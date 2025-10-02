Σε συνολικά 83 μειώσεις φόρων και εισφορών έχει προχωρήσει η κυβέρνηση (όπως ανακοίνωσε η ίδια), από την αρχή της θητείας της το 2019, με τους νέους φόρους που μειώνονται από την 1η Ιανουαρίου 2026. Ωστόσο το οικονομικό επιτελείο «ξέχασε» τη διπλή φορολόγηση των συνταξιούχων στους οποίους επιβάλλεται η μνημονιακή ΕΑΣ (Εισφορά Αλληλεγγύης). Έτσι, διπλό και άδικο φόρο θα συνεχίσουν να πληρώνουν 440.000 συνταξιούχοι μέσω της μνημονιακής Εισφοράς Αλληλεγγύης η οποία θα παραμείνει, χωρίς διορθώσεις.

Οι συνταξιούχοι με συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ υπόκεινται στην εισφορά, η οποία είναι κλιμακωτή (από 3% έως 14%) και επιβάλλεται σε όλο το ποσό, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το αφορολόγητο όριο των 720 ευρώ. Μάλιστα, με τις ετήσιες αυξήσεις, πολλοί ασφαλισμένοι αλλάζουν κατηγορία καταβολής της εισφοράς και φορολογούνται επαχθέστερα. Κατά τους εκπροσώπους των συνταξιούχων, η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχου (ΕΑΣ), όχι απλώς παραμένει ως δεύτερη φορολογία φυσικών προσώπων, αλλά διατηρείται στην πιο άδικη εφαρμογή ιστορικά σε όλα τα φορολογικά συστήματα: όταν η σύνταξη υπερβαίνει ένα ποσό, το ποσοστό της παρακράτησης μεγαλώνει και εφαρμόζεται (επιπίπτει) στο σύνολο των αποδοχών, από το πρώτο ευρώ.

Μαξιλάρι ύψους 17 δισ. ευρώ έχει δημιουργηθεί στον «κουμπαρά» του Ασφαλιστικού, στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ), το οποίο δημιουργήθηκε και συντηρείται κατά κύριο λόγο από τις μηνιαίες εισφορές των συνταξιούχων άνω των 1.400 ευρώ, μέσω της ΕΑΣ η οποία επιβάλλεται κλιμακωτά και κυμαίνεται από 3% έως 14%.

Οι εκπρόσωποι των συνταξιούχων αλλά και η αντιπολίτευση ζητούν την κατάργηση της ΕΑΣ αφού οι απόμαχοι της δουλειάς πληρώνουν διπλή φορολογία: τόσο στην Εφορία όσο και στον ΑΚΑΓΕ (Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών). Ειδικά όταν η ΕΑΣ επεμβαίνει στο σύνολο της αμοιβής, ακόμα και επί του αφορολόγητου ποσού. Οι συνταξιούχοι παρατηρούν ότι η ΕΑΣ είναι μια «άδικη και παράνομη παρακράτηση», η οποία όχι μόνο απομειώνει τις όποιες προβλεπόμενες νόμιμες αυξήσεις στις συντάξεις, αλλά σε πολλούς συνταξιούχους, με την αύξηση των συντάξεων το 2025 κατά 2,5% και ταυτόχρονα αλλαγής της κλίμακας ΕΑΣ σε μεγαλύτερο ποσοστό, καταγράφεται μείωση του πληρωτέου ποσού, γεγονός που αντίκειται στις διατάξεις του Συντάγματος, οι οποίες ορίζουν ότι κανένα πληρωτέο ποσό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το προηγούμενο. Τονίζεται ότι το ψαλίδι στην ΕΑΣ μηδενίζει σε πολλές περιπτώσεις την αύξηση των συντάξεων, με αποτέλεσμα το καθαρό ποσό μετά την αύξηση και την παρακράτηση να είναι μικρότερο από το αρχικό.

Από την πλευρά της η ΕΝΥΠΕΚΚ παρατηρεί ότι ο πρόσφατος Ν. 5162/2024, αντί να καταργήσει, επαναθέσπισε και θωράκισε την ΕΑΣ, την ίδια ώρα που συνολικά 10 δισ. ευρώ πλήρωσαν οι συνταξιούχοι υπέρ ΕΑΣ την περίοδο 2010-2024. Μάλιστα διαπιστώνεται ότι δώρον άδωρον είναι για τους συνταξιούχους η πρόσφατη ρύθμιση για την ΕΑΣ, αφού σε σύνολο περίπου 440.000 συνταξιούχων που είχαν κράτηση ΕΑΣ οι 93.606 βγήκαν κερδισμένοι πληρώνοντας λιγότερη ή και καθόλου εισφορά και οι 346.000 δεν είχαν καμία αλλαγή, δηλαδή η κράτηση έμεινε ίδια με πριν. Οι αλλαγές που έγιναν προέκυψαν από την τιμαριθμοποίηση των κλιμάκων των ποσών βάσει των οποίων υπολογίζονται οι κρατήσεις ΕΑΣ.