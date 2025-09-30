Εδώ και μερικά χρόνια για τον Ρενάτο Σάντσες κάθε σεζόν που ξεκινάει είναι και ένα στοίχημα. Στοίχημα με τον εαυτό του, στοίχημα για τις ομάδες που αγωνίζεται και τον έχουν εμπιστευτεί, στοίχημα για τα επόμενα συμβόλαιά του. Ο Πορτογάλος είχε κάποτε αναδειχτεί σε wonderkid της Πορτογαλίας. Και όχι μιας τυχαίας Πορτογαλίας. Κοτζάμ πρωταθλήτριας Ευρώπης. Το ιστορικό με τους τραυματισμούς και τα προβλήματά του είναι κάτι που το έχουμε αναλύσει πολλές φορές, το ερωτηματικό πλάι στο όνομά του ήταν πάντα εκεί. Αλλά πάντα εκεί είναι και η αξία του. Αδιαμφισβήτητη και αδιαπραγμάτευτη.

Το μεγάλο στοίχημα του Παναθηναϊκού ήταν και φυσικά συνεχίζει να είναι η κατάσταση που μπορεί να βρίσκεται ο Ρενάτο Σάντσες. Και η σταθερότητα αυτής της κατάστασης. Μια πρώτη απάντηση, μάλλον… ηχηρή θα έλεγε κανείς, δόθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Αγρίνιο στο ματς με τον Παναιτωλικό. Και ήρθε ως συνέχεια των όσων είδαμε την Πέμπτη στην Ελβετία απέναντι στη Γιουνγκ Μπόις που ο Πορτογάλος αγωνίστηκε στο αρχικό σχήμα. Την Κυριακή μπήκε αλλαγή στο γήπεδο σε ένα σημείο που τα πάντα… έκαιγαν για τον Παναθηναϊκό. Αναζητούσε εναγωνίως γκολ νίκης αφού θα ήταν καταστροφική άλλη μία αγωνιστική χωρίς «τρίποντο». Το γκολ αυτό ήρθε στο 95′ και ο Σάντσες ήταν κομβικός και στη φάση που ο Παναθηναϊκός βρήκε τη νίκη, αλλά και γενικά στο να πάρει τα ηνία της αναμέτρησης η ομάδα του.

Ο 28χρονος ποδοσφαιριστής ήταν ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου από τη στιγμή που μπήκε σε αυτό, έχοντας μια πληθωρική παρουσία που αποτυπώνεται και στους αριθμούς του. Είχε 35 ενέργειες με την μπάλα, με τον Χρήστο Κόντη να τον χρησιμοποιεί στον άξονα αλλά πολλές απ’ αυτές να έρχονται στα πλάγια του γηπέδου. Η μπάλα σχεδόν σε κάθε επίθεση περνούσε από τα δικά του πόδια, κατέγραψε πέντε στις πέντε επιτυχημένες ντρίπλες, ενώ είχε 17 στις 21 πάσες, εκ των οποίων οι 12 στις 15 ήταν στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, με τον Ρενάτο να έχει τεράστια επιρροή στην ανάπτυξη και τη δημιουργία του Παναθηναϊκού. Δημιούργησε δύο ευκαιρίες για γκολ, με τη μία εξ αυτών να φέρνει την κεφαλιά του Γερεμέγιεφ και το τελικό 2-1 για τον Παναθηναϊκό στο Αγρίνιο. Μπορεί ο Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ να ήταν αυτός που λύτρωσε εντέλει τους Πράσινους και ίσως ο MVP όπως εξελίχθηκε ο αγώνας, αναμφίβολα όμως ο παίκτης – κλειδί ήταν ο Ρενάτο Σάντσες. Κάτι που φάνηκε σε όσους έβλεπαν τον αγώνα, αλλά αποτυπώθηκε ξεκάθαρα και στα νούμερα που είχε ο πορτογάλος σταρ.

«Ζημιά» με Ντραγκόφσκι

Απρόοπτο και μεγάλο πλήγμα στον Παναθηναϊκό με τον Μπαρτολομέι Ντραγκόφσκι. Ο πολωνός τερματοφύλακας είχε ενοχλήσεις στο γόνατο και γι’ αυτό απουσίασε από το ματς με τον Παναιτωλικό, πλην όμως ο Παναθηναϊκός θα τον χάσει τουλάχιστον μέχρι την επιστροφή από τα ματς των Εθνικών ομάδων. Που σημαίνει τουλάχιστον για δύο εβδομάδες. Ο «Ντράγκο» πήρε μέρος στο πρώτο σκέλος της προπόνησης του Σαββάτου πριν από την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό, αλλά επειδή εξακολουθούσε να έχει μία μικρή ενόχληση στο γόνατο, στη συνέχεια αποσύρθηκε.

Εντέλει, μετά τη μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε, η οποία ήταν καθαρή, το ιατρικό επιτελείο έκρινε σκόπιμο να παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης μέχρι τη διακοπή, για να αποθεραπευτεί πλήρως και να μη ρισκάρει ενδεχόμενη υποτροπή. Αυτό σημαίνει πως ο Αλμπάν Λαφόν θα φορέσει τα γάντια του βασικού τερματοφύλακα τόσο στο εντός έδρας παιχνίδι με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς την Πέμπτη όσο και στην επίσης εντός έδρας αναμέτρηση με τον Ατρόμητο την Κυριακή.

Κόντης

Οσον αφορά το θέμα του προπονητή, η αλήθεια είναι ότι πλέον στον Παναθηναϊκό έχουν μπει… δεύτερες σκέψεις για τον Χρήστο Κόντη, ο οποίος ήρθε σαν υπηρεσιακός αλλά έχει αλλάξει το πρόσωπο της ομάδας. Ο Σεργκέι Ρεμπρόφ παραμένει στόχος της ομάδας, πλην όμως ο Γιάννης Αλαφούζος αναμένεται να αποφασίσει οριστικά μετά και τα δύο παιχνίδια που έρχονται σε Ευρώπη και Ελλάδα για το αν θα δώσει την ευκαιρία στον Κόντη να μονιμοποιηθεί.