Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε χθες την επιβολή δασμών 50% στον χάλυβα για ποσότητες πάνω από νέο μειωμένο ετήσιο όριο εισαγωγών. Πρόκειται για νέα προσπάθεια να τονώσει η ΕΕ τον κλάδο των μετάλλων της ΕΕ και να πιέσει τις ΗΠΑ να καταργήσει παρόμοιους δασμούς.

«Για να σώσουμε τα χαλυβουργεία μας και τις ευρωπαϊκές μας θέσεις εργασίας: Μειώνουμε στο μισό την ποσόστωσή μας για τον χάλυβα που εισάγεται από το εξωτερικό. Διπλασιάζουμε τους τελωνειακούς δασμούς (από 25% σε 50%)», έγραψε ο ευρωπαίος επίτροπος Βιομηχανίας Στεφάν Σεζουρνέ στο X. «Αυτή είναι η επαναβιομηχανοποίηση της Ευρώπης», πρόσθεσε. Η τρέχουσα ποσόστωση της ΕΕ ανέρχεται σε σχεδόν 40 εκατομμύρια τόνους χάλυβα, με τις εισαγωγές πάνω από αυτό το όριο να αντιμετωπίζουν επί του παρόντος δασμό 25%. Τα μέτρα στοχεύουν στην προστασία της στρατηγικά κρίσιμης χαλυβουργίας της Ευρώπης από τον ολοένα και πιο έντονο παγκόσμιο ανταγωνισμό. Η χαλυβουργία της Ευρώπης βρίσκεται εδώ και χρόνια αντιμέτωπη με υψηλές τιμές ενέργειας και με εξαγωγές χαμηλού κόστους από την Κίνα και την Ινδία. Το μερίδιο του μπλοκ στην παγκόσμια παραγωγή έχει μειωθεί από 9% σε 7% σε σύγκριση με το 2014.

Συναντήσεις Παπασταύρου στη ΔΕΠΑ Εμπορίας

Συνάντηση εργασίας είχε χθες στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΠΑ Εμπορίας ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, με τα μέλη της Διοίκησης της ΔΕΠΑ Εμπορίας, με επικεφαλής τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Αντώνιο Διαματάρη και τον διευθύνοντα Σύμβουλο, Κωνσταντίνο Ξιφαρά. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν ο ενεργειακός σχεδιασμός της χώρας για την επόμενη τετραετία, η πρόοδος στον στρατηγικό μετασχηματισμό της ΔΕΠΑ Εμπορίας, καθώς και ο ρόλος της εταιρείας ως εγγυήτριας ασφάλειας εφοδιασμού, μέσω της αξιοποίησης υποδομών εθνικής σημασίας και της στρατηγικής διαφοροποίησης πηγών και τεχνολογιών. «Η ΔΕΠΑ Εμπορίας είναι η αιχμή του δόρατος για τη λειτουργία του κάθετου άξονα, καθώς αξιοποιώντας την υποδομή της Ρεβυθούσας και του FSRU της Αλεξανδρούπολης, χρησιμοποιώντας τους αγωγούς του ΔΕΣΦΑ και του διασυνδετήριου αγωγού IGB, λειτουργεί φτάνοντας στη Μολδαβία, την Ουγγαρία και την Ουκρανία», είπε ο υπουργός, τονίζοντας ότι συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και του ρόλου της Ελλάδας ως ισχυρού ενεργειακού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και στη μετάβαση προς ένα καθαρότερο, βιώσιμο μέλλον για όλους.

