Συνέβη την Τετάρτη στην Terme Di Cara­calla της Ρώμης και ήδη κορυφαία ενημερωτικά μέσα της Ευρώπης το αντιλαμβάνονται ως μια ιδιαίτερη εξέλιξη που με έναν τρόπο δείχνει το μέλλον για τα ποδοσφαιρικά club της Ευρώπης. Διότι έπειτα από 17 χρόνια ζωής ως ECA, ο «συνασπισμός» των ισχυρότερων ποδοσφαιρικών ομάδων αλλάζει όνομα (EFC) και διευρύνει τους ορίζοντές του συμπεριλαμβάνοντας στη νέα του χάρτα συνολικά 800 μέλη (τα 139 είναι γυναικεία ποδοσφαιρικά club), τουλάχιστον ένα από τα 55 ευρωπαϊκά κράτη, επιβεβαιώνοντας τη σχέση του με την UEFA.

Και η διεύρυνση αυτή συνέβη ακριβώς στην ίδια συγκυρία με την επιστροφή της Μπαρτσελόνα στον συνεταιρισμό. Σε μια γενική συνέλευση που άφησε ήδη το σημάδι της. Εγκατέλειψαν οριστικά οι Μπλαουγκράνα την European Super League και εναρμονίζονται εκ νέου με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Η επιστροφή της Μπαρτσελόνα λοιπόν και στην ECA (EFC πλέον) είναι μια τέτοια απόδειξη.

Ηταν εκεί ο Ζοάν Λαπόρτα. Στο κεντρικό τραπέζι των εξελίξεων. Πλάι στον πρόεδρο (της Παρί Σεν Ζερμέν) Νάσερ Κελαϊφί. Τον Μιγκέλ Ανχελ Χιλ της Ατλέτικο Μαδρίτης. Τους αδερφούς Ρούμπεν, συνιδιοκτήτες της Νιουκάστλ. Τον Νταν Φρέντκιν της Ρόμα. Μα και τον άνθρωπο που έχει βάλει για τα καλά το ελληνικό ποδόσφαιρο σε αυτή την ελίτ: Τον Βαγγέλη Μαρινάκη.

Στην καρδιά των εξελίξεων. Επιβεβαιώνοντας για μια ακόμη φορά πως το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει έναν παράγοντα αυτού του επιπέδου. Παίκτη στο… κεντρικό τραπέζι. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα πως ο Νάσερ Κελαϊφί όχι απλά χαιρέτησε την παρουσία του προέδρου του Ολυμπιακού και της Νότιγχαμ Φόρεστ, αλλά του ζήτησε να δίνει συνεχώς το παρών ως ένα προβεβλημένο μέλος, που χαίρει της εκτίμησης όλων των ευρωπαϊκών ομάδων.

Παράλληλα πρόεδροι ομάδων από πολλές χώρες έσπευσαν και φωτογραφηθούν μαζί του αλλά και να επιδιώξουν να ανταλλάξουν μαζί του απόψεις. Στη Ρώμη ήταν ακόμη ο πρόεδρος της UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν, ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο, ο μεγάλος Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς κ.λπ.

Αρέσει ο Μουζακίτης

O Χρήστος Μουζακίτης που βρίσκεται στην αποστολή της εθνικής ομάδας είχε την τιμητική του σε δύο ταμπλό. Οχι μόνο με το εθνόσημο, αλλά και σε μια σειρά από διεθνή ρεπορτάζ που με αφετηρία τον ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκίρα «πάτησαν» στην πληροφορία ότι ο Ολυμπιακός το περασμένο καλοκαίρι είπε «όχι» σε 40 εκατ. ευρώ από την Μπράιτον. Οσα έδωσαν οι Γλάροι για τον Μπάμπη Κωστούλα, τα έδιναν και για τον Μουζακίτη σύμφωνα με τον ιταλό ρεπόρτερ.