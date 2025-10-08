Φως, διάλογος και ανανέωση. Αυτές είναι οι λέξεις-κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη νέα θεατρική περίοδο του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν. Με το σύνθημα «φως να ορμήσει» από τις «Ευμενίδες» του Αισχύλου, το ιστορικό θέατρο παρουσίασε χθες για τη σεζόν 2025-2026 ένα ρεπερτόριο για τις σκηνές του Υπογείου και της Φρυνίχου που γεφυρώνει εποχές, ύφη κι οπτικές: από τη μυθολογία και τα κλασικά έργα, μέχρι τα σύγχρονα ελληνικά κείμενα και τις διεθνείς δραματουργίες που μιλούν για τον κόσμο σήμερα. Παράλληλα, συμμετέχει ενεργά στο νέο εγχείρημα «Αθήνα Παγκόσμια Πρωτεύουσα Θεάτρου» σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, ένα πρόγραμμα που φιλοδοξεί να φέρει το θέατρο στο κέντρο του δημοσίου διαλόγου.

Από τον προγραμματισμό του Θεάτρου Τέχνης που έκανε η καλλιτεχνική του διευθύντρια Μαριάννα Κάλμπαρη ξεχωρίζουν σημαντικά έργα όπως «Το τρίτο στεφάνι», το εμβληματικό μυθιστόρημα του Κώστα Ταχτσή που ανεβαίνει ως πολυπρόσωπο σκηνικό έπος από τον Στάθη Λιβαθινό, στην πρώτη του συνεργασία με το συγκεκριμένο θέατρο (από 17/10). Αλλά και η «Γέρμα», του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα που σκηνοθετεί η Μαρία Πρωτόπαππα σε δραματουργία Γιάννου Περλέγκα (από 19/12). Η Μαριάννα Κάλμπαρη με αφετηρία την «Οδύσσεια» και την «Penelopiad» της Μάργκαρετ Ατγουντ στήνει την παράσταση «Πηνελόπες και Πηνελοπιάδες» με έναν αμιγώς γυναικείο θίασο (από 16/2).

Προηγουμένως, η ίδια θα συντονίσει εργαστήριο όπου γυναίκες κάθε ηλικίας θα καταθέσουν τις αφηγήσεις τους για τα γυναικεία πρότυπα και τον έλεγχο της σεξουαλικότητας, ώστε τα στοιχεία αυτά να συμπεριληφθούν στην παράσταση (21/11). Ο Γιάννης Κακλέας φέρνει τη «Λοκαντιέρα» του Κάρλο Γκολντόνι σε μουσική Δημήτρη Παπαδημητρίου (από 29/1) ενώ ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης τον «Αρχιμάστορα Σόλνες» του Χένρικ Ιψεν με πρωταγωνιστές μεταξύ άλλων τους Θόδωρο Γράμψα, Κάτια Δανδουλάκη και Ανια Λεμπεντένκο (από 16/4).

Την αυλαία άνοιξε αυτές τις ημέρες «Το δράμα της δημοκρατίας», η σκηνική σύνθεση της Μαριάννας Κάλμπαρη, που μετά το Φεστιβάλ Κολωνού έρχεται στο Υπόγειο και φέρνει σε διάλογο αρχαία κείμενα με τις αγωνίες της σύγχρονης δημοκρατίας κι εμπλέκει ενεργά το κοινό στην εξέλιξή της (10-12/10).

Εμπνευση από «Το μίσος»

Ο Παντελής Φλατσούσης και η ομάδα του, αντλώντας έμπνευση από το εμβληματικό φιλμ «Το μίσος» του Ματιέ Κασοβίτς, διερευνά ζητήματα ανισοτήτων, αστικής περιθωριοποίησης, βίας, κοινωνικού αποκλεισμού και αρρενωπότητας με έναν πολυπολιτισμικό θίασο, στην παράσταση «24 ώρες σ’ έναν κόσμο που δεν μας ανήκει» (από 11/2).

Παράλληλα, ο γερμανός σκηνοθέτης Ντανιέλε Σζέρεντ θα δημιουργήσει τη δική του εκδοχή με αφορμή την ταινία που θα παρουσιαστεί τον Μάιο στη σκηνή της Φρυνίχου.

Μια βαθιά προσωπική ιστορία μνήμης, πένθους και συμφιλίωσης είναι το «Ολος ο χρόνος του κόσμου» που σκηνοθετεί η Δανάη Επιθυμιάδη, έναν χρόνο μετά την επιτυχία που γνώρισε η ίδια δουλειά στο Théâtre de la Colline, στο Παρίσι (από 27/10).

Ο Αλέξανδρος Ραπτοτάσιος, συνομιλώντας με τον «Θείο Βάνια» του Τσέχοφ, παρουσιάζει το «Vanya» για δεύτερη χρονιά με κεντρικό πρόσωπο τον Γιώργο Καραμίχο (από 16/10). Από τον ίδιο συγγραφέα, αλλά άλλο έργο του, τις «Τρεις αδερφές», εμπνέεται και το «Irrina» της Γιώτας Αργυροπούλου (από 27/10). Στη «Μαρτυρία μιας κλεμμένης εφηβείας», η Ειρήνη Λαμπρινοπούλου παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα την ιστορία της εκδότριας Βανέσα Σπρινγκόρα όταν ήταν 14 ετών με τον 52χρονο εξέχοντα συγγραφέα Γκαμπριέλ Μάτζνεφ (από 31/1).

Στην παιδική σκηνή έρχεται «Ο κύριος Βρομύλος» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Δεγαΐτη (από 12/10) και στην εφηβική τα «Τανκ / Ολη νύχτα εδώ» σε σκηνοθεσία Μάνου Βαβαδάκη για τα γεγονότα του Πολυτεχνείου (από 28/9) και «Είμαι εδώ» της Σοφίας Βγενοπούλου (από 15/3).