Στη διημερίδα των τριών ινστιτούτων (ΕΝΑ, ΙΝΤΕΡΠΟΣΤ, Πρωτοβουλία για το Πρόγραμμα) την Παρασκευή και το Σάββατο βρέθηκαν πολλοί που τάσσονται υπέρ των συνεργασιών των προοδευτικών δυνάμεων: εκεί, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν (διαφορετικές μέρες) ο Σ. Φάμελλος και ο Α. Χαρίτσης, αρκετοί βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ (Δ. Καλαματιανός, Ν. Παππάς, Μ. Ξενογιαννακοπούλου, Θ. Θεοχαρόπουλος, Δ. Χατζησωκράτης, Γ. Ματζουράνης), μέλη της τάσης της Ανανεωτικής Αριστεράς του ΠΑΣΟΚ (Θ. Μαργαρίτης, Γ. Μπουλμπασάκος), οι ανεξάρτητοι βουλευτές που στήριξαν τη Λούκα Κατσέλη για τη θέση του ΠτΔ (Α. Λινού, Α. Παπαϊωάννου, Γ. Σαρακιώτης), καθώς και οι Ε. Αχτσιόγλου, Δ. Τζανακόπουλος από τη Νέα Αριστερά.

Αιχμή

Το ενδιαφέρον – και το ενδεικτικό – για τον κεντροαριστερό χώρο είναι πως όλοι αυτοί δεν βρίσκονται απαραίτητα στο ίδιο μήκος κύματος. Μια ατάκα της Λούκας Κατσέλη, όταν πήρε τον λόγο, ερμηνεύθηκε από αρκετούς παρόντες ως αιχμή στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, για την επικείμενη επιστροφή του οποίου έχει ήδη τοποθετηθεί κάπως αρνητικά. «Η Ελλάδα του 2030, δεν θέλουμε να είναι αυτή που θα μας επιβάλλουν οι ισχυροί της Γης ή οι διαπλεκόμενοι εξωθεσμικοί παράγοντες, στη βάση των δικών τους συμφερόντων», είπε. «Θα πρέπει να είναι αυτή που εμείς, η μεγάλη προοδευτική πλειοψηφία του λαού μας, θα αποφασίσουμε να χτίσουμε».

Συνεργασίες

Την ατζέντα διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ έθεσε και εντός κόμματος η τάση Ανανεωτική Αριστερά. «Το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ και τα άλλα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης είναι χρήσιμο να βρουν κοινό βηματισμό (…) με στόχο την πίεση προς την κυβέρνηση για την πολιτική αλλαγή», ανέφεραν μετά την πανελλαδική σύσκεψη που έκαναν – δύο βήματα μπροστά από τη σημερινή στάση του κόμματος, που μέχρι χθες δεν είχε ανακοινώσει τη σχεδιαζόμενη επιτροπή διεύρυνσης. «Η γραμμή της αυτονομίας του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ δεν σημαίνει απόρριψη των πολιτικών συμμαχιών, όπου αυτό είναι εφικτό και από τα κάτω αλλά και από τα πάνω», επεσήμαναν τα στελέχη. Με το βλέμμα στραμμένο όχι απαραίτητα στον Τσίπρα, αλλά σε εκείνους που δεν θέλουν να πάνε στον Τσίπρα.

Σημείωση

Η ανακοίνωση, πάντως, τελειώνει με μια ενδιαφέρουσα φράση: «Η συνολική οργανωτική και πολιτική λειτουργία της κίνησης θα επαναπροσδιοριστεί σε πανελλαδική συνδιάσκεψη μέσα στο 2026». Στην Ανανεωτική Αριστερά, υπάρχουν αρκετές διαφορετικές φωνές – κάποιες που τονίζουν την ανάγκη συνεργασιών ως προϋπόθεση για να συνεχιστεί η σχέση με το ΠΑΣΟΚ, κάποιες «ανοιχτές κεραίες» προς την πλευρά Τσίπρα και κάποιες που δεν θέλουν να δουν, στο συνέδριο, τη μετατροπή του συνασπισμού ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σε ενιαίο κόμμα. Πράγμα που σημαίνει πως στην τάση αυτή βρίσκονται και εν αναμονή πράσινων, συλλογικών αποφάσεων – όταν έρθει η ώρα του συνεδρίου.