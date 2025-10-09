Στην τελική ευθεία βρίσκονται τα θαλάσσια πάρκα σε Ιόνιο και Νότιες Κυκλάδες, με τα αρμόδια υπουργεία να επιταχύνουν έτι περαιτέρω τον βηματισμό τους προκειμένου να καταστεί εφικτή η ολοκλήρωση των διαδικασιών που απομένουν ως την τελική θεσμοθέτηση των πάρκων από το ΣτΕ εντός του 2025. Σύμφωνα με το τρέχον χρονοδιάγραμμα – το οποίο η ελληνική κυβέρνηση θέλει ει δυνατόν να τηρήσει καθώς τα θαλάσσια πάρκα αποτελούν «ζήτημα ύψιστης προτεραιότητας» –, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου υπάρχει ένας πρώτος στόχος, που αφορά στην ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης των σχολίων από τη δημόσια διαβούλευση στις δύο επιστημονικές μελέτες για Ιόνιο και Νότιες Κυκλάδες.

Η εμπειρία λέει πως πάντα προκύπτουν αλλαγές ύστερα από μία δημόσια διαβούλευση (η οποία εν προκειμένω έληξε στις 22 Σεπτεμβρίου), ωστόσο, αυτές δεν αναμένεται να αφορούν στα όρια προστασίας των δύο πάρκων αλλά στις χρήσεις γης, εξέλιξη που πιθανότατα επηρεάζει περισσότερο το πάρκο στο Ιόνιο. Εν συνεχεία, έως τις 10 Νοεμβρίου περίπου, υπολογίζεται να έχουν παραδοθεί έτοιμες και οι δύο μελέτες των πάρκων προς δημοσίευση. Δεν αποκλείεται δε, η επιστημονική μελέτη που αφορά στο Αιγαίο (η οποία κρίνεται πως βρίσκεται σε πιο προχωρημένο στάδιο επεξεργασίας) να παραδοθεί πρώτα από αυτήν του Ιονίου, που χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη πολυπλοκότητα. Σε κάθε περίπτωση, γύρω στα μέσα Νοεμβρίου, καλώς εχόντων των πραγμάτων και στη βάση των δύο επιστημονικών μελετών, θα συνταχθεί το σχέδιο προεδρικού διατάγματος το οποίο, ακολούθως, θα τεθεί προς δημόσια διαβούλευση, η οποία προβλέπεται να έχει διάρκεια μικρότερη του ενός μήνα. Αφού τελεσφορήσει και αυτή η διαδικασία, τότε το τελικό κείμενο του διατάγματος για τα δύο θαλάσσια πάρκα θα κατατεθεί προς νομοτεχνική έγκριση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Από εκεί κι έπειτα, εξαρτάται από τον χρόνο που θα απαιτηθεί από το ανώτατο δικαστήριο για να δώσει το πράσινο φως θεσμοθετώντας κι επισήμως τις δύο νέες περιοχές θαλάσσιας προστασίας.

Στόχος της κυβέρνησης είναι η κατάθεση του προεδρικού διατάγματος στο ΣτΕ να γίνει έως το τέλος του έτους. Οι συναρμόδιοι φορείς δείχνουν να επισπεύδουν τις σχετικές διαδικασίες προκειμένου να βρεθούν όσο πιο κοντά γίνεται στη χρονική τήρηση των κυβερνητικών εξαγγελιών. Παράλληλα με το εν λόγω χρονοδιάγραμμα, από τον αρμόδιο υπουργό Σταύρο Παπασταύρου αναμένεται το αμέσως επόμενο διάστημα νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα έρθει στη Βουλή προς ψήφιση και η οποία θα αφορά στη νέα διεύθυνση που θα δημιουργηθεί εντός του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) με αντικείμενο τη διαχείριση των δύο θαλάσσιων πάρκων που δημιουργούνται προσεχώς καθώς και όσων θα ακολουθήσουν, όπως έχει προϊδεάσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.

Ακολουθούν Δωδεκάνησα

Σύμφωνα με πληροφορίες και με βάση τις αρχικές εξαγγελίες του Ιουλίου, η χωροθέτηση νέων πάρκων θαλάσσιας προστασίας, όπως αυτό που συζητείται στην περιοχή των Δωδεκανήσων, δεν αναμένεται να ξεκινήσει αν δεν ολοκληρωθεί πρώτα η διαδικασία που αφορά στα πάρκα που έχουν ήδη εξαγγελθεί. Την προηγούμενη εβδομάδα από την Αμοργό ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολιάζοντας τη συγκεκριμένη περιβαλλοντική πρωτοβουλία, τη χαρακτήρισε «εμβληματική», κάνοντας παράλληλα λόγο για «ζώνη προστασίας» η οποία αφορά «την άσκηση κυριαρχίας της πατρίδας μας» σε περιοχές «εντός των χωρικών μας υδάτων». Εν αναμονή νέων (αβάσιμων) τουρκικών αντιδράσεων που αναμφίβολα – όπως έχει προεξοφλήσει το τουρκικό ΥΠΕΞ – θα επιφέρει η «σφραγίδα» θεσμοθέτησης των πάρκων από το ΣτΕ, η Ελλάδα, δημιουργώντας τα δύο νέα θαλάσσια πάρκα εκτάσεως 27.500 τετρ. χλμ. (18.000 τετρ. χλμ. του Ιονίου, 9.500 τετρ. χλμ. των Νοτίων Κυκλάδων), επιτυγχάνει πέραν όλων των άλλων περιβαλλοντικών στόχων, την προστασία άνω του 35% των χωρικών υδάτων της χώρας, κατακτώντας τον σχετικό ευρωπαϊκό στόχο πολύ νωρίτερα από το 2030.