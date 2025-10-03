Κυβερνητικό βραχυκύκλωμα που συνοδεύθηκε και από ένα σκηνικό έντασης στη Βουλή προκάλεσε χθες η υπόθεση του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος συνεχίζει την απεργία πείνας για 18η ημέρα, ζητώντας την εκταφή με παράλληλες τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του, Ντένη, που χάθηκε στα 22 χρόνια του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η παρέμβαση του υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια, από το βήμα της Ολομέλεια της Βουλής, ο οποίος ουσιαστικά υπέδειξε να γίνουν αποδεκτά τα αιτήματα του χαροκαμένου πατέρα, καταγράφηκε ως διαφοροποίηση από τη γενική κυβερνητική γραμμή, ιδίως από τη στιγμή που είχαν προηγηθεί δηλώσεις του υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη σε άλλο μήκος κύματος.

«Εχουμε παιδιά. Δεν διανοούμαι πως μπορεί να απαγορευτεί το δικαίωμα ενός πατέρα να διερευνήσει οτιδήποτε αυτός κρίνει, με όποιον τρόπο κρίνει, για τον θάνατο του παιδιού του. Δεν γνωρίζω τη δικονομία. Εγώ είμαι δικηγόρος αστικού και εμπορικού δικαίου και δεν θεώρησα ότι πρέπει να υποκαταστήσω κανέναν παριστάνοντας τον συνήγορο υπόθεσης. Αλλά νομίζω ότι όλοι και δεν θεωρώ οποιοσδήποτε στην κυβέρνηση, σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, οποτεδήποτε μπορεί να έχει άλλη τοποθέτηση… το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται είναι να επιδεινωθούν οι συνθήκες στις οποίες ζει αυτός ο άνθρωπος το δράμα το οποίο ζει…», ήταν το μήνυμα Δένδια, ο οποίος στη συνέχεια – και ύστερα από διένεξη με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο – διευκρίνισε ότι δεν κατανοεί «τον ψόγο προς την κυβέρνηση όταν είναι θέμα που αφορά τη Δικαιοσύνη». «Θα είχαμε ευθύνη αν αυτό ήταν κυβερνητική πράξη» κατέληξε. Στην ίδια γραμμή κινήθηκε χθες και ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος, κάνοντας έκκληση για «άμεση παρέμβαση ικανοποίησης του αιτήματος Ρούτσι» από τη Δικαιοσύνη, πριν να είναι αργά για τον άτυχο γονέα».

Αιχμές

Είχε προηγηθεί παρέμβαση του υπουργού Υγείας, ο οποίος ανέφερε ότι «οι γιατροί πρέπει να εξετάσουν τον Πάνο Ρούτσι», επιβεβαιώνοντας ότι ο απεργός αρνείται κάθε ιατροφαρμακευτική φροντίδα. Ο ίδιος μάλιστα έκανε λόγο για «εργαλειοποίηση της ανθρώπινης ζωής για πολιτικά παιχνίδια» και άφησε αιχμές για τη γιατρό που τον παρακολουθεί, την παθολόγο – λοιμωξιολόγο του Γενικού Κρατικού Νίκαιας και μέλος του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ Όλγα Κοσμοπούλου. «Άν πάθει κάτι ο κ. Ρούτσι και αποδειχθεί ότι είχε καθοδήγηση να αρνηθεί τη φροντίδα, τότε οι καθοδηγητές του θα λογοδοτήσουν νομικά» τόνισε.

Αντιδράσεις από τους γιατρούς

Είναι αξιοσημείωτο πάντως ότι οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από γιατρούς του ΕΣΥ, που υπενθυμίζουν ότι ο υπουργός Υγείας έχει στοχοποιήσει και στο παρελθόν έμπειρους επιστήμονες κατά το δοκούν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οργανισμός του Πάνου Ρούτσι, στη 18η ημέρα απεργία πείνας, εμφανίζει ήδη σοβαρά σημάδια εξάντλησης, όπως ταχυκαρδία, ωστόσο ο ίδιος δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει, καταναλώνοντας κατά πληροφορίες μόνο νερό, χαμομήλι και ηλεκτρολύτες. Το ΕΚΑΒ έχει γνωστοποιήσει ότι διασώστες παρακολουθούν καθημερινά την κατάστασή του με έλεγχο ζωτικών σημείων και κλινικής εικόνας. Όμως και παρά τις συνεχείς συστάσεις τους για τακτικό ιατρικό και εργαστηριακό έλεγχο, ο Ρούτσι αρνείται. Σε κάθε περίπτωση, ασθενοφόρο σταθμεύει μόνιμα στο σημείο ώστε να επέμβει αμέσως σε περίπτωση επιδείνωσης.

Την ίδια ώρα, κατά το ήμισυ έχει ικανοποιηθεί το αίτημά του προς τη Δικαιοσύνη. Ο απεργός πείνας έχει ζητήσει την εκταφή του γιου του όχι μόνο για την ταυτοποίηση της σορού, αλλά και για τη διενέργεια εξειδικευμένων τοξικολογικών εξετάσεων, προκειμένου να μάθει τα ακριβή αίτια θανάτου του παιδιού του – ενός εκ των 57 θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών. Με παραγγελία της εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας, διατάχθηκε τελικά η εκταφή μόνο για την ταυτοποίηση με τη μέθοδο DNA, χωρίς να ικανοποιηθεί το σκέλος των πρόσθετων εξετάσεων που ζητά η οικογένεια. Ο ίδιος, μέσω της πληρεξούσιας δικηγόρου του Ζωής Κωνσταντοπούλου, έχει γνωστοποιήσει ότι θα ορίσει τεχνικό σύμβουλο, όπως προβλέπει ο νόμος, ώστε να έχει λόγο στη διαδικασία.