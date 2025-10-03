Μια γερμανική φρεγάτα έδεσε στο λιμάνι της Κοπεγχάγης, την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου. Πολλές χώρες έστειλαν επίσης στρατιωτικές ενισχύσεις για να υποστηρίξουν τη Δανία, που φιλοξένησε αρχηγούς ευρωπαϊκών κρατών και κυβερνήσεων, έπειτα από εισβολές drones, τον τελευταίο καιρό. Ωστόσο, η επίδειξη δύναμης και αλληλεγγύης δεν κατάφερε να κρύψει το γεγονός ότι τα 27 κράτη-μέλη δυσκολεύονται να συντονίσουν τις προσπάθειές τους για κοινή ασφάλεια και άμυνα. Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, τα κοινά μέσα για την προστασία από τη ρωσική απειλή βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο, διαφωνίες υπάρχουν σχεδόν σε όλα τα σχέδια και το ζήτημα της υποστήριξης του Κιέβου γίνεται ολοένα και πιο πιεστικό.

Αντιμέτωπη με την εκμετάλλευση της μετανάστευσης, τις κυβερνοεπιθέσεις, τις υπερπτήσεις με drones και το σαμποτάζ καλωδίων και αγωγών, η «Ευρωπαϊκή Ενωση αντιμετωπίζει έναν “υβριδικό πόλεμο”», ανέφερε η δανή πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν, τονίζοντας ότι η Ρωσία «μας δοκιμάζει και δεν θα σταματήσει» και προειδοποιώντας ότι η Ευρώπη βρίσκεται «στην πιο δύσκολη και επικίνδυνη κατάσταση από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου». Οι ευρωπαίοι ηγέτες, όμως, έχασαν άλλη μία ευκαιρία να συμφωνήσουν σε κάποια θέματα για την άμυνα. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα «είναι καλό να μιλάμε αλλά χρειαζόμαστε δράση. Τα έγγραφα δεν ανιχνεύουν drones», πρόσθεσε, αναφερόμενος στον οδικό χάρτη για τον επανεξοπλισμό της Ευρώπης έως το 2030, τον οποίο παρουσίασε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην Κοπεγχάγη.

Δομημένο γύρω από τέσσερα εμβληματικά έργα – τείχος για drones, επιτήρηση της ανατολικής πλευράς, μια ασπίδα αεράμυνας και μια ασπίδα διαστημικής άμυνας – το σχέδιο συμπληρώνει μια δημοσιονομική συνιστώσα της ΕΕ που έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει τις επενδύσεις και προορίζεται να συνοδεύσει τις αυξήσεις στις στρατιωτικές δαπάνες που σχεδιάζονται σε όλη την ήπειρο.

Αυτή η πρωτοβουλία εξοργίζει τη Γαλλία, την Ιταλία και τη Γερμανία, οι οποίες, πέρα από τις θεμελιώδεις διαφωνίες τους, επεσήμαναν ότι η Κομισιόν δεν έχει δικαιοδοσία σε θέματα άμυνας. Ενώ η Επιτροπή στοχεύει στην παρακολούθηση και την κεντρική διαχείριση της ενίσχυσης των ευρωπαϊκών στρατών, αυτές οι χώρες θέλουν να διατηρήσουν τον έλεγχο των μεγάλων στρατιωτικών έργων. Η Φον ντερ Λάιεν προσπάθησε να καθησυχάσει το Παρίσι, το Βερολίνο και τη Ρώμη ότι ενεργεί στην υπηρεσία τους, αναλαμβάνοντας «ρόλο συντονιστή και μεσολαβητή», σύμφωνα με ευρωπαϊκή πηγή.

Οι μικρότερες χώρες, οι οποίες έχουν ελάχιστη ή καθόλου αμυντική βιομηχανία, εν τω μεταξύ, υποστηρίζουν έναν ισχυρότερο ρόλο για την Επιτροπή σε αυτόν τον τομέα. Θεωρούν ότι αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει στον καλύτερο συντονισμό των Ευρωπαίων, έστω και μόνο για την οργάνωση κοινών αγορών. «Χρειαζόμαστε έναν ουδέτερο παράγοντα για να μας βοηθήσει να οργανωθούμε και να καταλήξουμε σε συμφωνία», δήλωσε διπλωμάτης, σημειώνοντας ότι ακόμη και τα τρία κράτη της Βαλτικής δυσκολεύονται να συμφωνήσουν σε κοινά έργα: «Πριν από δέκα χρόνια, όταν προσπαθήσαμε να υλοποιήσουμε το έργο μας για την αποσύνδεση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας από το ρωσικό, δεν μπορέσαμε να βρούμε λύση! Χρειαζόμασταν τη βοήθεια της Επιτροπής».

Το παράδειγμα του τείχους κατά των drones είναι ενδεικτικό αυτών των διαιρέσεων, με το Παρίσι και το Βερολίνο να μην κρύβουν τον σκεπτικισμό τους. Στις 29 Σεπτεμβρίου, ο γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους υποστήριξε ότι θα χρειαστούν περισσότερα από «τρία ή τέσσερα χρόνια» για να ολοκληρωθεί. «Θα είμαστε έτοιμοι σε έναν ή ενάμιση χρόνο», απάντησε η πρωθυπουργός της Λετονίας Εβίκα Σιλίνα. «Είμαι προσεκτικός με τέτοιους όρους. Υπάρχουν Σιδερένιοι Θόλοι ή τείχη μη επανδρωμένων αεροσκαφών για τους Ευρωπαίους; Αυτά τα πράγματα είναι πιο εξελιγμένα και πολύπλοκα», παρατήρησε ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Ακόμα και μεταξύ των υποστηρικτών του τείχους για τα drones, το ζήτημα παραμένει περίπλοκο, ιδιαίτερα καθώς κράτη όπως η Πολωνία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Φινλανδία και οι Βαλτικές δεν θέλουν να γίνονται συζητήσεις μπροστά σε εκπροσώπους της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας, χώρες που θεωρούν υπερβολικά φιλορωσικές.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες, επίσης, άρχισαν να συζητούν την πρόταση της Επιτροπής να χρησιμοποιήσει παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για την παροχή βοήθειας ύψους 140 δισ. ευρώ στο Κίεβο το 2026 και το 2027. Η ρύθμιση που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγείρει πολιτικά, νομικά και τεχνικά ζητήματα, τα οποία τα 27 κράτη-μέλη δεν κατάφεραν να επιλύσουν στην Κοπεγχάγη. Ωστόσο, η κατάσταση είναι επείγουσα. Από την έναρξη του πολέμου, οι Ευρωπαίοι έχουν δαπανήσει σχεδόν 180 δισ. ευρώ για την Ουκρανία. Τίποτα δεν έχει προγραμματιστεί για το 2026 και το 2027, ενώ τα ταμεία της ΕΕ, όπως και αυτά των περισσότερων κρατών-μελών είναι άδεια, και οι ΗΠΑ του Τραμπ δεν θέλουν πλέον να χρηματοδοτούν το Κίεβο.