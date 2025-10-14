Από το κλασικό μέχρι το πιο σύγχρονο ρεπερτόριο, νέες παραγωγές, μετακλήσεις, επαναλήψεις παραστάσεων που γνώρισαν επιτυχία αλλά και δράσεις που επεκτείνουν τη θεατρική εμπειρία πέρα από τις αίθουσες σε σχολεία, πλατείες και δομές κοινωνικού πολιτισμού. Αν έπρεπε να μείνουμε σε βασικά χαρακτηριστικά του νέου προγραμματισμού στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος – με σύνθημα «Θέατρο Ξανά, Μαζί, Παντού» –, σίγουρα θα έπρεπε να συμπεριλάβουμε τα παραπάνω. Οπως αναφέρει, άλλωστε, ο καλλιτεχνικός διευθυντής της δεύτερης κρατικής σκηνής Αστέρης Πελτέκης, οι τρεις αυτές λέξεις «είναι μια υπενθύμιση και συγχρόνως μια πρόσκληση: να επιστρέψουμε στην ουσία της ανθρώπινης συνύπαρξης μέσα από την τέχνη. Να θυμηθούμε ότι το θέατρο γεννήθηκε για να μας φέρνει κοντά, να μας συγκινεί, να προβληματίζει, να γεννά ερωτήματα, να μας καθρεφτίζει». Η προσπάθεια και για το ΚΘΒΕ είναι να διευρύνει το κοινό στο οποίο απευθύνεται επενδύοντας σε συνεργασίες με καλλιτέχνες, φορείς και θεατρικά δίκτυα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Νέες παραγωγές

Στο Βασιλικό Θέατρο, η νέα παραγωγή είναι η θεατρική μεταφορά του ομώνυμου βιβλίου του Θάνου Αλεξανδρή «Αυτή η νύχτα μένει». Ο Αστέρης Πελτέκης επιμένει στη θεατρική απόδοση λογοτεχνικών κειμένων κι αυτή τη φορά σκηνοθετεί ένα οδοιπορικό στη νυχτερινή διασκέδαση της σύγχρονης Ελλάδας σε μουσική Σταμάτη Κραουνάκη.

Τον κεντρικό ρόλο αναλαμβάνει ο Παντελής Καναράκης, ο οποίος υποδύεται έναν ηθοποιό που από την υψηλή τέχνη ξεπέφτει στον κόσμο της νύχτας και των «σκυλάδικων». Σε ρόλο – έκπληξη θα εμφανιστεί ο Δημήτρης Παπάζογλου, ενώ συμμετέχει και ο Θάνος Αλεξανδρής μεταξύ άλλων (από 18/12). Στη συνέχεια, η αυλαία θ’ ανοίξει με τον «Βυσσινόκηπο» του Τσέχοφ. Η Αθανασία Καραγιαννοπούλου επιχειρεί να μεταφέρει στη σκηνή την επίκαιρη σύγκρουση της παρηκμασμένης αριστοκρατίας και της αστικής τάξης με πρωταγωνιστές τους Αντίνοο Αλμπάνη, Βασίλη Ευταξόπουλο και Γιολάντα Μπαλαούρα (από 20/3).

Στο Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών έρχεται σε πρώτη πανελλήνια παρουσίαση το «Sillilab: No difference between ho ho ho!!!» σε κείμενο, σκηνοθεσία και χορογραφία Ρούλας Πατεράκη. Το έργο είναι αφιερωμένο στον κορυφαίο μαθηματικό του 20ού αιώνα Τζον φον Νόιμαν και μετατρέπει τους ηθοποιούς σε μηχανές για να μιλήσουν για τη ζωή του (από 31/10). Η συγκεκριμένη παραγωγή αποτελεί και την επίσημη συμμετοχή του οργανισμού στο φεστιβάλ των Δημητρίων.

Πρωτότυπη δουλειά είναι και ο «Ηλιος με ξιφολόγχες» από το μυθιστόρημα του Γιώργου Σκαμπαρδώνη που ανεβαίνει σε σκηνοθεσία της Ελένης Ευθυμίου. Η ίδια επιστρέφει στο ΚΘΒΕ, αναλαμβάνοντας να σκηνοθετήσει το τελευταίο έργο του συγγραφέα που έχει επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη. Εκεί, ζωντανεύει η περίοδος της μεσοπολεμικής πόλης με αναφορές σε πραγματικά πρόσωπα και γεγονότα που τη σημάδεψαν το 1931 (από 14/3).

Στο Φουαγέ του ίδιου θεάτρου, ο Γρηγόρης Αποστολόπουλος παρουσιάζει «Το τέλος του έρωτα» του Πασκάλ Ραμπέρ. Υπό τη στοιχειωμένη μουσική του Ζαν Μαρτέν και των Tiger Lillies, δύο ηθοποιοί, οι Δημήτρης Σιακάρας και Ερατώ Μαρία Μανδαλενάκη, παίζουν με όρους θεάτρου του παραλόγου την τελευταία συνάντηση ενός καλλιτέχνη με τη μούσα του (από 22/10). Στη συνέχεια, η Νικολέτα Φιλόσογλου θα σκηνοθετήσει την κωμωδία «Οι γείτονες από πάνω» του Σεσκ Γκέι.

