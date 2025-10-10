Μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει για το αν αυτός ο κύριος Γρηγόρης Βάρρας, πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και βασικός μάρτυρας κατηγορίας στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο, μπορεί να παραμένει σύμβουλος στο πρωθυπουργικό γραφείο. Προσωπικά απευθύνθηκα σε μια πηγή μου στο Μέγαρο Μαξίμου με αυτό το ερώτημα – μεγάλο ερωτηματικό επίσης και εντός της Βουλής. Η απάντηση ήταν καταφατική: «Παραμένει». Χωρίς περαιτέρω εξηγήσεις. Πράγμα το οποίο απέδωσα στην εκτίμηση ότι μέχρι την περαίωση του έργου της… μπαζο-Εξεταστικής ο κύριος Βάρρας θα παραμείνει αμετακίνητος στη θέση του.

Προηγούμενα, μια άλλη πηγή μου, βουλευτής, που μετέχει στην Επιτροπή, μου είχε εξηγήσει σχετικά ότι «ο πρόεδρος (ο Κυριάκος δηλαδή) έχει εγκλωβιστεί με την περίπτωση του Βάρρα. Δεν μπορεί να τον διώξει, παρά τη ζημιά που μας κάνει, διότι αν τον διώξει θα φανεί προς τα έξω ότι το έκανε επειδή έπαιξε τον συγκεκριμένο ρόλο στην υπόθεση και αποτελεί τον βασικό κατήγορο του Μάκη Βορίδη».

Ωραία, αλλά αν ο κύριος Βάρρας κάτσει το Σαββατοκύριακο στο γραφείο του και γράψει καμιά 600αριά σελίδες ακόμη υπόμνημα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με ό,τι είχε ξεχάσει στα προηγούμενα υπομνήματα, τι γίνεται;

Ηρεμα ρωτάω…

Ξέρει να φυλάγεται από τις κακοτοπιές

Πάντως, αν κατάλαβα σωστά από όσα είπαμε με τον προαναφερθέντα βουλευτή, μέλος της… μπαζο-Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η αγωνία που διακατείχε τους νεοδημοκράτες για το τι θα καταθέσει ο Βάρρας έδωσε τη θέση της στην ανακούφιση. «Είπε τα αναμενόμενα, αυτά που γνωρίζαμε. Οτι θα τα έβαζε με τον Βορίδη το περιμέναμε, άλλωστε είχε διαρρεύσει το υπόμνημά του στον Μυλωνάκη. Οπότε καμία έκπληξη», μου ανέφερε. Ο φόβος τους, εκτιμώ εγώ, ήταν πως στην ερώτηση «αν γνώριζε ο Πρωθυπουργός για τον ΟΠΕΚΕΠΕ» ο μάρτυρας θα απαντούσε «φυσικά και το γνώριζε εξαρχής. Με το που έφτασα στο Μέγαρο Μαξίμου, την πρώτη ημέρα της πρόσληψής μου, ζήτησα να τον δω και, αφού με δέχτηκε στο γραφείο, του εξήγησα καταλεπτώς τι συνέβαινε». Αλλά ο Βάρρας, παράξενος, περίεργος, εμμονικός και δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι (όπως μου τον περιέγραψε η πηγή μου στο Μέγαρο Μαξίμου που προαναφέρω), ξέρει να φυλάγεται από τις κακοτοπιές. Είπε ένα ξερό «όχι» στο αν γνώριζε ο Πρωθυπουργός, και τους καθάρισε.

Ρώτησα, επίσης, τον βουλευτή συνομιλητή μου αν από τους επόμενους μάρτυρες έχει κάποιος ενδιαφέρον ανάλογο με αυτό του Γρ. Βάρρα. Η απάντηση ήταν αρνητική. «Οχι, δεν περιμένουμε κάτι που θα μας εκπλήξει».

ΟΚ, αλλά μεγάλη μπουκιά τρώγε, μεγάλη κουβέντα μη λες…

(Λαϊκή σοφία)

Προσεχώς νέο «γαλάζιο» event

Ο πρόεδρος Κυριάκος πήγε προχθές το βράδυ στο Ωδείο Αθηνών, στην εκδήλωση για το βιβλίο του Ευριπίδη Στυλιανίδη περί τεχνητής νοημοσύνης, μοίρασε χαμόγελα και είχε και μια αμήχανη χειραψία με τον Κώστα Καραμανλή, αλλά ο πρόεδρος Σαμαράς από «προσωπική επιλογή» τον απέφυγε – και μαζί απέφυγε και τη χειραψία και τη φωτογραφία. Τώρα, την προσεχή Τετάρτη έχουμε καινούργιο «γαλάζιο» event. Η γνωστή (για τα εθνικόφρονα αισθήματά της) Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών διοργανώνει στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής τιμητική εκδήλωση για την πρώην πρόεδρο της Βουλής κυρία Αννα Ψαρούδα Μπενάκη. Μεταξύ των ομιλητών θα είναι και ο Κώστας Καραμανλής, πράγμα απολύτως λογικό, μια και εκείνος πρότεινε την κυρία Μπενάκη για πρόεδρο της Βουλής. Ο ομιλητής, κυκλοφορεί ήδη, θα αναφερθεί σε ζητήματα που αφορούν την προστασία των θεσμών από κακόβουλες επιθέσεις και θα κάνει εκτενή αναφορά στην ανάγκη προστασίας του κράτους δικαίου.

