Δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων σύμφωνα με τον νυν αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Ιωάννη Καϊμακάκη από το γεγονός ότι ο ίδιος έχει κτηνοτροφική επιχείρηση, είναι μέτοχος σε εταιρεία με ζωοτροφές και πρόσωπα της οικογένειάς του λαμβάνουν επιδοτήσεις. Αυτό νομίζω ήταν το σημείο που προκάλεσε τα περισσότερα σχόλια από την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο. «Η οικογένειά μου λαμβάνει νόμιμα της επιδοτήσεις» ξεκαθάρισε, ενώ στην ερώτηση εάν αισθάνεται ότι έχει σύγκρουση συμφερόντων – όταν έχει ταυτόχρονα εργασία σε μία εταιρεία του ευρύτερου κλάδου και υπάρχουν πρόσωπα της οικογένειάς του που συνδέονται με επιδοτήσεις/επιχορηγήσεις, δηλαδή με την ύλη και το αντικείμενα του ΟΠΕΚΕΠΕ – απάντησε ότι η εταιρεία του δεν έχει καμία σχέση και ότι η παράλληλη δραστηριότητά του δεν απαγορεύεται. «Και για τους ίδιους τους υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων» σημείωσε ο αντιπρόεδρος, δηλώνοντας πως αν προκύψει ζήτημα ασυμβίβαστου μελλοντικά, τότε θα παραιτηθεί. Ερωτηθείς για το αν ο ίδιος λαμβάνει επιδοτήσεις, είπε ότι έχει κτηνοτροφική επιχείρηση και ότι δεν έχει λάβει ακόμα. Κατά τα λοιπά, επί της ουσίας του σκανδάλου ξαναζήσαμε τα γνωστά… «Δεν μπορώ να αποφανθώ επ’ αυτού» απάντησε για το αν υπήρχε κύκλωμα απάτης στον Οργανισμό…

Ο ένας αδειάζει τον άλλον

Το μόνο βέβαιο που έχει προκύψει ως τώρα με την Εξεταστική είναι ότι τα πρόσωπα γύρω από την υπόθεση αδειάζουν ο ένας τον άλλον… Ο Καϊμακάκης, ας πούμε, εμμέσως πλην σαφώς, κατέληξε να διαψεύδει τον ισχυρισμό του Γιώργου Μυλωνάκη ότι ο πρώην πρόεδρος Νίκος Σαλάτας καρατομήθηκε επειδή δεν διευκόλυνε το έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Διότι ρωτήθηκε επανειλημμένως για την επίσκεψη του κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και κατέθεσε πως δεν υπέπεσε στην αντίληψή του παρεμπόδιση του έργου της. Αντιθέτως, είπε, παρότι ο ίδιος απουσίαζε από το γραφείο του, πληροφορήθηκε ότι οι υπάλληλοι του Οργανισμού μαζί με το κλιμάκιο «δούλεψαν έως τις 4 το πρωί για να κατεβάσουν τα δεδομένα που τους ζητήθηκαν». Τα μέλη της Εξεταστικής από την πλευρά της αντιπολίτευσης ανέφεραν και χθες σχεδόν όλοι τους ότι είναι αναγκαίο να κληθεί ο Μυλωνάκης σε αυτό τον κύκλο των καταθέσεων, όχι όταν θα έχουν σχεδόν ξεχαστεί, έπειτα από κάνα τρίμηνο, όπως είναι ο προγραμματισμός που επέβαλε η γαλάζια πλειοψηφία.

Η αμοιβή του Σαράκη

Εξηγήσεις για την αμοιβή που έλαβε για την υπόθεση Νοvartis έδωσε ο Παύλος Σαράκης. Ο ανεξάρτητος βουλευτής είπε (Πρώτο Θέμα) ότι τα 18 εκατομμύρια που δήλωσε στο πόθεν έσχες του έχουν φορολογηθεί και ήταν το ποσοστό του από τον συμβιβασμό μεταξύ της Νοvartis και του αμερικανικού Δημοσίου, βάσει του οποίου η φαρμακευτική είχε καταβάλει συνολικά 330 εκατομμύρια δολάρια. Πέρα από την αμοιβή του Σαράκη, «χρηματικά βραβεία» του αμερικανικού Δημοσίου έλαβαν και οι προστατευόμενοι μάρτυρες (σε 30 εκατομμύρια δολάρια, τα υπολόγισε). Τόνισε ότι ίδιος χειρίστηκε μόνο το αμερικανικό σκέλος της υπόθεσης και δεν είχε γνώση για το τι κατέθεσαν για τα πολιτικά πρόσωπα στην Ελλάδα, ούτε ενεπλάκη στην ελληνική έρευνα. Υποστήριξε, όμως, ότι είχε προτείνει να διεκδικήσει χρήματα και για λογαριασμό του ελληνικού Δημοσίου στα αμερικανικά δικαστήρια, εκτιμώντας ότι θα είχε κερδίσει ένα ανάλογο ποσό. Τελικά όμως, η υπόθεση ήρθε στην ελληνική Δικαιοσύνη όπου η αγωγή του Δημοσίου εις βάρος της Νοvartis απορρίφθηκε.

Οι κόντρες του Αδωνη

Σε συνεχή κινητικότητα βρίσκεται ο Αδωνις Γεωργιάδης, έχοντας κάνει πια καθημερινή ατζέντα του τη σύγκρουση με αιχμή τα Τέμπη και τη Γάζα. Τον είδαμε να συνομιλεί με τον αμφιλεγόμενο κύπριο ευρωβουλευτή Φειδία και να αποδίδει τις διαμαρτυρίες για τα Τέμπη σε οργανωμένη ψηφιακή εκστρατεία bots. Ενώ στη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή για νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας αρπάχτηκε με την Κυριακή Μάλαμα και την Πέτη Πέρκα. Στη δεύτερη, μάλιστα, είπε «κανονικά θα έπρεπε να πληρώσετε τα εισιτήρια του επαναπατρισμού σας, καθώς όταν ξεκινούσατε την κρουαζιέρα στη Μεσόγειο, ξέρατε ότι θα συλληφθείτε… Για τις σέλφι πήγατε, για τα βιντεάκια στο TikTok πήγατε». Ενώ στις διαμαρτυρίες της αριστερής πτέρυγας της Βουλής απάντησε, μεταξύ άλλων, με το σχόλιο «καλά, κλάψτε τώρα για τη Γάζα και τη Χαμάς, που ο πρόεδρος Τραμπ φέρνει την ειρήνη».

Εξιτήριο Παπαρήγα

Στο νοσοκομείο «Αγία Ολγα» νοσηλεύτηκε τις προηγούμενες ημέρες η Αλέκα Παπαρήγα, αφού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση αγγειοπλαστικής με στεντ. Η πρώην γενική γραμματέας του ΚΚΕ, αφού πήρε εξιτήριο, έστειλε ένα ευχαριστήριο μήνυμα στο νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό «για το ενδιαφέρον, τη φροντίδα τους και την επιστημονική αρτιότητα που επέδειξαν, εκτιμώντας ιδιαίτερα το έργο που επιτελούν μέσα σε πολύ αντίξοες συνθήκες ελλείψεων και προβλημάτων που αφορούν όλα τα δημόσια νοσοκομεία». Οι ευχές για περαστικά είναι αυτονόητες.