Ρελάνς και μεγάλη ανατροπή στην υπόθεση των Ανδρέα Τετέι και Παύλου Παντελίδη. Εκεί που όλα έδειχναν ότι η ΑΕΚ ήταν η ομάδα που είχε πάρει την… pole position για τους δύο ποδοσφαιριστές της Κηφισιάς που έχουν ξεχωρίσει, ο Παναθηναϊκός έκανε μεγάλη πρόταση στην ομάδα των Βορείων Προαστίων και τους κάνει δικούς του. Τον μεν Τετέι υπογράφοντάς τον για 3,5 χρόνια, με τη μεταγραφή να έχει ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2026, τον δε Παντελίδη υπογράφοντάς τον από τώρα για το ερχόμενο καλοκαίρι, αφού θα μείνει έως τότε με τη μορφή δανεισμού στην Κηφισιά.

Παρά τις κακές σχέσεις που είχαν διαφανεί πως υπάρχουν μεταξύ των δύο διοικήσεων, οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο Αλαφούζος επικοινώνησε απευθείας με τον Πρίτσα, τον μεγαλομέτοχο της Κηφισιάς και του ζήτησε να έχουν συνάντηση προκειμένου να του κάνει πρόταση για τους δύο ποδοσφαιριστές. Μια συνάντηση που έγινε, με τον Παναθηναϊκό να βάζει στο τραπέζι περίπου δύο εκατομμύρια ευρώ για τον Τετέι και άλλες 700.000 για τον Παντελίδη και να τους αποκτά «πακέτο» από την Κηφισιά, ενισχύοντας τη μεσοεπιθετική γραμμή και τον ελληνικό κορμό της ομάδας.

Ποσοστό μεταπώλησης

Η Κηφισιά ήταν εξαρχής θετική στην πρόταση του Παναθηναϊκού, αφού ήταν πολύ μεγαλύτερη από αυτή της ΑΕΚ, αλλά έθετε έναν σημαντικό όρο για να πουλήσει τους δύο ποδοσφαιριστές. Να μπει μεγάλο ποσοστό μεταπώλησης στη συμφωνία. Οπως και έγινε. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο για τον Τετέι όσο και για τον Παντελίδη υπάρχει ποσοστό μεταπώλησης στην Κηφισιά της τάξης του 30%.

«Τα όνειρα παραμένουν όνειρα μέχρι να ξυπνήσεις και να τα κάνεις αληθινά», ήταν η πρώτη κουβέντα του Τετέι μετά τη δημοσιοποίηση της συμφωνίας με τον Παναθηναϊκό, δείχνοντας πόσο πολύ ήθελε να συνεχίσει την καριέρα του σε μια μεγάλη ομάδα. Την ίδια ώρα ο Παντελίδης επιστρέφει στην ομάδα από την οποία ξεκίνησε, αφού είχε υπάρξει μέλος των ακαδημιών της ομάδας μέχρι τα 17 του χρόνια, όταν αποχώρησε για να συνεχίσει αλλού την καριέρα του.

Μπενίτεθ

Εξελίξεις ωστόσο έχουμε και στο θέμα του προπονητή στον Παναθηναϊκό. Μπορεί ο Χρήστος Κόντης να παραμένει ακόμα στον πάγκο και να προετοιμάζει την ομάδα του για το δύσκολο εκτός έδρας ματς της Κυριακής με τον Αρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης», ωστόσο όλα είναι ανοιχτά για την επόμενη μέρα. Το θέμα του Σεργκέι Ρεμπρόφ έχει σβήσει σχεδόν οριστικά, αφού η Ουκρανία παραμένει στο κόλπο της πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν πως πλέον ο Παναθηναϊκός έχει προχωρήσει πολύ την υπόθεση άλλου προπονητή. Αυτή του Ράφα Μπενίτεθ.

Από την πρώτη στιγμή που έφυγε ο Ρουί Βιτόρια, ο Μπενίτεθ ήταν μέσα στα ονόματα που είχαν προταθεί στον Παναθηναϊκό, με τον Γιάννη Αλαφούζο εκείνες τις μέρες να θέτει σε απόλυτη προτεραιότητα τον Σεργκέι Ρεμπρόφ. Συν τω χρόνω και με δεδομένο πως δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή θέμα με τον ουκρανό προπονητή, ο Μπενίτεθ ανέβηκε πολύ στη λίστα του Αλαφούζου, με τη σύμφωνη γνώμη και του Μπαλντίνι που έχει αναλάβει ήδη καθήκοντα συμβούλου του μεγαλομετόχου των Πράσινων. Πληροφορίες θέλουν τον Αλαφούζο να έχει απευθείας επαφή με τον πολύπειρο ισπανό προπονητή, ο οποίος είναι χωρίς ομάδα τον τελευταίο 1,5 χρόνο, από τότε δηλαδή που αποχώρησε από την ισπανική Θέλτα.

Πρόκειται φυσικά για ένα πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό όνομα, με σπουδαία καριέρα σε Λίβερπουλ, Ιντερ, Τσέλσι, Νάπολι, Ρεάλ Μαδρίτης, Νιούκαστλ, Εβερτον και Θέλτα, έχοντας κατακτήσει τα πάντα στην καριέρα του με πιο σημαντικό τρόπαιο το Champions League πριν από είκοσι χρόνια με τη Λίβερπουλ. Οι πληροφορίες λένε πως ο Αλαφούζος δίνει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο στον Μπενίτεθ για να τον φέρει στον Παναθηναϊκό, θέλοντας να φέρει έναν προπονητή που θα κάνει «γκελ» στον κόσμο λόγω ονόματος, αλλά είναι και αποδεδειγμένα επιτυχημένος βάσει της πορείας του όλα αυτά τα χρόνια στο ποδόσφαιρο με 13 τίτλους συνολικά.

Δεν πουλάει

Φυσικά όλες αυτές οι κινήσεις από πλευράς Γιάννη Αλαφούζου δείχνουν και τη… μεγάλη εικόνα. Ποια είναι αυτή; Οτι παρά την έντονη φημολογία που κυκλοφορεί το τελευταίο διάστημα πως είναι έτοιμος να πουλήσει την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, κάτι τέτοιο δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Υπάρχουν αρκετά ονόματα υποψήφιων επενδυτών για τους Πράσινους, υπάρχει έντονη φημολογία για προτάσεις προς την ΠΑΕ, ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί το παραμικρό. Αλλά ακόμα και αν «σκάσει» πρόταση αγοράς, ο Γιάννης Αλαφούζος έχει ξεκαθαρίσει σε κάθε τόνο προς τους συνεργάτες του ότι δεν είναι διατεθειμένος να πουλήσει την ομάδα.