Οι τιμές του χρυσού ξεπέρασαν τα 4.200 δολάρια για πρώτη φορά, σημειώνοντας νέο ιστορικό υψηλό χθες Τετάρτη, καθώς οι ανανεωμένες εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας επιδείνωσαν τις υπάρχουσες παγκόσμιες αβεβαιότητες. Την ίδια στιγμή ανοδικά κινούνται οι τιμές και λόγω των αυξημένων προσδοκιών για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Η τιμή spot του χρυσού αυξήθηκε κατά 1,4%, στα 4.199,99 δολάρια ανά ουγκιά, αφού έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 4.200,11 δολαρίων. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση Δεκεμβρίου σημείωσαν άνοδο 1,3%, φτάνοντας στα 4.218 δολάρια ανά ουγκιά. Η νέα άνοδος ανεβάζει τα κέρδη του χρυσού από την αρχή του έτους σε πάνω από 55%, καθώς οι γεωπολιτικές και οικονομικές αβεβαιότητες σε όλον τον κόσμο συνέχισαν να τροφοδοτούν τη ζήτηση για ασφαλή περιουσιακά στοιχεία. Οι νέες εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας αναζωπύρωσαν τους φόβους για εμπορικό πόλεμο μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, λειτουργώντας ως καταλύτης για το τελευταίο ράλι.

Επίσης από τον Αύγουστο, τον μήνα που προηγήθηκε της πρώτης μείωσης των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, οι τιμές του χρυσού έχουν αυξηθεί περίπου 24%, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το ήμισυ των κερδών του έτους. Οι επενδυτές εκτιμούν ότι υπάρχει πιθανότητα 97% για μία ακόμα μείωση των επιτοκίων της Fed κατά 25 μονάδες βάσης στο τέλος αυτού του μήνα και 100% πιθανότητα για μια τρίτη μείωση τον Δεκέμβριο.