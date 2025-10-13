Οδεύουμε πλέον προς το να κλείσουμε ένα δίμηνο από τη μέρα που είδαμε τελευταία φορά τον Φακούντο Πελίστρι να αγωνίζεται με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Στις 28 Αυγούστου, στο ματς με τη Σαμσουνσπόρ στην Τουρκία, ο Ουρουγουανός είχε περάσει σαν αλλαγή στο γήπεδο και είχε αγωνιστεί για περίπου τριάντα λεπτά στο τελικό 0-0 που έστειλε τον Παναθηναϊκό στη league phase του Europa League.

Ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό και έκτοτε δεν έχει επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους. Εχοντας χάσει και τα πέντε ματς που έχει δώσει ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα και αυτό του Κυπέλλου και φυσικά τα δύο της Ευρώπης. Συνολικά είναι οχτώ τα παιχνίδια στα οποία ο Πελίστρι δεν ήταν διαθέσιμος και σίγουρα ο τρόπος με τον οποίο είχε μπει στη σεζόν κάνει αισθητή την απουσία του στο παιχνίδι της ομάδας.

Ο Πελίστρι ήταν κομβικός στα ματς με τη Σαχτάρ Ντονέτσκ και με τη Σαμσουνσπόρ, έκανε πολύ καλά παιχνίδια με τη Ρέιντζερς αν και… μοιραίος με την ευκαιρία που έχασε στη Γλασκώβη, έκανε γενικά ένα πολύ καλό καλοκαίρι δείχνοντας από την προετοιμασία ότι φέτος μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικός σε σχέση με την πρώτη του σεζόν. Προσαρμόστηκε καλύτερα, έδειξε ότι με έναν χρόνο ήδη στην Ελλάδα θα μπορέσει να βγάλει ένα πολύ διαφορετικό από το περσινό πρόσωπο, αλλά ο τραυματισμός τον έχει αφήσει πίσω.

Τις τελευταίες μέρες ο νεαρός εξτρέμ κάνει γυμναστήριο και δεν αποκλείεται σήμερα – αύριο να μπει στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων και να είναι διαθέσιμος για το ματς με τον Αρη. Την επιστροφή του αναμένει και ο Χρήστος Κόντης προκειμένου να αποκτήσει μια σημαντική επιλογή για το μεσοεπιθετικό παιχνίδι της ομάδας.

Το τελευταίο διάστημα μάλιστα φάνηκε ξεκάθαρα πως ο Παναθηναϊκός έχει ανάγκη από επιλογές στο επιθετικό του τρίτο και στα άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής, ενώ ο Ουρουγουανός μπορεί να δώσει λύσεις ακόμα και στην κορυφή της επίθεσης σε ευρωπαϊκό παιχνίδι, από τη στιγμή που ο Ντέσερς δεν είναι διαθέσιμος. Ο Πελίστρι προσφέρει ταχύτητα, αποτελεσματικότητα στο ένας εναντίον ενός και πολλές βοήθειες και στο αμυντικό κομμάτι. Απαραίτητος στα πλάνα του Κόντη, ο οποίος περιμένει σύντομα να τον έχει στη διάθεσή του.

Ντραγκόφσκι

Ανησυχία επικράτησε στον Παναθηναϊκό για τον Μπαρτολομέι Ντραγκόφσκι, αλλά τελικά όλα δείχνουν πως δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό. Ο πολωνός τερματοφύλακας έγινε αναγκαστική αλλαγή στο χθεσινό φιλικό της Εθνικής του με τη Νέα Ζηλανδία λόγω ενοχλήσεων στη μέση και αναχώρησε άμεσα για την Αθήνα, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για μυϊκό ζήτημα. Το καλό για τον Παναθηναϊκό είναι πως η κατάστασή του δεν εμπνέει καμία ανησυχία, ο έμπειρος γκολκίπερ δεν έχει υποστεί κανένα σοβαρό πρόβλημα και όλα δείχνουν πως θα είναι κανονικά διαθέσιμος ενόψει Αρη.