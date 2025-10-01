«Οι ένοπλες δυνάμεις πρέπει να προετοιμάζονται για πόλεμο, όχι άμυνα» δήλωσε χθες μιλώντας σε περισσότερους από 800 στρατηγούς και ναυάρχους ο Πιτ Χέγκσεθ, επικεφαλής του υπουργείου Αμυνας των ΗΠΑ που πλέον έχει μετονομαστεί σε υπουργείο Πολέμου. Και πώς θα γίνει αυτό; «Με σκληρή προπόνηση. Αν μπορώ να κάνω εγώ καθημερινά σωματική άσκηση, μπορούν όλοι. Τέλος στους χοντρούς, στους μουσάτους και στους μακρυμάλληδες. Προωθούμε το ήθος του μαχητή». Λίγο αργότερα ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξηγούσε στους στρατηγούς που ήρθαν από όλα τα μέρη του κόσμου και από συγκρούσεις σε Ασία και Αφρική σε ποια μέρη θα γίνει η νέα εκπαίδευση. Οπως είπε χαρακτηριστικά: «Οι αμερικανικές πόλεις πρέπει να γίνουν “πεδία εκπαίδευσης” για στρατιωτικούς». Εκτός από τον πόλεμο στα κιλά, η αμερικανική κυβέρνηση ουσιαστικά κήρυξε και τον πόλεμο στο εσωτερικό της χώρας.

«Η φράση “άνευ προηγουμένου” έχει χρησιμοποιηθεί τόσες φορές με αυτή την κυβέρνηση, που έχει αρχίσει να χάνει το νόημά της» σχολίαζε ένας δημοσιογράφος του CBS. «Ομως αυτή η ωριαία ομιλία μπροστά στην ηγεσία του στρατεύματος ενός προέδρου που παραληρούσε εκτός κειμένου για τον “κατάπτυστο Μπάιντεν”, για το ότι έβαλε χρυσά γράμματα στα επιστολόχαρτα των στρατηγών, για τους πολέμους που σταμάτησε και για το πώς “ο εσωτερικός εχθρός είναι ο χειρότερος” και πως “δεχόμαστε εισβολή εκ των έσω” ήταν πραγματικά άνευ προηγουμένου».

Ο Χέγκσεθ, που μίλησε πρώτος, επέκρινε τους «χοντρούς στρατηγούς», είπε ότι «όλα τα τεστ φυσικής κατάστασης θα βασίζονται μόνο σε ανδρικά κριτήρια» και τόνισε τη σημασία των προτύπων περιποίησης βάζοντας τέλος «στα μούσια και τα μακριά μαλλιά, μια και εδώ δεν είμαστε σκανδιναβοί παγανιστές». Επέκρινε επίσης τις πρωτοβουλίες για την ποικιλομορφία και την αποδοχή της διαφορετικότητας, οι οποίες, όπως είπε, οδήγησαν σε δεκαετίες παρακμής στον στρατό και τόνισε, μιλώντας προς τους στρατηγούς, ότι θα πρέπει να παραιτηθούν εάν δεν υποστηρίξουν την ατζέντα του. Απευθυνόμενος στους στρατηγούς και ναυάρχους της Αμερικής, που κλήθηκαν από όλο τον κόσμο χωρίς εξηγήσεις – η πρόσκλησή τους ουσιαστικά κόστισε πολλά εκατομμύρια στους φορολογουμένους – ο Χέγκσεθ υπερασπίστηκε τις απολύσεις κορυφαίων στρατιωτικών όπως ο ανώτερος στρατηγός των ΗΠΑ, ο οποίος είναι μαύρος, και η ανώτερη ναύαρχος, που είναι γυναίκα, λέγοντας ότι «οι απολυμένοι ήταν μέρος μιας διαλυμένης κουλτούρας».

Η σπάθη της απομάκρυνσης βρίσκεται πάνω από όλα τα κεφάλια των στρατηγών, καθώς ο Τραμπ την ώρα που αναχωρούσε από τον Λευκό Οίκο για την εκδήλωση δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι θα απολύει στρατιωτικούς ηγέτες επί τόπου αν δεν του αρέσουν. «Αν δεν σας αρέσουν αυτά που λέω, μπορείτε να φύγετε από την αίθουσα, αλλά φυσικά θα χαθεί και το μέλλον σας» είπε ως αστείο ξεκινώντας την ομιλία του. Στη συνέχεια μίλησε θερμά για τον στρατό, καταφεύγοντας αρκετές φορές σε ασυνάρτητες παρατηρήσεις για ζητήματα όπως η Βενεζουέλα, το άγχος του για το ότι δεν θα του δώσουν Νομπέλ Ειρήνης, αν και το αξίζει, τα προσωπικά του συναισθήματα για τον πρόεδρο Πούτιν, τους δασμούς και φυσικά – το αγαπημένο του θέμα – πόσο ανίκανος ήταν ο Μπάιντεν. Καθώς μιλούσε ο Τραμπ, οι αξιωματικοί κάθονταν ανέκφραστοι σε μια αίθουσα και ήταν πολύ πιο ήσυχοι από τα πλήθη στις συνήθεις συγκεντρώσεις του. Ο πρόεδρος προσπάθησε αρκετές φορές να προκαλέσει θυμηδία αλλά όταν τελικά είδε ότι δεν τα καταφέρνει, το σχολίασε λέγοντας: «Δεν είστε εύκολο κοινό. Δεν έχω ξαναμπεί σε τόσο σιωπηρό δωμάτιο ποτέ».

Το Πεντάγωνο έχει υποστεί οκτώ μήνες δραματικών αλλαγών από τότε που ο Τραμπ ανέλαβε τα καθήκοντά του, συμπεριλαμβανομένων απολύσεων και απαγόρευσης συγκεκριμένων βιβλίων από τις βιβλιοθήκες των στρατιωτικών ακαδημιών και διαταγής θανατηφόρων επιθέσεων σε ύποπτα για ναρκωτικά σκάφη στα ανοικτά της Βενεζουέλας. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την μετονομασία του υπουργείου Αμυνας σε «υπουργείο Πολέμου», επιστρέφοντας σε έναν τίτλο που υπήρχε μέχρι το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν οι αξιωματούχοι προσπάθησαν να τονίσουν τον ρόλο του Πενταγώνου στην πρόληψη των συγκρούσεων.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε σχέδιο για την αποστολή στρατευμάτων της Εθνοφρουράς στο Σικάγο και στο Πόρτλαντ του Ορεγκον. Ο Τραμπ αναγνώρισε τη δυσφορία των αντιπάλων του για την ανάπτυξη του στρατού στους δρόμους των ΗΠΑ, αλλά είπε ότι η Αμερική δέχεται «επιθέσεις εκ των έσω» από παράνομους μετανάστες τους οποίους η κυβέρνησή του επιδιώκει να απελάσει. «Η Αμερική δέχεται εισβολή από μέσα. Δεχόμαστε εισβολή εκ των έσω, δεν διαφέρει από έναν ξένο εχθρό, αλλά είναι πιο δύσκολο από πολλές απόψεις, επειδή δεν φορούν στολές» τόνισε ξανά και ξανά ο Τραμπ.