Το έργο καυτηριάζει τις σχέσεις βυθισμένες στη ρουτίνα της καθημερινότητας και τα ζευγάρια που χάνουν την επικοινωνία μεταξύ τους (από 19/12). Ενας από τους πιο δημοφιλείς κι ωραίους σύγχρονους ερωτικούς μονολόγους, το «Λαχταρώ» της Σάρα Κέιν, θα ανέβει σε σκηνοθεσία της Χριστίνας Χατζηβασιλείου. Πρόκειται για ένα κείμενο που μιλάει για τη λαχτάρα της διαφυγής από τα τραύματα που έχουν εγγραφεί στο σώμα αλλά και τον πόνο και την ίδια τη ζωή (από 27/2).

Μονή Λαζαριστών

Στη Μονή Λαζαριστών το μεγάλο στοίχημα είναι η θεατρική μεταφορά του «Ζορμπά» του Νίκου Καζαντζάκη. Το σπουδαίο μυθιστόρημα έρχεται για πρώτη φορά στη σκηνή σε διασκευή, απόδοση και σκηνοθεσία Λευτέρη Γιοβανίδη με πρωταγωνιστή τον Πασχάλη Τσαρούχα (από 7/3). Στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών ο Αλέξανδρος Ρήγας θα παρουσιάσει την «Ξανθιά φράουλα» του Μίνο Μπελέι. Το έργο, ένα από τα πρώτα που κατάφεραν να απενοχοποιήσουν το κοινό στο θέμα των ομοφυλοφιλικών σχέσεων, ζωντανεύει με τους Γιώργο Παπαδάκο, Γιάννη Τσεμπερλίδη, Νίκο Τσολερίδη και Κωνσταντίνο Χατζησάββα (από 18/10). Αργότερα, θα κάνει πρεμιέρα το «Τρέμω» του Ζοέλ Πομερά σε σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία Αρη Κακλέα, με θέμα το ταξίδι αυτογνωσίας ενός παρουσιαστή.

Η συγκεκριμένη δουλειά χαρακτηρίζεται ως μεταδραματική καθώς το σενάριο διαμορφώνεται παράλληλα με τις πρόβες και διαμορφώνεται με βάση αυτό που συμβαίνει κάθε φορά στη σκηνή (από 13/12). Από τη ραψωδία λ της «Οδύσσειας» εμπνέεται το «Νέκυια 20 kg» του Σάκη Σερέφα, το οποίο ανέλαβε να σκηνοθετήσει η Ανδρομάχη Χρυσομάλη. Το έργο αποτελεί μια σύγχρονη κατάβαση στον Αδη της μνήμης και της απώλειας κι έχει πρωταγωνιστή τον Τάσο Παλαντζίδη (από 6/3).

Επαναλήψεις

Για δεύτερη σεζόν, συνεχίζουν την πορεία τους οι παραστάσεις «Θελεστίνα» του Φερνάντο ντε Ρόχας σε σκηνοθεσία Αστέρη Πελτέκη με τους Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Ταξιάρχη Χάνο, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου κ.ά. στο Βασιλικό Θέατρο (από 25/10) και «Οι δελφίνοι ή Καμιζίρ και Φιλιντόρ» σε κείμενο και σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου με τους Δημήτρη Ναζίρη, Εφη Σταμούλη και Στέλιο Χρυσαφίδη στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (από 20/12). Θα επαναληφθούν επίσης στη Μονή Λαζαριστών το «Εγκλημα και τιμωρία» του Φιόντορ Ντοστογέφσκι σε σκηνοθεσία Νικαίτης Κοντούρη με τους Τάρικ – Δημήτρη Ελ Φλάιτι, Αγγελική Κιντώνη, Αλέξανδρο Ζαφειριάδη και Γιάννη Παρασκευόπουλο και «Η αγάπη άργησε μια μέρα» της Λιλής Ζωγράφου σε σκηνοθεσία Ενκε Φεζολάρι με τους Υρώ Λούπη, Ιωάννα Παγιατάκη και Λίλιαν Παλαντζά μεταξύ άλλων (από 12/12).

Στο Μικρό Θέατρο Μονής Λαζαριστών επιστρέφει η «Πολυξένη» της Στέλλας Μιχαηλίδου (από 2/11) για παιδιά και σχολεία. Στην Εφηβική – Νεανική Σκηνή της Μονής Λαζαριστών ο Γιάννης Τσεμπερλίδης προτείνει τους «Διψασμένους» του Ουαζντί Μουαουάντ (από 18/11) και στο Βασιλικό Θέατρο παρουσιάζεται το βρεφικό πρόγραμμα «Κου – κουτί» σε σκηνοθεσία Ελένης Γιαννούση και Σωτήρη Ρουμελιώτη (από 25/10).