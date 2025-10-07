Ούτε μήνας δεν πάει που η Κηφισιά, με πρωταγωνιστές τον Παύλο Παντελίδη και τον Ανδρέα Τετέι έριχνε στο… καναβάτσο τον Παναθηναϊκό με εκείνο το 3-2 στο Πανθεσσαλικό. Λίγα λεπτά μετά το τέλος του αγώνα, ο 23χρονος μεσοεπιθετικός κλήθηκε να μιλήσει για τη μεγάλη νίκη της ομάδας του. Δάκρυσε στην κάμερα και θυμήθηκε τι συνέβη μερικά χρόνια πριν. «Είναι πολύ σημαντική στιγμή, καθώς με έδιωξαν από την Κ17 του Παναθηναϊκού. Βρέθηκα στα τοπικά πρωταθλήματα της Αθήνας και μόνο μέσα από τη δικιά μου προσπάθεια έπαιξα Γ’ Εθνική, Β’ Εθνική και τώρα Α’ Εθνική. Τα έχω δει όλα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Θυμάμαι πριν από 5-6 χρόνια που έκλαιγα στο δωμάτιό μου επειδή με έδιωξαν από τον Παναθηναϊκό».

Από εκείνα τα κλάματα, μέσα σε λίγα χρόνια, ο Παύλος Παντελίδης όχι μόνο καταφέρνει να βρεθεί στη μεγάλη κατηγορία, όχι μόνο καταφέρνει να ξεχωρίσει με τη φανέλα της Κηφισιάς (έχει ήδη τρία γκολ και δύο ασίστ), αλλά χθες το πρωί ήρθε η πιο σημαντική στιγμή στην έως τώρα καριέρα του. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τον κάλεσε στην αποστολή της εθνικής ομάδας για τα ματς με τη Σκωτία (Πέμπτη στη Γλασκώβη) και τη Δανία (Κυριακή στην Κοπεγχάγη).

Πιο σύντομα απ’ ό,τι θα περίμενε ο καθένας. Συνέβη γιατί ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι τούτη τη στιγμή το μεγάλο πρόβλημα της Εθνικής. Ο έλληνας εξτρέμ είναι άρρωστος και δεν ήρθε στη χθεσινή πρώτη συγκέντρωση των διεθνών στη χώρα μας, ούτε θα ταξιδέψει μαζί τους σήμερα το απόγευμα για τη Σκωτία. Είναι πιθανό να φύγει από το Βέλγιο για τη Γλασκώβη, πλην όμως αυτό θα το γνωρίζουν οι άνθρωποι της Ελλάδας σήμερα. «Πλήγμα» για την Εθνική αν δεν τα καταφέρει, έξτρα λύση ο Παντελίδης που κάλεσε ο Γιοβάνοβιτς.

Στα 23 του, ο Παντελίδης έχει περάσει απ’ όλα τα στάδια του ποδοσφαίρου. Η παρουσία του στις ακαδημίες του Παναθηναϊκού δεν κράτησε τόσο που να έμπαινε απευθείας στις επαγγελματικές κατηγορίες μέσω μιας μεγάλης ομάδας. Χρειάστηκε να κάνει το «αγροτικό» του. Πήγε στη Θύελλα Ραφήνας για να παίξει στην Γ’ Εθνική και εκεί άρχισε να γίνεται γνωστό το όνομά του στους σκάουτερ της Αθήνας. 15 γκολ στον όμιλο, που τον ανέδειξαν ως τον κορυφαίο του σκόρερ.

Από εκεί τον βρήκε η Κηφισιά, που την πρώτη χρονιά που τον πήρε τον παραχώρησε δανεικό στην Ηλιούπολη. 29 ματς, εννιά γκολ, τέσσερις ασίστ που έπεισαν τον Σεμπάστιαν Λέτο πως ο νεαρός είναι ικανός να αποδειχτεί ο παίκτης – κλειδί στην προσπάθεια που θα έκανε για επιστροφή στη Super League. Οπως και έγινε. Ο Παντελίδης ήταν από τους πρωταγωνιστές της ανόδου της Κηφισιάς και ο παίκτης που σημείωσε το χρυσό γκολ. Στο ματς με την Καλαμάτα εκτός έδρας, σε ένα ματς – τελικό για την άνοδο, ο 23χρονος ποδοσφαιριστής σκόραρε στο 92′ και χάρισε το πρωτάθλημα στην ομάδα του.

Από την Γ’ Εθνική ο Παντελίδης βρέθηκε στη Super League και φέτος κάνει… όργια. Εχει ήδη τρία γκολ, τα δύο εκ των οποίων σημείωσε στα ματς με Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Στα ίδια ματς έχει καταγράψει από μία ασίστ. Παίκτης των μεγάλων αγώνων, που ο Γιοβάνοβιτς είδε πως μπορεί να βρει ένα ακόμα ταλέντο που είναι ικανό να «κουμπώσει» στους υπόλοιπους και να αποτελεί πια ενεργό μέλος της εθνικής ομάδας. Από τα κλάματα πριν από έξι χρόνια σε ένα δωμάτιο για το «φύγε» του Παναθηναϊκού, στην απόλυτη δικαίωση της 6ης Οκτωβρίου 2025 για το «έλα» της Εθνικής. Σαν παραμύθι…

Αναχώρηση

Οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής συγκεντρώθηκαν χθες στο ξενοδοχείο και το απόγευμα άρχισαν την προετοιμασία τους για τα δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια που έχουν μπροστά τους. Στην αποστολή είναι και ο Μιχαηλίδης, ο οποίος έχει πάρει τη θέση του τραυματία Ρέτσου, που έχει ανακληθεί η κλήση του. Η αποστολή της εθνικής ομάδας θα αναχωρήσει για τη Γλασκώβη σήμερα με πτήση τσάρτερ στις 16:30, θα μείνει τρεις μέρες στη Σκωτία και Παρασκευή πρωί θα αναχωρήσει για την Κοπεγχάγη ενόψει του αγώνα με τη Δανία.