημένος προστατευτισμός και οι διαταραχές στην αγορά εργασίας ενδέχεται να περιορίσουν την οικονομική δραστηριότητα.

Επιπλέον, οι δημοσιονομικές αδυναμίες, οι πιθανές διορθώσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και η διάβρωση των θεσμών θα μπορούσαν να απειλήσουν τη σταθερότητα. Το Ταμείο καλεί τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη μέσω αξιόπιστων, διαφανών και βιώσιμων πολιτικών.

Τέλος, υπογραμμίζει ότι η εμπορική διπλωματία πρέπει να συνδυάζεται με μακροοικονομικές προσαρμογές και να ενταθούν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ενώ δίνει έμφαση στη σημασία της διατήρησης της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών.