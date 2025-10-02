Ο Σωκράτης Φάμελλος επισήμανε ότι, έπειτα από δική του παρέμβαση στη Βουλή, ο Νίκος Δένδιας τάχθηκε υπέρ του αιτήματος του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι για την εκταφή της σορού του γιου του και την πλήρη εξέτασή της, ώστε να αποκαλυφθούν τα αίτια του θανάτου του στο δυστύχημα των Τεμπών.

Σύμφωνα με συνεργάτες του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας, επεσήμανε ότι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας «πήρε θέση» και διαφοροποιήθηκε από την υπόλοιπη κυβέρνηση. Παράλληλα, υπογράμμισε πως, σε αντίθεση με τον κ. Δένδια, «η ΝΔ ποιεί την νήσσαν».

Κατά την εισήγησή του στο κομματικό όργανο, ο Φάμελλος ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου ξεκινά να διαμορφώνεται ο διάλογος που, σύμφωνα με την ηγεσία της Κουμουνδούρου, θα αποτελέσει τη βάση για συνεργασίες στον προοδευτικό χώρο.

Όπως τόνισε, «οι πολίτες αναζητούν διέξοδο και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει έτοιμη την πρόταση και παίρνει την πρωτοβουλία. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο καθυστέρησης, ούτε δισταγμός. Αναγνωρίζουμε ποια είναι η μεγάλη προτεραιότητα για τους πολίτες και την πατρίδα μας. Δεν πάει άλλο με αυτή την κυβέρνηση».

Η πρόσκληση για συμμετοχή σε αυτόν τον διάλογο απευθύνεται κυρίως στο ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά, αλλά και σε κοινωνικοπολιτικούς φορείς, υπό την προϋπόθεση «να ανταποκρίνονται στο πολιτικό πλαίσιο που έχουμε βάλει». Παράλληλα, σημείωσε ότι «θα ήταν σημαντικό να συμμετείχε και το ΚΚΕ, αν δεν είχε επιλέξει την κομματική περιχαράκωση», αποκλείοντας άλλα κοινοβουλευτικά κόμματα.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατέληξε λέγοντας πως «δεν υπάρχει κανένα περιθώριο καθυστερήσεων και δισταγμών» και ότι «είμαστε έτοιμοι και για κοινή δράση, όχι μόνο για διάλογο».