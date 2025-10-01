«Το ΝΑΤΟ και τα κράτη-μέλη πρέπει να δηλώσουν ότι οποιοδήποτε ρωσικό drone ή αεροσκάφος παραβιάζει τον συμμαχικό εναέριο χώρο θα αναχαιτίζεται και θα καταρρίπτεται, ώστε να μην εγείρονται αμφιβολίες για την αξιοπιστία του Αρθρου 5», δήλωσε ο πρώην γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ και πρώην πρωθυπουργός της Δανίας Αντερς Φογκ Ράσμουσεν, μιλώντας σε μικρή ομάδα ανταποκριτών ευρωπαϊκών εντύπων στις Βρυξέλλες, ανάμεσά τους και «ΤΑ ΝΕΑ». Επίσης, ο Ράσμουσεν, ο οποίος ηγήθηκε του ΝΑΤΟ μέχρι το 2014, όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Κριμαία, τονίζει ότι το «τείχος κατά των drones» που σχεδιάζει η ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της ΕΕ θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα, ενώ εκτιμά ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί το συντομότερο δυνατόν μια «δύναμη διαβεβαίωσης» στην Ουκρανία, χωρίς να αναμένεται μια ειρηνευτική συμφωνία.

«Τα ρωσικά drones βρίσκονται ήδη στους ουρανούς μας, επομένως πρέπει να δράσουμε γρήγορα και αποφασιστικά» τόνισε ο Ράσμουσεν, ο οποίος είναι ιδρυτής της Συμμαχίας των Δημοκρατιών και της συμβουλευτικής εταιρείας Rasmussen Global. «Ο Πούτιν θέλει να αποσπάσει την προσοχή μας από την Ουκρανία. Τον τελευταίο μήνα, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πολεμικά αεροσκάφη έχουν παραβιάσει τον εναέριο χώρο αρκετών χωρών.

Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αυτό να γίνει ο νέος κανόνας. Η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ πρέπει να δράσουν πιο αποφασιστικά» είπε. Τονίζοντας επίσης ότι «το ΝΑΤΟ και τα μεμονωμένα κράτη μέλη πρέπει να δηλώσουν ότι οποιοδήποτε ρωσικό drone ή αεροσκάφος παραβιάζει τον συμμαχικό εναέριο χώρο θα αναχαιτίζεται και τελικά θα καταρρίπτεται». Ερωτηθείς από «ΤΑ ΝΕΑ» αν ανησυχεί μήπως όμως η στάση αυτή μάς οδηγήσει σε ευθεία σύγκρουση με τη Ρωσία, ο Αντερς Ράσμουσεν απαντά ότι «δεν ανησυχώ για ευθεία σύγκρουση με την Ρωσία. Ενα εχθρικό drone στο έδαφός μας ή στον εναέριο χώρο είναι στην πραγματικότητα μια επίθεση ή μια προσπάθεια επίθεσης στο ΝΑΤΟ, σε ένα νατοϊκό μέλος. Η Ρωσία δεν θα πρέπει να αμφιβάλλει ότι παίζει με τη φωτιά. Αν θέλουμε να διασφαλίσουμε την αξιοπιστία μας τότε θα πρέπει να δρούμε αποφασιστικά όταν ο εναέριος χώρας μας παραβιάζεται. Ο Πούτιν μάς δοκιμάζει.

Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους υπολογισμούς του. Δεν ανησυχώ για μια ρωσική αντίδραση. Αν ενδώσουμε στον ρωσικό εκφοβισμό και τις απειλές του, τότε εγείρουμε αμφιβολίες για την αξιοπιστία του Αρθρου 5». Διευκρίνισε πάντως ότι χρειάζεται «αξιολόγηση κατά περίπτωση, όπως συμβαίνει με τα μαχητικά αεροσκάφη». Οσον αφορά πάντως τη μέχρι τώρα αντίδραση από το ΝΑΤΟ θεωρεί ότι «ο γενικός γραμματέας (Μαρκ Ρούτε) ήταν πολύ σαφής ότι είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε, αλλά συνολικά νομίζω ότι η ευρωπαϊκή νοοτροπία είναι πολύ διστακτική. Ηδη από το 2014, όταν ο Πούτιν επιτέθηκε στην Ουκρανία, θα έπρεπε να είχαμε αντιδράσει πιο αποφασιστικά».

«Δεν μπορούμε να περιμένουμε»

Σχετικά με το «τείχος κατά των drones» στα ανατολικά σύνορα της ΕΕ, για το οποίο είχε συζήτηση ο επίτροπος Αμυνας Αντριους Κουμπίλιους με ευρωπαϊκές χώρες της πρώτης γραμμής την περασμένη Παρασκευή, ο Ράσμουσεν δήλωσε ότι «διαθέτουμε ήδη την απαραίτητη τεχνολογία» και ότι «δεν μπορούμε να περιμένουμε έναν χρόνο» για να αναπτύξουμε και να τεθούν

σε λειτουργία συστήματα κατά των drones. Απαντώντας και πάλι σε σχετικό ερώτημα των «ΝΕΩΝ» διευκρίνισε ότι «δεν χρειαζόμαστε χρόνια, μπορεί να γίνει σε μήνες». Μάλιστα ερωτηθείς πάλι από «ΤΑ ΝΕΑ» για το αν θα πρέπει το «τείχος κατά των drones» να επεκταθεί σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, απάντησε ότι «είναι κοινή ευθύνη της ΕΕ να χρηματοδοτήσει και να βοηθήσει στην κατασκευή αυτού του τείχους κατά των drones.

Πρόκειται για την προστασία των εξωτερικών μας συνόρων από τη Ρωσία, αλλά δεν θα το απέκλεια, στην πραγματικότητα πιστεύω ότι η μόνη λογική προσέγγιση θα ήταν να προσφέρουμε ένα σύστημα κατά των drones σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά πρώτα απ’ όλα είναι σημαντικό να κατασκευαστεί το τείχος κατά των drones». Oσον αφορά την Ουκρανία τόνισε ότι «αντιμετωπίζουμε τις εγγυήσεις ασφαλείας ως κάτι που θα προκύψει έπειτα από μια ειρηνευτική συμφωνία, αλλά αυτή η λογική είναι εντελώς λανθασμένη. Μπορούμε να ξεκινήσουμε αμέσως με μια ασπίδα αεράμυνας πάνω από τη Δυτική Ουκρανία για να τη βοηθήσουμε να καταρρίψει ρωσικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Και στη συνέχεια, ένας συνασπισμός των προθύμων θα πρέπει να αναπτύξει μια “δύναμη διαβεβαίωσης” στην Ουκρανία για να δείξει στη Ρωσία ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα νίκης στο πεδίο της μάχης και να επιτρέψει στους Ουκρανούς να διαπραγματευτούν από θέση ισχύος».