Ο πρόεδρος Κυριάκος έχει προσκληθεί στην εκδήλωση, αλλά δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα παραστεί. Δεν θα τον αδικήσω εδώ. Δύσκολο να αντέξει την από καθέδρας κριτική του Καραμανλή…

Πρεμιέρα για νέο think tank

Πάντως αυτή η αίθουσα του Ωδείου Αθηνών στο παρκάκι της Ρηγίλλης έχει μεγάλο σουξέ τελευταία. Πριν στεγνώσει το μελάνι για τα όσα συνέβησαν στην παρουσίαση του βιβλίου του Στυλιανίδη, την προσεχή Τρίτη παίρνουν αμπάριζα οι της Κεντροαριστεράς. Πασόκοι νυν και πρώην, αλλά και προσωπικότητες από τον ακαδημαϊκό χώρο και όχι μόνο. Αφορμή, η δημιουργία ενός νέου think tank με την ονομασία «Progressive Lab» – μια ιδέα του πρώην υπουργού των κυβερνήσεων Γ. Παπανδρέου, Φίλιππου Σαχινίδη. Η πρεμιέρα του «Progressive Lab» θα συνοδευτεί από συζήτηση με θέμα «Τι είναι προοδευτικό σήμερα;», στην οποία θα λάβουν μέρος η συγγραφέας Λένα Διβάνη, ο καθηγητής Κρατικής Διοίκησης και Ευρωπαϊκής Ενοποίησης Αργύρης Γ. Πασσάς, ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Γιώργος Σωτηρέλης και βεβαίως ο έχων την ευθύνη αυτού του νέου φορέα Φίλιππος Σαχινίδης.

Δεν ξέρω τι πουλιά θα πιάσει το έργο, όμως, όπως και να το κάνεις, σε μια άνυδρη πολιτικά εποχή κάτι τέτοιες πρωτοβουλίες έχουν μια σημασία…

Δύο γραμμές στην Κουμουνδούρου

Και ναι, ήρθε η στιγμή που θα συμφωνήσω σε κάτι με τον «πολλά βαρύ και όχι» πελάτη της στήλης Πολάκη. Ο οποίος προφανέστατα τα έχει πάρει άσχημα με τη… «μελάτη» αντιμετώπιση Τσίπρα από τον πρόεδρο Φάμελλο και επιδιώκει μια πιο σκληρή, αντιπαραθετική, στάση του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον πρώην αρχηγό του. Καθώς λοιπόν στο κόμμα της χαράς έχουν ουσιαστικά καταγραφεί δύο γραμμές, αυτή που εκφράζει ο Φάμελλος και εκείνη που επιδιώκει ο Πολάκης, ο δεύτερος ζητάει την άμεση σύγκληση της Πολιτικής Γραμματείας προκειμένου να τοποθετηθούν όλα τα κορυφαία (τρόπος του λέγειν) στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για το «θέμα» Τσίπρα. Και ειδικότερα για το τι μέλλει γενέσθαι στον ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με το προφανές της δημιουργίας ενός νέου πολιτικού φορέα στον χώρο της Αριστεράς.

Η σύγκληση της Πολιτικής Γραμματείας είναι μια καλή ευκαιρία να ξεκαθαρίσει η ήρα από το στάρι, που λέγαμε παλιά. Διότι στον ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή τι υπάρχει; Υπάρχουν οι βουλευτές και τα στελέχη που περιμένουν το νεύμα του Τσίπρα να… ναυτολογηθούν για το ταξίδι στις φουρτουνιασμένες καινούργιες θάλασσες (τι έγραψε πάλι ο άνθρωπος!), και υπάρχουν και οι άλλοι, τους οποίους ο αρχηγός δεν τους θέλει ούτε για… μούτσους στο καράβι! Αυτοί οι τελευταίοι, μεταξύ τους και ο Πολάκης, νοιάζονται να έχουν μια ομπρέλα να βάλουν το κεφάλι τους από κάτω. Αυτό είναι όλο. Συμφωνώ, λοιπόν, να συγκληθεί η Πολιτική Γραμματεία, άμεσα. Να γνωρίζει ο καθένας ποιος, τι, γιατί και πώς. Απλά είναι τα πράγματα…

Οκτώ διασπάσεις σε ένα κόμμα

Τώρα, με αφορμή όλα αυτά, καθόμουν χθες και σκεφτόμουν πόσα κόμματα έχουν προέλθει από τον ΣΥΡΙΖΑ του 2015 στη δεκαετία που ακολούθησε. Το πιστεύετε ή όχι, έξι τον αριθμό! Προσέξτε, παρακαλώ, διότι πολλοί εξ υμών και ημών δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, τι έχει συμβεί ακριβώς με ένα κόμμα που έπαιξε κανονικά στα ζάρια τις τύχες όλων μας, και της χώρας φυσικά:

Πλεύση Ελευθερίας, Κίνημα Δημοκρατίας, Νέα Αριστερά, Λαϊκή Ενότητα, Κόσμος, ΜέΡΑ25. Εξι, και ο ΣΥΡΙΖΑ επτά. Και το κόμμα Τσίπρα οκτώ. Αυτοί είναι. Κι «εμείς», επί μία πενταετία σχεδόν που κυβερνούσαν, τρώγαμε αμάσητο το παραμύθι, ότι ήταν κάτι σοβαρό και ότι τάχα μου είχαν σχέδιο και προοπτική για τη χώρα. Τίποτε δεν είχαν. Κύμβαλα αλαλάζοντα ήταν…