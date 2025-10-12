Το λευκό, το ροζ, το απαλό γαλάζιο, το γυαλί, τα τεράστια παράθυρα, τα μαρμάρινα τραπέζια και βέβαια τα κομψά ράφια που φιλοξενούν τις τσάντες, τις μπλούζες, τα αξεσουάρ με το περίφημο σήμα D. Η καινούργια, εκθαμβωτική boutique του οίκου Dior στο Rodeo Drive, κλέβει τα flash. Το νέο, φοβερής και τρομερής πολυτέλειας spot στο Rodeo Drive του Beverly Hills, είναι γεγονός. The Ηouse of Dior. Πολυτέλεια, λάμψη, στυλ, έμπνευση και προσωπικότητες του θεάματος και των επιχειρήσεων να δίνουν το «παρών». Τα ρούχα επάνω στις κούκλες, τα κρυστάλλινα ποτήρια με τη γαλλική σαμπάνια, στα χέρια των καλεσμένων. Η boutique του γαλλικού οίκου έκανε επίσημο opening λίγα 24ωρα πριν. Ο νέος creative director Jonathan Anderson είναι ενθουσιασμένος. Ενας εμβληματικός, ιστορικός οίκος, που όμως μας ξαφνιάζει πάντα με τις εξαιρετικές, υπερσύγχρονες δημιουργίες του. Κάθε φορά που ακούω για exclusive boutiques στο Rodeo Drive, το μυαλό μου πηγαίνει σε εκείνη τη φοβερή σκηνή με την Τζούλια Ρόμπερτς στο «Pretty Woman». Η κοκκινομάλλα σταρ να προχωράει με ασπρόμαυρο outfit και καπελίνα σε ένα «δρόμο» μυθικό, κρατώντας σακούλες από τους ακριβότερους οίκους.

Οι έλληνες καλλιτέχνες της Διασποράς στην Αμερική

Στους φιλόξενους χώρους του Κέντρου Τεχνών του Δήμου Αθηναίων τα έργα ήταν πολλά, με υπογραφές γνωστών καλλιτεχνών. Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και το Ιδρυμα Ελληνική Διασπορά (Πάτρα) συνδιοργανώνουν την έκθεση «Οι έλληνες καλλιτέχνες της Διασποράς στην Αμερική» έως τις 30 Οκτωβρίου. Μια σημαντική επιλογή από τη συλλογή του ιδρύματος, η οποία περιλαμβάνει περισσότερα από 2.000 έργα τέχνης ελλήνων καλλιτεχνών που μετανάστευσαν στην Ευρώπη και την Αμερική, κυρίως στις αρχές του 20ού αιώνα. Στην έκθεση παρουσιάζονται έργα των Chryssa, Stamos, Samaras, Benglis, Baziotis, Voulkos και πολλών άλλων, αποτυπώνοντας την καλλιτεχνική τους πορεία και την επίδραση της ελληνικής ταυτότητας στο έργο τους καθώς και των νεότερων συνεχιστών του οράματός τους.