Επαφές με αγρότες

Σύσκεψη με τους αγρότες της Βοιωτίας είχε χθες ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας,στο πλαίσιο της παρουσίας τους στην παρουσίαση του κυβερνητικού αναπτυξιακού σχεδίου για τη Βοιωτία. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι τα προβλήματα λύνονται με διάλογο και όχι με εντάσεις και επεσήμανε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να εξασφαλίσει το μείζον για τους έλληνες αγρότες. Υπογράμμισε, επίσης, ότι στόχος είναι να συνεχιστεί η ροή των ευρωπαϊκών πόρων, προσθέτοντας ότι η διαδικασία μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ δημιουργεί καθυστερήσεις στις πληρωμές. Σε ό,τι αφορά τις πληρωμές, δεσμεύτηκε ότι μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2025 αναμένεται να ξεκινήσουν οι πληρωμές και για προγράμματα των οποίων έχει καθυστερήσει η πληρωμή, λόγω των εκτεταμένων διασταυρωτικών ελέγχων που έγιναν. Πάντως σημειώθηκε ένταση έξω από το κτίριο όπου γινόταν η σύσκεψη καθώς αγρότες από τη Βοιωτία συγκεντρώθηκαν να διαμαρτυρηθούν για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί τόσο από την επιδημία της ευλογιάς των προβάτων όσο και από την καθυστέρηση των πληρωμών των αποζημιώσεων.

Πρόγραμμα για τις μικρομεσαίες

Ενα πρόγραμμα χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις προσφέρει δωρεάν η Ελληνική Ενωση Τραπεζών μέσω του εκπαιδευτικού της βραχίονα, του Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου. Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στην έναρξη και τη λειτουργία μιας επιχείρησης. Το πρόγραμμα μπορούν να αξιοποιήσουν όλες οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΠΜΜΜΕ), νεοσύστατες ή υφιστάμενες, διαδικτυακά, μέσα από την εκπαιδευτική πλατφόρμα του Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 4 ώρες και καλύπτει το πρώτο επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την έναρξη μιας επιχείρησης και τη λειτουργία της. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης. Το πρόγραμμα προσελκύει το ενδιαφέρον των μικρομεσαίων, καθώς μέσα στις δύο πρώτες ώρες λειτουργίας της πλατφόρμας υποβλήθηκαν 50 αιτήσεις.

Εκκληση από την Κριστίν Λαγκάρντ

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, απηύθυνε έκκληση στις κυβερνήσεις να εργαστούν για τη μετατροπή του ευρώ σε ένα πραγματικά παγκόσμιο νόμισμα, όπως το χαρακτήρισε, που θα επιτρέψει στην οικονομία της ηπείρου να ευδοκιμήσει. Η ευρωζώνη δεν μπορεί να παραμείνει ένα παθητικό ασφαλές καταφύγιο απορροφώντας κραδασμούς που προέρχονται από άλλα μέρη του κόσμου, δήλωσε η Λαγκάρντ χθες. Αντί να τονώνουν την ανάπτυξη, τέτοιες εξελίξεις κινδυνεύουν να ωθήσουν τη συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ υψηλότερα και να επιβαρύνουν τους εξαγωγείς με υψηλότερο κόστος, ανέφερε. «Αν ενισχύσουμε τα θεμέλια του ευρώ τώρα, μπορούμε να μετατρέψουμε (…) τις αδυναμίες μας σε δυνατά σημεία», δήλωσε η Λαγκάρντ σε ομιλία της. «Και μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι, στο μέλλον, το ευρώ θα συνεχίσει να αποτελεί πυλώνα σταθερότητας και ισχύος για την Ευρώπη, ακόμη και σε έναν πιο αβέβαιο κόσμο».

Η ΕΕ θα υποστηρίξει τη Ρώμη για τους δασμούς

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να υποστηρίξει τη Ρώμη την ώρα που οι ΗΠΑ απειλούν την Barilla και άλλες ιταλικές εταιρείες παραγωγής ζυμαρικών με δασμούς έως και 92% για αυτό που η Ουάσιγκτον χαρακτηρίζει ως πρακτικές ντάμπινγκ. Το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ θεωρεί ότι δικαιολογούνται δασμοί αντιντάμπινγκ κατά 13 ιταλικών εταιρειών ζυμαρικών, συμπεριλαμβανομένων της Barilla, της La Molisana και της Pastificio Lucio Garofalo.