Η βελόνα του Νίκου Ανδρουλάκη «έδειξε» στο 2027 και στην εθνική κάλπη για την προσπάθεια που γίνεται στο ΠΑΣΟΚ – και, από τη Χίο, ο προέδρος του ΠΑΣΟΚ δεν έστειλε μόνο μηνύματα για τον χρόνο που αυτή (και, κατ’ επέκταση, ο ίδιος) θα κριθεί, αλλά προσδιόρισε με περισσότερες λεπτομέρειες τη στάση που θα τηρήσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης τις μέρες των διερευνητικών, αν δεν είναι πρώτο. Περιγράφοντας τον τρόπο που η ψαλίδα μεταξύ της ΝΔ και του κόμματός του έχει μειωθεί αισθητά την τελευταία τετραετία, ο Ανδρουλάκης έδωσε κι άλλο σήμα, δείχνοντας «δεύτερη Κυριακή»: «Πιστεύω ότι ο χρόνος που απομένει μέχρι τις εκλογές, μπορεί να είναι χρόνος ανατροπής. Και να πάμε την πρώτη Κυριακή σε μια αλλαγή, η οποία αν δεν έρθει την πρώτη Κυριακή, θα έρθει τη δεύτερη Κυριακή. Πρέπει να αλλάξει κυβέρνηση η χώρα», τόνισε χαρακτηριστικά. «Αυτό που συμβαίνει είναι πραγματικά προσβλητικό και μπορεί να μας οδηγήσει και σε νέες περιπέτειες στο μέλλον. Χρειάζεται μια κυβέρνηση που σέβεται τους πόρους και τους κόπους του ελληνικού λαού», επεσήμανε, ενώ αναφέρθηκε και στον Κυριάκο Μητσοτάκη: «Η χώρα χρειάζεται πρωθυπουργό που σέβεται τους θεσμούς, που λειτουργεί με διαφάνεια».

Τέλος στα σενάρια για συνεργασία

Η συγκεκριμένη αναφορά τοποθετεί το ζήτημα των συνεργασιών σε πολύ πιο συγκεκριμένη βάση. Στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ξεκαθάρισε πως δεν θα συμμαχήσει με τη ΝΔ αν το κόμμα του βγει πρώτο, στέλνοντάς της στην αντιπολίτευση. Η πρόθεση είναι αυτό να συμβεί στην πρώτη κάλπη που θα στηθεί, εξήγησε χθες. Αν όμως κάτι τέτοιο δεν επιτευχθεί, αν δηλαδή το ΠΑΣΟΚ δεν πετύχει τον στόχο της πρωτιάς, η αναφορά σε «δεύτερη Κυριακή», δηλαδή σε διαδοχική εκλογική αναμέτρηση, δείχνει πως ο Ανδρουλάκης έχει αποφασίσει να μη συμμετάσχει σε κυβέρνηση συνεργασίας με τη ΝΔ ούτε σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ έρθει δεύτερο – δυσκολεύοντας έτσι, με βάση τα μέχρι τώρα νούμερα των δημοσκοπήσεων, τον σχηματισμό κυβέρνησης. Αφενός, με αυτόν τον τρόπο η Χαριλάου Τρικούπη μεταμορφώνει τον στόχο της πρωτιάς σε έναν στόχο πιο ρεαλιστικό με βάση τις έρευνες που έχουν ως τώρα δει το φως της δημοσιότητας. Αφετέρου, «τελειώνει» τους σχετικούς ψιθύρους που κυκλοφορούν τριγύρω στα πολιτικά γραφεία για την πιθανότητα το ΠΑΣΟΚ να «ενδώσει» σε ένα πρασινογάλαζο κυβερνητικό σχήμα για χάρη της σταθερότητας, ακόμα κι αν σήμερα το αρνείται. Αυτή η νέα διατύπωση, εμμέσως, απαντάει και στις φωνές που ακούγονται στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ από στελέχη που θεωρούν πως η προφορική δέσμευση δεν είναι αρκετά σαφής, πως η διακήρυξη της μη συνεργασίας με τη ΝΔ πρέπει να καθαρογραφεί σε συνεδριακή απόφαση ώστε να είναι δεσμευτική για όλους.

Προετοιμασίες για το Συνέδριο

Μπορεί αυτή η τακτική να χαλαρώσει την εσωτερική ένταση που υπάρχει και, ανάλογα την εποχή, βγαίνει στην επιφάνεια περισσότερο ή λιγότερο; Από τη μια πλευρά, ο Ανδρουλάκης ανοίγει για πρώτη φορά τα χαρτιά του στο πολιτικό ζήτημα των συνεργασιών, περιγράφοντας με περισσότερη σαφήνεια ένα θέμα που απασχολεί τα στελέχη όλων των τάσεων, τουλάχιστον δύο εκ των οποίων έχουν διατυπώσει τη θέση τους δημόσια. Από την άλλη, η εκκρεμότητα των αρχαιρεσιών για νέα όργανα, που θα προκύψουν από το συνέδριο, παραμένει – ο ακριβής χρόνος του δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί, η πρόθεση είναι να γίνει μέχρι το τέλος του 2025 και όλοι ετοιμάζονται γι’ αυτό.