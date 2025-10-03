Δεν είναι κρυφό. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επιδιώκει να έχει τον πρώτο λόγο στα σχέδια για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Οι περισσότεροι ηγέτες των κρατών-μελών, όμως, δεν βλέπουν με καλό μάτι τη φιλοδοξία της – γιατί θεωρούν πως είναι μεγαλύτερη απ’ ό,τι φαίνεται. Οπότε, αφού της υπενθύμισαν πως η άμυνα είναι εθνική προτεραιότητα, συμφώνησαν να συναντιούνται πιο συχνά οι υπουργοί Άμυνας στις Βρυξέλλες για να συντονίζουν τα κοινά αμυντικά πρότζεκτ. Αξιωματούχοι ΕΕ εναντίον άμεσα εκλεγμένων, 0-1.

Δύσπιστος

Ο Μπαρτ ντε Βέβερ είναι ο πρώτος φλαμανδός εθνικιστής πρωθυπουργός του Βελγίου. Αλλά κι ο πιο δύσπιστος απέναντι στην πρόταση της Κομισιόν να δώσει η Ευρώπη δάνειο 140 δισ. ευρώ στην Ουκρανία από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Φοβάται μήπως η Μόσχα κινηθεί νομικά και ανησυχεί για τον επιμερισμό των χρηματοοικονομικών κινδύνων στα κράτη-μέλη. Παραδόξως, έχει μια ισχυρή σύμμαχο: η πρόεδρος της ΕΚΤ έχει ήδη προειδοποιήσει για πιθανή απώλεια της εμπιστοσύνης τρίτων χωρών στην ευρωζώνη.

Ρόλος

Μέχρι τώρα έχει έναν μάλλον συμπληρωματικό ρόλο σε εκείνον που θέλει να παίξει η Φον ντερ Λάιεν. Στην Κοπεγχάγη, όμως, ο Αντόνιο Κόστα προσπάθησε να βρει τρόπο να προσπεράσει την ομοφωνία που απαιτείται για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ. Δεν το κατόρθωσε αλλά οι διαδρομιστές των Βρυξελλών υποθέτουν ότι από εδώ και πέρα θα επιχειρεί συχνότερα να αυτοσυστηθεί ως ισχυρός παίκτης. Βέβαια, επειδή είναι κεντροαριστερός σε ένα όργανο όπου υπερτερούν οι κεντροδεξιοί πια πρέπει να διαλέγει πολύ προσεκτικά τις μάχες του.

Ατζέντα

Οι δημοσκοπήσεις δεν είναι καλές για τον Φρίντριχ Μερτς. Εδώ και καιρό η αποδοχή του πέφτει. Το έργο του κυβερνητικού του συνασπισμού κρίνεται ολοένα και αρνητικότερα και πιέσεις τού ασκούνται ακόμη και απ’ το κόμμα του. Έτσι, ο καγκελάριος πήγε στην Κοπεγχάγη λέγοντας ότι πρέπει να μιλήσουν για την ανταγωνιστικότητα της Ενωσης – θέμα που απασχολεί τη γερμανική πολιτική σκηνή γιατί η οικονομία δεν πάει καλά. Απέτυχε, ωστόσο, να θέσει την ατζέντα. Φήμες ότι η Μέρκελ μειδιά παρατηρώντας τις επιδόσεις του εκτός συνόρων δεν επιβεβαιώνονται.