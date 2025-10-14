Χαμηλότερα σε σχέση με πέρυσι εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει την ερχόμενη Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025 η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, με παράγοντες της αγοράς να εκτιμούν πως με τα έως τώρα δεδομένα, η τιμή εκκίνησης θα είναι 1 με 1,10 ευρώ το λίτρο. Η πτώση των διεθνών τιμών δημιουργεί αισιοδοξία για χαμηλότερες τιμές και όπως αναφέρει πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος, Μιχάλης Κιούσης «θεωρούμε ότι θα ξεκινήσει στην τιμή που έκλεισε πέρσι η σεζόν, μεταξύ 1,10-1,12 στα μεγάλα αστικά κέντρα και για μεγάλες ποσότητες, όταν πέρσι ξεκίνησε 1,18 ευρώ το λίτρο». Ανάλογη είναι και η εκτίμηση του προέδρου της ΠΟΠΕΚ, Θέμη Κιουρτζή, ο οποίος εκτιμά ότι βάσει των έως σήμερα πτωτικών τάσεων, η τιμή αναμένεται να κυμανθεί γύρω στο 1,13-1,15 ευρώ το λίτρο. Πάντως σύμφωνα με τους πρατηριούχους ακόμα δεν υπάρχουν παραγγελίες, ενώ χρήσιμο θα ήταν το επίδομα να δίνεται προκαταβολικά στους καταναλωτές ώστε να βοηθηθεί ο κόσμος και να αγοράσει εγκαίρως πετρέλαιο θέρμανσης. Μάλιστα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ) με επιστολή της προς το υπουργείο Οικονομικών ζήτησε για τρίτη συνεχή χρονιά η επιδότηση να δοθεί απευθείας στην αντλία.

Στο 2,6% το 2026 ο πληθωρισμός

Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα αναμένεται να μειωθεί στο 2,6% το 2026 και στο 2,4% το 2027, σύμφωνα με τις νέες εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος. Ενδιαφέρον είναι το σημείο της διαπίστωσης από την Τράπεζα της Ελλάδος ότι οι μισθοί – παράγοντας που συμβάλλει στη δημιουργία πληθωριστικών πιέσεων – αυξάνονται με μικρότερο βαθμό από ό,τι στην ΕΕ. Για το 2025 προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 3,1%, υψηλότερα από τις προηγούμενες προβλέψεις, λόγω επίμονων αυξήσεων στις υπηρεσίες, τα ενοίκια και τα τρόφιμα. Ο πληθωρισμός ενέργειας θα παραμείνει αρνητικός το 2026, ενώ αναμένεται να αυξηθεί το 2027 λόγω του νέου ευρωπαϊκού συστήματος εκπομπών ETS2. Η αποκλιμάκωση των πιέσεων στους μισθούς εκτιμάται ότι θα περιορίσει τον δομικό πληθωρισμό.

Ευλογιά: κυρώσεις για εμβολιασμούς

Mε ποινικές ευθύνες απειλεί ο Κώστας Τσιάρας όσους βρεθούν να έχουν προχωρήσει σε παράνομους εμβολιασμούς. Αυτό δήλωσε έπειτα από καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας. Μάλιστα από το βήμα του 6ου διεθνούς συνεδρίου «Tomorrow Tastes Mediterranean 2025» (TTM 2025), το οποίο διεξάγεται στην Καλαμάτα και διοργανώνεται από το Ιδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και το Κέντρο Μεσογειακής Διατροφής Torribera, δήλωσε ότι έχει διαβιβάσει όλες τις δημοσιογραφικές πληροφορίες στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και ότι αν πράγματι έχει γίνει εμβολιασμός που δεν βρίσκεται εντός των ορίων της νομιμότητας και ενδεχομένως αποτελεί λόγο για την αναζωπύρωση των κρουσμάτων, τότε πιθανόν πρόκειται για ένα ζήτημα που ενέχει σοβαρές ποινικές ευθύνες και το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξει πλήρης διαλεύκανση».

Οικονομική ενίσχυση συνταξιούχων

Ξεκινούν σταδιακά οι διαδικασίες για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης προς τους συνταξιούχους και τις ευάλωτες ομάδες, με τον ΕΦΚΑ να επιδιώκει να φτάσει τα 250 ευρώ όσο το δυνατόν νωρίτερα, πιθανώς ακόμη και πριν από τα μέσα Νοεμβρίου. Η ενίσχυση αφορά συνταξιούχους γήρατος ή θανάτου ηλικίας 65 ετών και άνω, με όρια εισοδήματος έως 14.000 ευρώ για άγαμους και έως 26.000 ευρώ για έγγαμους, καθώς και αντίστοιχα όρια ακίνητης περιουσίας 200.000 και 300.000 ευρώ. Στο ίδιο μέτρο εντάσσονται και συνταξιούχοι αναπηρίας, λήπτες σύνταξης ανασφάλιστου υπερηλίκου, καθώς και δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων.

Η ΔΕΗ Platinum χορηγός της ΕΟΕ

Η ΔΕΗ γίνεται ο Platinum Χορηγός της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, καθώς και ονοματοδότης της Ελληνικής Ολυμπιακής Ομάδας «ΔΕΗ Team Hellas» έως τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντελες 2028, αναλαμβάνοντας ρόλο στρατηγικού συνεργάτη σε μια από τις σημαντικότερες χορηγικές συνεργασίες της νέας εποχής για τον ελληνικό αθλητισμό.

Αντιχαλαζική προστασία

Την ανάγκη προσαρμογής των προγραμμάτων αντιχαλαζικής προστασίας, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους δικαιούχους αγρότες να τροποποιούν τον τόπο εγκατάστασης, όπως συμβαίνει ήδη με άλλα προγράμματα (σχέδια βελτίωσης, νέοι αγρότες, βιολογική γεωργία κ.ά.), ζητά με επιστολή της προς τον ΕΛΓΑ και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η ΕΘΕΑΣ. Παράλληλα, προτείνει την αύξηση των ανώτατων οικονομικών ορίων προϋπολογισμού για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και τα λοιπά νομικά πρόσωπα. Στόχος της παρέμβασης είναι η αποτελεσματικότερη υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων, η προστασία της αγροτικής παραγωγής και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ανθεκτικότητας των βιώσιμων παραγωγικών μονάδων.

Ανοίγει πόρτα για συμφωνία ΗΠΑ – Κίνας

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έστειλε μήνυμα ότι είναι ανοιχτή σε συμφωνία με την Κίνα για την αντιμετώπιση των νέων εμπορικών εντάσεων, προειδοποιώντας παράλληλα ότι οι πρόσφατοι έλεγχοι στις εξαγωγές που ανακοίνωσε το Πεκίνο αποτελούν σημαντικό εμπόδιο στις συνομιλίες. Ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς κάλεσε το Πεκίνο να «επιλέξει την οδό της λογικής», όπως τη χαρακτήρισε, στην τελευταία κλιμακούμενη εμπορική διαμάχη μεταξύ των δύο κορυφαίων οικονομιών του κόσμου, αναφέροντας ότι ο Τραμπ έχει μεγαλύτερη επιρροή εάν η διαμάχη συνεχιστεί. Ο Τραμπ από τη σειρά του ανέφερε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social: «Μην ανησυχείτε για την Κίνα, όλα θα πάνε καλά! Ο σεβαστός Πρόεδρος Σι μόλις είχε μια κακή στιγμή. Δεν θέλει ύφεση για τη χώρα του, ούτε εγώ. Οι ΗΠΑ θέλουν να βοηθήσουν την Κίνα, όχι να τη βλάψουν» ανέφερε.