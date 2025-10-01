Τα περιστατικά τα τελευταία χρόνια είναι όλο και πιο συχνά: από μια… αθώα πλην τρομακτική βόλτα στις αυλές των σπιτιών και στους δρόμους μέχρι επιθέσεις και τραυματισμούς. Η άγρια ζωή έχει μπει για τα καλά στον αστικό ιστό, προκαλώντας ανησυχία σε κατοίκους και Αρχές.

Το πιο πρόσφατο περιστατικό – αλλά όχι το τελευταίο – σε αυτή τη μεγάλη λίστα επιδρομών των άγριων ζώων σε κατοικημένες περιοχές είναι η επίθεση από αρκούδα στην αυλή του σπιτιού του που δέχτηκε ηλικιωμένος άνδρας στη Δόλιανη Ζαγορίου. Σύμφωνα με πληροφορίες η αρκούδα σήκωσε τον 81χρονο, ο οποίος έχει χτυπήσει στο κεφάλι και νοσηλεύεται, και τον πέταξε από

ύψος τριών μέτρων. Πάντως, κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν πως το τελευταίο διάστημα είναι αρκετά συχνή η παρουσία αρκούδων στην ευρύτερη περιοχή.

Βόλτες στην παραλία!

Στο μεταξύ, λίγα 24ωρα μετά την επίθεση σε 5χρονο κορίτσι, το οποίο και τραυμάτισε, στον Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής, ο «δράστης», ένας λύκος, έκανε την επανεμφάνισή του στην ίδια περιοχή, κάνοντας… βόλτες ακόμη και ανάμεσα σε ξαπλώστρες στην παραλία. Μερικές δεκάδες χιλιόμετρα μακριά, μόλις την περασμένη Παρασκευή, στο Νυμφαίο του Δήμου Αμυνταίου, ένα άλλο άγριο ζώο έκανε την εμφάνισή του σε κτηνοτροφική μονάδα. Η αρκούδα σκότωσε 15 πρόβατα ενώ τραυμάτισε σοβαρά άλλα πέντε. Ενώ τα αγριογούρουνα, ο πληθυσμός των οποίων έχει αυξηθεί

πολύ τα τελευταία χρόνια, είναι… υπεύθυνα για ζημιές σε καλλιέργειες ακόμη και για τροχαία ατυχήματα. Η όλο και πιο έντονη παρουσία άγριων ζώων ακόμη και μέσα στις πόλεις – ιδίως στη Βόρεια Ελλάδα – έχει δημιουργήσει μια αντιπαράθεση μεταξύ αγανακτισμένων πολιτών, οι οποίοι έχουν δει τα αποτελέσματα των… εφόδων από άγρια ζώα και περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Σε ομάδα που έχει δημιουργηθεί στο Facebook, με τίτλο «Δεν ζούμε μαζί με την αρκούδα» οι ιστορίες και οι φωτογραφίες ζώων που… πιάνονται στα πράσα μέσα σε αυλές ή σε δρόμους – αλλά και τα αποτελέσματα αυτών των συχνών επιδρομών – είναι αμέτρητες. Μεγάλη, όμως, είναι και η αγωνία των ανθρώπων που έχουν δει τις περιουσίες τους να καταστρέφονται ενώ φοβούνται ακόμη και να κυκλοφορήσουν. Χαρακτηριστικές είναι οι φωτογραφίες από κατεστραμμένα μποστάνια, αλλά και από χωράφι με καλαμπόκια στο Καλοχώρι της Καστοριάς, στο οποίο λίγες εβδομάδες πριν από τη συγκομιδή, η σοδειά καταστράφηκε εξαιτίας της… επίσκεψης αρκούδας. Συχνά, λοιπόν, αυτή η αγανάκτηση στρέφεται εναντίον των περιβαλλοντικών οργανώσεων, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της προστασίας της άγριας ζωής.

«Ειδικά τα περιστατικά με αρκούδες είναι κάθε χρόνο και περισσότερα», παραδέχεται στα «ΝΕΑ» ο υπεύθυνος επικοινωνίας του Αρκτούρου, Πάνος Στεφάνου. Οπως εξηγεί, ο κόσμος θα πρέπει να είναι ενημερωμένος και ναλάβει κι αυτός τα μέτρα του, τοποθετώντας ενδεχομένως ηλεκτροφόρες περιφράξεις. «Τέτοια περιστατικά με άγρια ζώα που έχουν κατέβει ακόμη και στον αστικό ιστό δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση της Σλοβενίας, όπου τα δασαρχεία είναι πλήρως εξοπλισμένα και στελεχωμένα και διαχειρίζονται τις καταστάσεις».

Μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα, μέσα στο καλοκαίρι, ο διευθυντής του Αρκτούρου, δρ Αλέξανδρος Καραμανλίδης, είχε κάνει μια παρέμβαση σχετικά με το θέμα της προσέγγισης αρκούδων σε κατοικημένες περιοχές, τονίζοντας πως υπεύθυνη σε νομικό, διαχειριστικό και οικονομικό επίπεδο για τη διαχείριση των περιστατικών προσέγγισης αρκούδων σε κατοικημένες περιοχές είναι αποκλειστικά η ελληνική πολιτεία και οι εκπρόσωποί της. «Ο Αρκτούρος μπορεί και θέλει να βοηθήσει στην αποτελεσματική διαχείριση του φαινομένου, σε καμία όμως περίπτωση δεν είναι υπεύθυνος για αυτό! Δεν είναι αρμόδιος για την εξεύρεση λύσης στο φαινόμενο και την εφαρμογή της. Λόγω, όμως, της μοναδικής του εμπειρίας στον τομέα αυτόν συμμετέχει ενεργά, κυρίως σε επιστημονικό και συμβουλευτικό επίπεδο».

Από το 2010

Σύμφωνα με τον Αλέξανδρο Καραμανλίδη, ο πληθυσμός της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα την τελευταία 20ετία έχει δείξει σημάδια ανάκαμψης, με τον συνολικό πληθυσμό να υπολογίζεται στα 550-900 άτομα. «Ταυτόχρονα με την ανάκαμψη άρχισε να παρατηρείται και το φαινόμενο της προσέγγισης αρκούδων σε κατοικημένες περιοχές. Αυτό που ξεκίνησε γύρω στο 2010 ως μεμονωμένα περιστατικά, κυρίως ανήλικων ατόμων, ή θηλυκών με τα μικρά τους, έχει εξελιχθεί σήμερα σε ένα σχεδόν μαζικό φαινόμενο, όπου αρκούδες όλων των ηλικιών παρατηρούνται

κοντά ή και μέσα σε χωριά, κωμοπόλεις, ακόμα και πόλεις. Ταυτόχρονα σημειώνονται και ζημιές στο αγροτικό ή κτηνοτροφικό κεφάλαιο και τροχαία ατυχήματα». Οι προσεγγίσεις, αυτές, σε μεγάλο βαθμό, όπως εξηγεί, σχετίζονται με βιολογικούς παράγοντες, όπως η ανάκαμψη του πληθυσμού του είδους, «κατά περίπτωση, όμως, σημαντικό ρόλο παίζουν και ανθρωπογενείς παράγοντες, όπως η μη ορθή διαχείριση διαθέσιμων τροφικών πηγών κοντά σε κατοικημένες περιοχές».