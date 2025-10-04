Γυρίζεις σελίδα, αφήνεις το Τσάμπιονς Λιγκ και το μάτι πέφτει στο επόμενο κεφάλαιο. Την αγωνιστική της Σούπερ Λίγκας. Αλλά σε κάτι ακόμη: μπροστά μας έχουμε τις αναμετρήσεις της Εθνικής ομάδας απέναντι σε Σκωτία και Δανία. Αμφότερα τα παιχνίδια διεξάγονται εκτός έδρας, αλλά και τι μ’ αυτό; Αν μια ομάδα θέλει να μπει για τα καλά στο κλαμπ των δυνατών, οφείλει να μη φοβάται τις αναμετρήσεις μακριά από το «Γ. Καραϊσκάκης» ή την εκάστοτε γαλανόλευκη έδρα.

Προ μηνών, το συναπάντημα με τη Σκωτία στο Χάμπτεν Παρκ έφερε ένα εντυπωσιακό σκορ: 3-0. Και με εκείνη τη νίκη λες και συστήθηκε μια νεανική ομάδα που έκλεισε το μάτι στο κοινό και το κάλεσε να παρακολουθήσει την όλη προσπάθειά της. Κωνσταντέλιας, Καρέτσας και Τζόλης έκαναν πάρτι και το ίδιο ευελπιστεί ο Ιβάν να συμβεί και στο ραντεβού της ερχόμενης Πέμπτης. Γιατί μετά την πικρή βραδιά απέναντι στη Δανία τον Σεπτέμβριο, δεν είμαστε πλέον στη θέση του οδηγού και το πλάνο είναι να διεκδικήσουμε ό,τι παραπάνω μπορούμε σε κάθε αναμέτρηση. Με λίγα παιχνίδια και με το σφιχτό πρόγραμμα που προκύπτει, νέα λάθη δεν επιτρέπονται.

Και μετά; Μοιάζει με σύμπτωση που ένας αγώνας με τη Δανία στην Κοπεγχάγη είναι αρχές Οκτωβρίου. Οπως τότε. Το 1980. Τώρα, 45 χρόνια μετά εκείνο το αξέχαστο 1-0 με τους Σαργκάνη και Κούη πρωταγωνιστές, αναζητούμε μια υπέρβαση ώστε να μείνουμε στο κόλπο της πρόκρισης. Η εντός έδρας ήττα αναγκάζει σε βήματα προς τα πίσω το σύνολο του Γιοβάνοβιτς, προφανώς και σε προσγείωση απότομη.

Δεν το ήθελε κανείς κάτι τέτοιο, ούτε να κοπούν τα φτερά του ενθουσιασμού για την ύπαρξη μιας πολλά υποσχόμενης γενιάς. Οι αντιξοότητες, ωστόσο, σε οπλίζουν με δύναμη να συνεχίσεις. Και η Δανία, σκληρή ομάδα αναντίρρητα, με συμμετοχή σε τελικές φάσεις ευρωπαϊκών και παγκόσμιων διοργανώσεων, επιδιώκει την πρωτιά στον όμιλο και την απευθείας πρόκριση στο Μουντιάλ. Κι όμως τα δόντια της δεν είναι τόσο κοφτερά – εμείς το επιτρέψαμε να τα δείξει στο Νέο Φάληρο με τα λάθη (και) της τεχνικής ηγεσίας.

Τώρα; Η ευκαιρία να καλύψει κάποιος το χαμένο έδαφος πάντα υπάρχει. Το πώς ξεδιπλώνεται η ομάδα πείθει πως μπορεί να τρέξει στον αιφνιδιασμό και να απειλήσει. Ακόμη περισσότερο δεν είναι μακριά από την πραγματικότητα πως το παιχνίδι εκτός έδρας ταιριάζει σε πολλά στελέχη της ενδεκάδας. Αυτός ο μήνας, μπορεί να αποδειχθεί σε γαλάζιο Οκτώβριο!