Η εθνική μας ομάδα δεν θύμισε σε καμία περίπτωση το σύνολο που κυριάρχησε πριν από τρεις ημέρες της Λευκορωσίας με 5-1 στο «Γ. Καραϊσκάκης» γνωρίζοντας την ήττα με 3-0 από την Δανία.

Η σκανδιναβική ομάδα φάνηκε από την έναρξη του αγώνα διαβασμένη, πίεσε ψηλά τους διεθνείς μας, που έκαναν εύκολα λάθη, τα οποία εκμεταλλεύονταν οι Δανοί δημιουργώντας και χάνοντας ευκαιρίες, με τον Τζολάκη να κρατάει το μηδέν μέχρι το 32ο λεπτό. Ο Κουρμπέλης έκανε αδικαιολόγητα ντρίμπλα εκτός περιοχής, ο Ντάμσγκααρντ του πήρε τη μπάλα και αφού απέφυγε τον διεθνή μέσο, με δεξί σουτ την έστειλε στην αριστερή γωνία του Τζολάκη για το 0-1. Δυστυχώς το γκολ αυτό δεν αφύπνησε τους διεθνείς μας και στις καθυστερήσεις παρολίγον να γίνει το 2-0, με τον Τζολάκη να αποκρούει με το πόδι σε φάουλ του Χόιμπιεργκ και αφού η μπάλα βρήκε και στο κεφάλι του Κουλιεράκη και άλλαξε πορεία.

Με το ξεκίνημα του β΄ μέρους ο Γιοβάνοβιτς έριξε στον αγώνα Μπακασέτα και Μασούρα αντί Κωνσταντέλια και Καρέτσα αντίστοιχα, ωστόσο η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε. Η σκανδιναβική ομάδα έδειξε ότι είναι πιο αθλητική, με αντοχές και τρεξίματα και στο 63΄ ο δανός στόπερ Αντρέας Κρίστενσεν έκανε ανενόχλητος μία κούρσα 10-15 μέτρων, έπιασε το δεξί σουτ εκτός περιοχής κι έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία του Τζολάκη για το 0-2.

Από κει και πέρα η εθνική μας έδειξε κάποια αντίδραση, με τους δανούς να χαμηλώνουν ταχύτητα, ο Γιοβάνοβιτς ρίσκαρε ρίχνοντας τον Ιωαννίδη αντί του Ζαφείρη, αλλά στο 81΄ ήρθε και το τρίτο γκολ, με τον Ντόργκου που καλυπτόταν από τον Μαυροπάνο να παίρνει την κάθετη από τον Φρόχολντ, να αποφεύγει τον Τζολάκη που έκανε λάθος έξοδο, το σουτ του όμως έστειλε τη μπάλα στο δεξί δοκάρι και ο Χόιλουντ που ακολούθησε τη φάση σε κενή εστία έγραψε το Ελλάδα-Δανία 0-3.

Οι συνθέσεις:

ΕΛΛΑΔΑ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Βαγιαννίδης, Κουρμπέλης (65΄ Σιώπης), Ζαφείρης (75΄ Ιωαννίδης), Κωνσταντέλιας (46΄ Μπακασέτας), Καρέτσας (46΄ Μασούρας), Τζόλης (83΄ Πέλκας), Παυλίδης.

ΔΑΝΙΑ (Μπράιαν Ρίμερ): Σμάιχελ, Μέλε (90΄ Γκρονμπάεκ), Α. Κρίστενσεν, Άντερσεν, Ρ. Κρίστενσεν, Χιούλμαντ, Φρόχολντ (82΄ Μπρουν Λάρσεν), Χόιμπιεργκ, Ντάμσγκαρντ (83΄ Ο΄ Ράιλι), Σκοβ Όλσεν (64΄ Ντόργκου), Μπίρεθ (63΄ Χόιλουντ).

Την ίδια ώρα η Σκωτία επικρατούσε της Λευκορωσίας με 2-0 στην ουδέτερη Ουγγαρία και έχοντας φέρει ισοπαλία με την Δανία στον πρώτο αγώνα στην Κοπεγχάγη, προσπέρασε την εθνική μας όντας 2η στη βαθμολογία και περιμένει την 3η στη βαθμολογία Ελλάδα στη Γκλασκώβη στον επόμενο αγώνα του ομίλου.

Η βαθμολογία του ομίλου:

1. Δανία 4 3-0

2. Σκωτία 4 2-0

3. Ελλάδα 3 5-4

4. Λευκορωσία 0 1-7