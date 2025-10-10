Θετικές εξελίξεις διαγράφονται για πρώτη φορά εδώ και πολύ καιρό στο ζήτημα του πολυσυζητημένου καλωδίου GSI Interconnector, το οποίο φιλοδοξεί – και η φιλοδοξία είναι το μόνο σίγουρο – να ενώσει την Κύπρο με την Ελλάδα σε πρώτη φάση και κατόπιν την Κύπρο με το Ισραήλ, καταργώντας την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, προσφέροντας οικονομικό και όχι μόνο όφελος στην Ελλάδα αλλά και ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Οι αρμόδιοι υπουργοί Ενέργειας της Ελλάδας Σταύρος Παπασταύρου και της Κύπρου Γιώργος Παπαναστασίου συναντήθηκαν χθες στην Αθήνα, εκδίδοντας μια λακωνική ανακοίνωση η οποία αναφέρει ότι η συνάντηση έγινε σε εξαιρετικό κλίμα και ότι αποφασίστηκαν τα επόμενα βήματα. Το τελευταίο δεν λέει κάτι το ιδιαίτερο από μόνο του, αλλά τα επόμενα βήματα έχουν ιδιαίτερη σημασία.

Οπως είναι σε θέση να γνωρίζουν «ΤΑ ΝΕΑ», οι δύο υπουργοί είχαν μια εξαιρετικά ειλικρινή συζήτηση, προσπαθώντας να ανακαλύψουν και οι ίδιοι πού κολλά τελικά το ζήτημα με το καλώδιο. Από κυπριακής πλευράς διατυπώθηκε η άποψη ότι το πρόβλημα είναι ο φόβος ότι, μετά και τις πρόσφατες προκλήσεις της Αγκυρας οι οποίες προκάλεσαν τη διακοπή των εργασιών για τις έρευνες στον βυθό και την πόντιση του καλωδίου, το έργο δεν θα προχωρήσει και ως εκ τούτου υπάρχει δυστοκία της Λευκωσίας να προχωρήσει με την πρώτη εκταμίευση. Για την Αθήνα, όπως χαρακτηριστικά επισημάνθηκε από τις ίδιες πηγές, τα προβλήματα είναι δύο: αφενός επίσης η πολιτική διάσταση και το μεγάλο ζήτημα της Τουρκίας, αφετέρου η αίσθηση ότι κάποιοι στη Λευκωσία δεν πιστεύουν πλέον στο έργο και ότι αυτό οφείλεται σε ζητήματα κακής συνεννόησης και σχέσεων, αλλά και στην αδυναμία των δύο μερών να επιλύσουν περισσότερο τεχνικές και άλλες διαφωνίες.

Κατόπιν αυτών, αποφασίστηκε την ερχόμενη εβδομάδα να πραγματοποιηθεί σύσκεψη όλων των εμπλεκομένων και από τα δύο μέρη, η οποία όμως θα γίνει υπό τις οδηγίες συντονιστή ούτως ώστε να μην αφεθούν οι όποιες άνευ ουσίας διαφορές να μπλοκάρουν την έκβαση. Η συνάντηση θα γίνει στην Αθήνα και σε αυτήν θα παραστεί και ο ευρωπαίος επίτροπος για την Ενέργεια Νταν Γιόργκενσεν, ο οποίος αποφάσισε να αναβάλει την προγραμματισμένη για σήμερα τηλεδιάσκεψή του με τους υπουργούς για να είναι προσωπικά στην Αθήνα. Στόχος, όπως τονίζεται, είναι να εξηγηθεί και στην ΕΕ η ανάγκη να μπει μπροστά προκειμένου να σταματήσει η Τουρκία τις απειλές για ένα, όπως και οι Βρυξέλλες υπογραμμίζουν, εξαιρετικής σημασίας για την Ευρώπη πρότζεκτ, το οποίο χρηματοδοτούν με 657 εκατομμύρια ευρώ από τα κοινοτικά κονδύλια.