Την Παρασκευή ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Χάρης Δούκας θα βρίσκονται στην ίδια πόλη, στο ίδιο συνέδριο, προσκεκλημένοι των ίδιων προσώπων. Ο ένας ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ο άλλος ως δήμαρχος Αθηναίων έχουν προσκληθεί από το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα (PES) και αναμένεται να δώσουν και οι δύο το «παρών». Κίνδυνος για τετ α τετ στο αεροπλάνο δεν υπάρχει, καθώς ο Δούκας θα μεταβεί στην πρωτεύουσα της Ολλανδίας κατευθείαν από τις Βρυξέλλες όπου βρίσκεται σε εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Ενωσης Περιφερειών. Πάντως, άντε να εξηγούν στους ευρωπαίους συντρόφους, που τους συμπαθούν και τους δύο, ότι ο πάγος μεταξύ τους δεν λιώνει ούτε στην Ολλανδία ούτε στην Ελλάδα ούτε πουθενά.

Στήριξη

Και για να γίνει πιο σαφής η απόσταση που υπάρχει ανάμεσα στις δύο πλευρές, χθες στη Βουλή συζητήθηκε το θέμα του Γηροκομείου Αθηνών, που έχει προξενήσει νέα κόντρα μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της κυβέρνησης. Στο σχόλιο της Δόμνας Μιχαηλίδου πως ο Δήμος Αθηναίων, παρά τις προσπάθειες, είναι μέρος του προβλήματος, δεν απάντησε πρώτο το ΠΑΣΟΚ – το κόμμα του δημάρχου –, αλλά η Νέα Αριστερά, μέσω του Νάσου Ηλιόπουλου: «Οταν χάσατε τις εκλογές έγινε πρόβλημα ο Δήμος Αθηναίων», ανέφερε σχετικά – δείχνοντας ότι στα αριστερά ο Δούκας έχει διαύλους επικοινωνίας. Το σύνθημα άλλωστε είναι «ενώνουμε δυνάμεις». Χωρίς τον Τσίπρα, όπως έχει πει.

Πρεμιέρα

Στην επίσημη πρώτη του Progressive Lab έδωσαν το «παρών» πρόσωπα από το προοδευτικό μιξ, με μια έξτρα δόση ΠΑΣΟΚ λόγω Φίλιππου Σαχινίδη. Στη συζήτηση για το τι σημαίνει προοδευτικό, στο οποίο το πάνελ συμφώνησε πως η πρόοδος βρίσκεται στην άμυνα – και κυρίως στην προστασία της δημοκρατίας – βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η Αννα Διαμαντοπούλου και ο Χάρης Καστανίδης (μόλις λίγες θέσεις μακριά), ο Δημήτρης Ρέππας, ο Μανώλης Οθωνας και ο Χρήστος Πρωτόπαπας, οι βουλευτές Πάρις Κουκουλόπουλος, Στέφανος Παραστατίδης και Μανώλης Χριστοδουλάκης. Εκεί ήταν επίσης ο Θόδωρος Μαργαρίτης, ο Γιώργος Μπουλμπασάκος, ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος και ο Δημήτρης Χατζησωκράτης (που κάποτε ήταν στο ίδιο κόμμα), ο Γιάννης Παναγόπουλος της ΓΣΕΕ, ο Θάνος Μωραΐτης, ο Γιάννης Πανούσης και ο Ντίνος Ρόβλιας.

Αποϊεροποίηση

Επιμένει σταθερά η κυβέρνηση στο θέμα του μνημείου, στην ίδια γραμμή του σεβασμού – κι ας είναι ο Νίκος Δένδιας, ο άμεσα ενδιαφερόμενος, σχεδόν ο μοναδικός που δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα. Απέναντι στα στελέχη της αντιπολίτευσης, στα τηλεοπτικά πάνελ, η ίδια «γραμμή» κρατιέται σχεδόν με ευλάβεια. Υπάρχει, όμως, ένα επιχείρημα στο οποίο κανείς δεν έχει καταφέρει να απαντήσει πειστικά – και αυτό είναι η υπενθύμιση πως η πρώτη συγκέντρωση του «Μένουμε Ευρώπη» έγινε στο ίδιο ακριβώς σημείο. Τα τοπόσημα μιας πόλης ανήκουν σε όλους, πόσο μάλλον αν έχουν γίνει σημείο αναφοράς και συνάντησης όλων των διαδηλωτών και όλων των χρωμάτων σχεδόν έναν αιώνα.

Απορία

Ποιον δημοσκοπικό δείκτη φοβούνται περισσότερο στη Χαριλάου Τρικούπη;