Η χθεσινή ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή για το 13ωρο είναι ενδεικτική της τακτικής που θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα η Χαριλάου Τρικούπη –με τεχνοκρατικό προφίλ, το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει όχι μόνο να ασκεί κριτική στην κυβέρνηση, αλλά να καταθέτει συγκεκριμένη πρόταση, που ο πρόεδρός του δεσμεύεται ότι θα υλοποιήσει όταν το κόμμα αναλάβει την κυβερνητική ευθύνη. Αυτός ο δρόμος δεν έχει αποδέκτη μόνο την κυβέρνηση, αλλά αξιοποιείται για να πείσει τους προοδευτικούς ψηφοφόρους που έμειναν στον καναπέ τους το προηγούμενο διάστημα, σε μια προσπάθεια να «προλάβει» και άλλες κομματικές πρωτοβουλίες, όπως αυτή του Αλέξη Τσίπρα, η οποία (με δεδομένο το ύφος στις δύο τελευταίες παρεμβάσεις του) απευθύνεται ακριβώς σε αυτό το ακροατήριο – αυτή τη στιγμή, στελέχη εκτιμούν πως η Χαριλάου Τρικούπη έχει ακόμα το πλεονέκτημα του χρόνου να ανοιχτεί σε αυτό το κοινό, με εργαλεία τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων σε ερωτήσεις που αφορούν τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης, τα οποία δείχνουν τους ερωτώμενους να θέλουν το ΠΑΣΟΚ μέσα στο επόμενο κυβερνητικό σχήμα.

Χτυπήματα σε δύο μέτωπα

Ακόμα κι αν στη Χαριλάου Τρικούπη θέλουν να υποβαθμίσουν την ενασχόληση του ΠΑΣΟΚ με τις εξελίξεις που αφορούν τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, οι φράσεις του Ανδρουλάκη δείχνουν πως όχι μόνο έχουν μελετήσει τις παρεμβάσεις του, αλλά γνωρίζουν πως κάποια στιγμή θα φτάσει η ώρα που οι δύο πλευρές θα έρθουν αντιμέτωπες για την ηγεμονία στον προοδευτικό χώρο. «Περιφρονείτε τους πολλούς, υπηρετείτε τους λίγους» ανέφερε ο Ανδρουλάκης από το βήμα, θέτοντας επί της ουσίας τον διαχωρισμό της κυβέρνησης «που στηρίζεται από την ολιγαρχία» και των συμφερόντων των πολλών. «Αυτό που έγινε το καλοκαίρι είναι μη ανεκτό από τη δημοκρατική αντιπολίτευση» σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, χρησιμοποιώντας, για να περιγράψει τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, ακριβώς το ίδιο επίθετο με τον Τσίπρα – κι αυτό είναι το πρώτο δείγμα πως στο ΠΑΣΟΚ έχουν αρχίσει αφενός να σκέφτονται τις προσεγγίσεις και τις συγκλίσεις και αφετέρου πως έχουν αποφασίσει να μην αφήσουν ορισμούς που παραδοσιακά συνδέονται με το ΠΑΣΟΚ να αξιοποιηθούν από την Αμαλίας.

Ενα ακόμα χτύπημα στο Μέγαρο Μαξίμου, στη φράση «εσείς πού ήσασταν με το ΝΑΙ και το “Μένουμε Ευρώπη” – αυτό σημαίνει πως σεβόμαστε τις αξίες, δεν τις υπονομεύουμε για να κρατάμε την καρέκλα», φαίνεται πως απευθυνόταν στο ενδιάμεσο ακροατήριο, υπενθυμίζοντάς τους τη στάση του ΠΑΣΟΚ την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και τον τρόπο που η ΝΔ αξιοποίησε την ευκαιρία που της δόθηκε, επί της ουσίας εξομοιώνοντας την προηγούμενη με τη σημερινή κυβέρνηση.

Προετοιμασίες για το Συνέδριο

Στο ίδιο πλαίσιο μπορεί να τοποθετηθεί και η οργανωτική προετοιμασία του Συνεδρίου, η οποία καθυστέρησε τις προηγούμενες εβδομάδες, ενώ οι τελευταίες πινελιές έμπαιναν μέχρι χθες το βράδυ (ύστερα από μια σειρά επαφών του Ανδρουλάκη με στελέχη της «παλιάς φρουράς»), ώστε να ανακοινωθούν οι αρμόδιες επιτροπές που θα αναλάβουν να καθορίσουν τη διαδρομή προς το Συνέδριο – όχι μόνο η ΚΟΕΣ, αλλά και κάθε ομάδα εργασίας. Η καθυστέρηση οφείλεται και στις σχετικές ισορροπίες που γίνεται προσπάθεια να τηρηθούν, ώστε οι σχετικές γκρίνιες περί μη συμπεριληπτικότητας στη λήψη αποφάσεων, που έτσι κι αλλιώς θα διατυπωθούν στο βήμα του Συνεδρίου, να περιοριστούν σε αυτή τη φάση όσο το δυνατόν περισσότερο.