Έφτασε επιτέλους η ώρα για την πρεμιέρα της ΑΕΚ στη League phase του Conference League. Πρεμιέρα όχι μόνο στη φετινή διοργάνωση αλλά γενικότερα σε League phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης για την Ένωση που θέλει να κάνει… ποδαρικό με το δεξί. Αντίπαλός της η Τσέλιε (22:00) στη Σλοβενία όπου η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα έχει στο πλευρό της περισσότερους από 1.650 οπαδούς της που εξάντλησαν τα εισιτήρια και ταξιδεύουν από την Ελλάδα και πολλά ακόμη μέρη της Ευρώπης για να την ενισχύσουν. Η αποστολή των Κιτρινόμαυρων στα προκριματικά του καλοκαιριού στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία, ωστόσο τώρα υπάρχει μία νέα πρόκληση μπροστά.

Η ΑΕΚ θέλει να διακριθεί στο Conference League και να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται μαζεύοντας παράλληλα βαθμούς που θα βελτιώσουν τη δεινή θέση της στη βαθμολογία της UEFA. Για να συμβεί αυτό θέλει νίκες σε ματς όπως το αποψινό και αυτό θα επιδιώξει να κάνει, κόντρα σε μία ομάδα που βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση μεν, αλλά δεν μπορεί να την τρομάξει. Τη σημασία της συγκεκριμένης αναμέτρησης τόνισε και ο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου, λέγοντας μεταξύ άλλων:

«Μπήκαμε στη league phase ύστερα από ένα δύσκολο ταξίδι, κόντρα σε ομάδες όπως η Μπερ Σεβά, ο Αρης Λεμεσού και η Αντερλεχτ, νομίζω ότι αξίζουμε να βρισκόμαστε εδώ. Είμαστε όλοι σε μία ενιαία βαθμολογία, οπότε υπάρχουν έξι παιχνίδια, εξού και είναι θεμελιώδης σημασίας το πρώτο ματς. Αν καταφέρεις και πάρεις τη νίκη παίρνεις βαθμούς και ξεκινάς με το δεξί και ανοίγει ο δρόμος για μια καλή πορεία».

Ο Νίκολιτς έχει δουλέψει στη Σλοβενία καθώς υπήρξε προπονητής της Ολίμπια Λιουμπλιάνα για ένα διάστημα το 2016 ενώ αναφερόμενος στον τρόπο παιχνιδιού της Τσέλιε είπε πως «πρόκειται για μια ομάδα που έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο παιχνιδιού. Κάποιες φορές είναι «δυσάρεστος» αλλά και περίεργος. Μερικές φορές πρέπει εμείς να αντιπαραβάλουμε το δικό μας ποδόσφαιρο». Σχετικά με τον Μάρκο Γκρούγιτς, που τον είχε δίπλα του στη συνέντευξη Τύπου, σημείωσε πως «είναι έτοιμος, δεν ξέρω όμως αν θα ξεκινήσει στην 11άδα» ενώ για τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, που επέστρεψε από τον τραυματισμό του, είπε πως «για να είναι εδώ μαζί μας, είναι έτοιμος. Οσο χρόνο μπορεί να παίξει, δεδομένου ότι επανέρχεται από τραυματισμό, δεν το γνωρίζω».

Aνταγωνιστικός αντίπαλος

Από πλευράς του ο Γκρούγιτς δήλωσε πως «είναι χαρά και προνόμιο να είμαι παίκτης της ΑΕΚ» ενώ σχετικά με την Τσέλιε ανέφερε πως «έχουμε απέναντί μας έναν πολύ ανταγωνιστικό αντίπαλο, η Τσέλιε είναι δύσκολη ομάδα, αλλά ελπίζω να δείξουμε την ποιότητα και τη συγκέντρωση που έχουμε ως ομάδα». Ο σέρβος χαφ δεν είναι πάντως φαβορί να ξεκινήσει, με τους Πινέδα και Μαρίν να έχουν τον πρώτο λόγο για την εντεκάδα. Με ανυπομονησία και μεγάλες προσδοκίες περιμένουν και οι Σλοβένοι το ματς καθώς τους έχει ανοίξει η… όρεξη μετά την περσινή πορεία ως τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

«Θα ήμουν ενθουσιασμένος με μια απλή νίκη. Θα ήταν ωραία αν δεν δεχτούμε γκολ. Είναι κάτι στο οποίο επικεντρωνόμαστε πολύ φέτος, αλλά χρειάζεται να σκοράρουμε τουλάχιστον ένα γκολ παραπάνω από τον αντίπαλό μας. Θα προσπαθήσουμε να σκοράρουμε όσο το δυνατόν περισσότερο», είπε ο προπονητής της ομάδας, Άλμπερτ Ριέρα. Μάλιστα ενώ αναφέρθηκε στην ποιότητα που έχει η Ενωση, επισήμανε πως δεν τον ανησυχεί αυτό. «Δεν με ανησυχεί η ποιότητα και η αξία του αντιπάλου. Ναι, η ΑΕΚ έχει μια ομάδα εξαιρετικής ποιότητας, με γρήγορους εξτρέμ και στην επίθεση παίκτες που μπορούν να σκοράρουν χωρίς να έχουν πραγματική ευκαιρία. Οι μονομαχίες θα είναι καθοριστικές και είμαστε έτοιμοι για όλες τις τακτικές τους παραλλαγές», είπε ο Ισπανός.