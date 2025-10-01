Σε οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες, το σχέδιο των 20 σημείων που (υποτίθεται ότι) αποδέχθηκε ο Νετανιάχου και καλείται τώρα να αποδεχθεί η Χαμάς θα προκαλούσε κλάματα, στους πιο ρομαντικούς, και γέλια, στους πιο κυνικούς. Θα χρειαζόταν πολλαπλάσιος χώρος από τις 430 λέξεις της στήλης για να απαριθμηθούν οι λόγοι. Οι Παλαιστίνιοι, πρώτα απ’ όλα, δεν κλήθηκαν να λάβουν μέρος στις διαβουλεύσεις. Και όχι μόνο δεν υπάρχει πρόβλεψη για ίδρυση παλαιστινιακού κράτους έστω και στο μακρινό μέλλον, αλλά το Ισραήλ διά του πρωθυπουργού του απορρίπτει κατηγορηματικά αυτό το ενδεχόμενο.

Οχι μόνο δεν προβλέπεται ρόλος για την Παλαιστινιακή Αρχή στη μεταπολεμική Γάζα, αλλά οι όροι που τίθενται για τη «μεταρρύθμισή» της (μεταξύ των οποίων και η απόσυρση κάθε προσφυγής της εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε διεθνή δικαστήρια!) θεωρείται ακόμη και από τον Νετανιάχου αδύνατον να εκπληρωθούν. Αντί γι’ αυτήν, θα κληθεί να διοικήσει τη Γάζα ο Τόνι Μπλερ, που διέλυσε τη Μέση Ανατολή με τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στον πόλεμο ο οποίος εξαπολύθηκε με ψευδή προσχήματα το 2003 κατά του Ιράκ.

Οχι μόνο δεν περιλαμβάνεται στο σχέδιο ένας οδικός χάρτης για την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα, αλλά τα στρατεύματα αυτά θα παραμείνουν στην περιοχή για όσο διάστημα κρίνει απαραίτητο το Ισραήλ. Τουλάχιστον εγκαταλείφθηκε η ιδέα να μετατραπεί η Γάζα σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής». Προφανώς ο αμερικανός πρόεδρος συνειδητοποίησε ότι αν θέλει πράγματι να διεκδικήσει το φετινό Νομπέλ Ειρήνης, θα πρέπει να αποφύγει τη γελοιοποίηση.

Κι όμως, μολονότι είναι εντελώς γελοίο να ισχυρίζεται ένας ηγέτης ότι θα δώσει τέλος σε έναν πόλεμο που κρατάει «χιλιάδες χρόνια» επειδή λέγεται Τραμπ, να ανταλλάσσει αστεία για την προφορά του ονόματος «Αβραάμ» με έναν άλλο ηγέτη που καταζητείται για εγκλήματα πολέμου και να χρησιμοποιεί κάθε ευκαιρία για να χλευάσει τους προκατόχους του με τους οποίους έχει έμμονη ιδέα, δεν μπορεί να αρνηθεί κανείς ότι δημιουργείται μια δυναμική που, έστω και προσωρινά, μπορεί να σταματήσει τη σφαγή. Η Χαμάς δεν μπορεί να απορρίψει το σχέδιο, γιατί έχει απόλυτη ανάγκη να κερδίσει χρόνο. Οι Αραβες μπορεί να είναι οργισμένοι με τις αλλαγές που επέβαλε την τελευταία στιγμή ο Νετανιάχου, αλλά είναι υποχρεωμένοι να υιοθετήσουν κι αυτοί το αφήγημα ότι ο Τραμπ είναι ένας μάγος. Οσο για τους Παλαιστίνιους, δεν έχουν και πολλές επιλογές: μόνη τους παρηγοριά, που απαλύνει κάπως τη μοναξιά τους, είναι το παγκόσμιο κύμα αλληλεγγύης για την υπόθεσή τους, από τις συμβολικές αναγνωρίσεις του (ανύπαρκτου) κράτους τους μέχρι τις επίσης συμβολικές προσπάθειες για την αποστολή βοήθειας στον τόπο του μακελειού.

Εν τέλει, ο Νετανιάχου αποδεικνύεται πιο έξυπνος, ή έστω πιο ευέλικτος, από τον Πούτιν. Γιατί κατάλαβε ταχύτερα το «Trump effect» και τις σεισμικές αλλαγές που προκαλεί.