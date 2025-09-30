Η ερώτηση προς το ChatGPT, επιστημονικής φαντασίας αλλά και διπλής… κατεύθυνσης: «Τι θα μπορούσα να αγοράσω με 1,32 δισεκατομμύρια ευρώ;» αλλά προφανώς και «τι δεν θα μπορούσα να αγοράσω με 1,32 δισεκατομμύρια ευρώ». Και όσο για την απάντηση; Και εκείνη ανάλογη της περίστασης. Πώς το διατύπωσε να δεις; «Με τα χρήματα αυτά έχετε την οικονομική δύναμη για να αγοράσετε σχεδόν τα πάντα. Ας πούμε 100+ πολυτελή διαμερίσματα στο Παρίσι, τη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο. Ολόκληρα νησιά στην Καραϊβική ή τη Μεσόγειο. Ουρανοξύστες σε πόλεις σε πρωτεύουσες όπως η Μαδρίτη και το Βερολίνο. Εναν στόλο ιδιωτικών τζετ. Μια συλλογή έργων του Πάμπλο Πικάσο και του Κλοντ Μονέ. Σπάνια διαμάντια κ.λπ. Δεν μπορείτε όμως να αγοράσετε κάποιες κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας. Δεν φτάνουν τα χρήματά σας για να αγοράσετε μια χώρα, έστω μικρή. Ούτε καν τον στρατό της. Οπως δεν μπορείτε να χρηματοδοτήσετε ένα ολόκληρο διαστημικό πρόγραμμα της NASA κ.λπ.».

Σε τι δεν μας ενημέρωσε η σοφία της τεχνητής νοημοσύνης; Σε κάτι πιο πρακτικό. Και 100% ποδοσφαιρικό. Πως αυτά τα χρήματα, το 1,32 δισ. ευρώ, δεν φτάνουν σήμερα για να «καλύψουν» τη χρηματιστηριακή αξία του ρόστερ της Αρσεναλ! Ναι, αυτού του αριστουργήματος που φέρει την υπογραφή του Μικέλ Αρτέτα. Του ίδιου που βάζει τον Ολυμπιακό πρωί – πρωί στο αεροπλάνο για το Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της league phase του Champions League. Και που μαζί υπενθυμίζει στους Ερυθρόλευκους ότι μόλις έφτασε η ώρα να (ξανα)συναντηθούν με την πραγματική ελίτ της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης των καιρών μας. Πόσο κοστολογείται το ρόστερ των Gunners; Με βάση την ιστοσελίδα transfermarkt που αρέσκεται σε αυτή τη διαδικασία, το update του Σεπτέμβρη κάνει λόγο για 1,33 δισ. ευρώ. Το δεύτερο πιο ακριβό ποδοσφαιρικό ρόστερ στον κόσμο πίσω μόνο από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Moneyball

Και μιας και σε αυτές τις περιπτώσεις οι αριθμοί λένε από μόνοι τους μια ιστορία; Μόνος του ο Μπουκαγιό Σάκα (150 εκατ. ευρώ) ή ο Ντέκλαν Ράις (120 εκατ. ευρώ) είναι πάνω από τη χρηματιστηριακή αξία ολόκληρου του ρόστερ του Ολυμπιακού (119,8 εκατ. ευρώ). Πάνω από οκτώ διαφορετικές ομάδες του Champions League για να ξέρουμε τι λέμε. Εκεί σκαρφάλωσαν οι Αγγλοι στην έβδομη σεζόν του Αρτέτα και βελτιώνοντας κάθε λεπτομέρεια προκειμένου να πανηγυρίσουν επιτέλους κάτι μεγάλο: Το πρωτάθλημα της Premier League που μένει αλλού από την (αήττητη με τον σπουδαίο Αρσέν Βενγκέρ) σεζόν 2003-04. Ή βεβαίως το Champions League (έφτασαν στον τελικό του 2006 αλλά έχασαν από την Μπαρτσελόνα του Ροναλντίνιο). Συμπλήρωσαν τρία χρόνια στη σειρά στο Νο2 της Premier League. Πέρσι έφτασαν και ως τους ημιτελικούς του Champions League (αλλά έπεσαν πάνω στην Παρί). Φέτος λοιπόν ξόδεψαν 293.000.000 ευρώ για μεταγραφές. Ακριβώς για να καταφέρουν το παραπάνω βήμα. Και το χρήμα τους έπιασε τόπο. Διότι το ξεκίνημα της σεζόν είναι ήδη εντυπωσιακό: 13 βαθμοί και 12-3 γκολ σε έξι αγωνιστικές σε ένα πρωτάθλημα που μόνη αήττητη έμεινε η Κρίσταλ Πάλας. Αφετηρία με «διπλό» στο Σαν Μαμές κόντρα στην Μπιλμπάο του Ερνέστο, κάτω από… τα άστρα.

