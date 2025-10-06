Το bitcoin, το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο με βάση την αγοραία αξία του, έφτασε σε ιστορικό υψηλό χθες αφού σημείωσε άνοδο 2,7% στα 125.245 δολάρια. Το προηγούμενο ρεκόρ του bitcoin ήταν 124.480 δολάρια και είχε καταγραφεί στα μέσα Αυγούστου, ενισχυμένο από την πιο φιλική προς τα κρυπτονομίσματα στάση της κυβέρνησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και την ισχυρή ζήτηση από θεσμικούς επενδυτές. Το κρυπτονόμισμα είχε ενισχυθεί και την Παρασκευή για όγδοη συνεχόμενη συνεδρίαση, ωθούμενο από τα πρόσφατα κέρδη στις αμερικανικές μετοχές και τις εισροές σε χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια bitcoin. Αντίθετα, το δολάριο ΗΠΑ υποχώρησε έναντι των κυριότερων νομισμάτων, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από το κλείσιμο της κυβέρνησης των ΗΠΑ επισκίασε τις προοπτικές και καθυστέρησε τις δημοσιεύσεις βασικών δεδομένων, όπως την απασχόληση, σημαντικά για την αξιολόγηση της κατεύθυνσης της οικονομίας.

Προστασία της χαλυβουργίας

Οι Σοσιαλδημοκράτες της Γερμανίας, οι εταίροι μειοψηφίας στον συνασπισμό του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, θα πιέσουν για πιο προστατευτική στάση απέναντι στη χαλυβουργία της Ευρώπης, προτρέποντας την ΕΕ να υιοθετήσει στρατηγική αγοράς ευρωπαϊκών προϊόντων, σύμφωνα με έγγραφο που επικαλείται το Reuters. Το SPD, με επικεφαλής τον υπουργό Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπεϊλ, αναμένεται να υιοθετήσει τις προτάσεις την επόμενη εβδομάδα. Καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υιοθετήσει ισχυρή στρατηγική προστασίας του εμπορίου έναντι επιδοτούμενων ξένων ανταγωνιστών. «Στην ουσία του, αυτό που χρειάζεται είναι ένα σύστημα δασμολογικών ποσοστώσεων που να περιορίζει αποτελεσματικά τους υπερβολικούς όγκους εισαγωγών, διατηρώντας παράλληλα την αγορά ελεγχόμενη και ανοιχτή», ανέφερε το SPD.

Αιχμές για το πάγωμα των αιολικών

Η απόφαση της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να βάλει φρένο σε πλήρως αδειοδοτημένα υπεράκτια αιολικά έργα είναι «πολύ επιζήμια» για τις επενδύσεις, δήλωσε η πρόεδρος της Shell στις ΗΠΑ, Κολέτ Χίρστιους, μιλώντας στους «Financial Times». Η ίδια είπε ότι τα ενεργειακά έργα που έχουν τις κατάλληλες άδειες θα πρέπει να επιτρέπεται να συνεχιστούν. «Νομίζω ότι η αβεβαιότητα στο κανονιστικό περιβάλλον είναι πολύ επιζήμια. Οσο κι αν στραφεί το εκκρεμές προς τη μία κατεύθυνση, είναι πιθανό να στραφεί εξίσου και προς την άλλη», δήλωσε στην εφημερίδα, αναφερόμενη και στον κλάδο πετρελαίου και φυσικού αερίου. «Σίγουρα θα ήθελα να δω τα έργα που έχουν λάβει άδεια στο παρελθόν να συνεχίζουν να αναπτύσσονται», προσέθεσε. Τον Αύγουστο η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι ακυρώνει 679 εκατομμύρια δολάρια σε ομοσπονδιακή χρηματοδότηση για 12 υπεράκτια αιολικά έργα, σε ένα πλήγμα σε έναν κλάδο που ήταν κεντρικής σημασίας στην ατζέντα του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν για το κλίμα και την ενέργεια.