Κάποτε στο Μπιλμπάο

Ναι, μιας και οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους: Αυτό το βουνό θα πρέπει να σκαρφαλώσει ο Ολυμπιακός αύριο βράδυ στο Emirates της Hornsey Road. Τη νίκησε την Αρσεναλ τρεις φορές εκεί την τελευταία δεκαετία. Εχει κάποιες από τις καλύτερες αναμνήσεις της σύγχρονης ευρωπαϊκής ιστορίας του εκεί, αλλά σε αυτή την εκδοχή τους οι Gunners έχουν αλλάξει πίστα. Η καλύτερη εκδοχή της τελευταίας 20ετίας. Η ομάδα που έχει στα χέρια του ο Αρτέτα λίγο πριν συμπληρώσει 300 ματς στον πάγκο της. O 43χρονος από το Σαν Σεμπαστιάν που το μόνο βέβαιο είναι πως σήμερα όταν θα δει τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα πέσει στην αγκαλιά του. O πολύς κόσμος δεν το ξέρει. Ηταν ο προπονητής που του έδειξε τον δρόμο για την τεράστια καριέρα του. Οι δρόμοι τους συναντήθηκαν το μακρινό 1996 στην ακαδημία της Αθλέτικ Μπιλμπάο. Ανήκε σε μια τοπική βασκική ομάδα Νέων την Antiguoko (σ.σ. ανέδειξε επίσης τον νυν προπονητή της Ρεάλ, Τσάβι Αλόνσο), ο Αρτέτα και η φήμη του στα 14-15 του ήταν ήδη μεγάλη. Ο Μεντιλίμπαρ ήταν ο προπονητής του τέσσερις φορές την εβδομάδα στην Μπιλμπάο. Και ήταν έτοιμος να υπογράψει ο Αρτέτα. Τον Απρίλη εκείνης της χρονιάς όμως η Antiguoko έπαιξε σε ένα τουρνουά κόντρα στην Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ. Οι Καταλανοί τον είδαν, τον πλησίασαν και προσέφεραν δουλειά στους γονείς του. Και η συνέχεια είναι γνωστή: Ο Αρτέτα έπαιξε για την Μπάρτσα από το καλοκαίρι του 1997. Ο μύθος λέει πως ο Μέντι τότε τον συμβούλευσε πως πρέπει να σκεφτεί το καλύτερο και για εκείνον και για την οικογένειά του…

Αλλο η φιλία…

Φυσικά άλλο η φιλία, άλλο η δουλειά. Και ο Ουνάι Εμερι κολλητός του είναι – και πρώην προπονητής της Αρσεναλ – αλλά ενάμιση χρόνο πριν στους ημιτελικούς του Conference League, του έδωσε και κατάλαβε. Τέσσερα γκολ στο Μπέρμιγχαμ και δύο στο Καραϊσκάκη στα… έξι βήματα κόντρα στην Αστον Βίλα. Και ήταν και εκείνη στα καλύτερά της. Και ήταν ξανά τεράστιες οι οικονομικές διαφορές. Ο Μεντιλίμπαρ όμως και ο Ολυμπιακός σε αυτό το επίπεδο λογικά θα παίζουν πάντα με τα μαύρα.

Ολο και κάπως θα έχει σχηματίσει το πλάνο του ο 65χρονος.

Χωρίς Ροντινέι

Εστω αν ανάμεσα στα άλλα δεν θα μπορεί να υπολογίζει και στον Ροντινέι που δεν θα μπει στο αεροπλάνο για το Λονδίνο.

Ο Βραζιλιάνος γνωστοποίησε στους φίλους του Ολυμπιακού μέσω ανάρτησής του στο Instagram ότι δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί και υποσχέθηκε παράλληλα ότι θα επιστρέψει σύντομα στα γήπεδα.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Είμαι εδώ μόνος και σκεπτικός, δεν είμαι καλά, πολλά πράγματα περνούν από το μυαλό μου. Πολλοί άνθρωποι μου στέλνουν μηνύματα ρωτώντας τι συμβαίνει και δεν παίζω. Δυστυχώς είμαι τραυματίας και νιώθω πόνο που με εμποδίζει να είμαι 100% έτοιμος να αγωνιστώ.

Σε σχεδόν 3 χρόνια στον Ολυμπιακό είναι η πρώτη φορά που θα χρειαστεί να λείψω, αλλά έχω ήδη ξεκινήσει τη θεραπεία μου και σύντομα θα επιστρέψω ακόμα πιο δυνατός για να δώσω τη ζωή μου για αυτόν τον σύλλογο που έχω την ευχαρίστηση να εκπροσωπώ.

Ζητώ από όλους όσοι με στηρίζουν θετική ενέργεια και θα επιστρέψω σύντομα. Εχω παίξει σε πολλούς αγώνες κάνοντας ενέσεις γιατί νιώθω πολύ πόνο, φυσιολογικό για έναν παίκτη που κάνει τα πάντα για να βοηθήσει την ομάδα και τον σύλλογο, αλλά τώρα είναι ένας πόνος που με ενοχλεί πολύ και αν συνεχίσω να το πιέζω, μόνο χειρότερο θα γίνει.

Ζητώ συγγνώμη για αυτή τη στιγμή που θα μείνω εκτός, αλλά θα συνεχίσω να δουλεύω σκληρά και με ένα χαμόγελο στο πρόσωπό μου για να επιστρέψω 100%. Υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούμε να ελέγξουμε και δεν καταλαβαίνουμε, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα έρθουν κι άλλες υπέροχες στιγμές. Είμαι Ολυμπιακάρα, σε αγαπώ Ολυμπιακέ».

Απών, από το Emirates θα είναι και ο Ρομάν Γιάρεμτσουκ. Αντίθετα κανονικά θα ταξιδέψει ο Λορέντσο Σιπιόνι. Και όπως μοιάζει να ταιριάζει στο πλάνο; Μη βρεθεί απευθείας και στην ενδεκάδα αύριο. Αλλά για αυτά εκκρεμεί μια προπόνηση…