Δρομολογούνται με παραγγελία της εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας οι διαδικασίες για την εκταφή του γιου τού Πάνου Ρούτσι (φωτογραφία), ενός εκ των 57 θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών. Την ώρα που ο πατέρας του θύματος βρίσκεται στη 12η μέρα απεργίας πείνας συνεχίζοντας τον αγώνα του για τη δικαίωση της μνήμης του παιδιού του, έγινε γνωστό ότι οι αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές στη Λάρισα έκαναν δεκτό το αίτημα για εκταφή του παιδιού τού Πάνου Ρούτσι. «Δεν δέχομαι τίποτα από αυτά. Συνεχίζουν να μας κοροϊδεύουν. Είμαι εδώ και θα συνεχίσω τον αγώνα μέχρι τέλους», ήταν η πρώτη αντίδραση του Π. Ρούτσι όταν ενημερώθηκε για τις εξελίξεις. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγγελέας μελετά και τα αιτήματα των άλλων συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος που ζητούν την εκταφή των δικών τους ανθρώπων για να μη μείνει καμία αμφιβολία ούτε ως προς την ταυτοποίηση ούτε ως προς τα αίτια θανάτου τους.

Τις επόμενες ώρες, η αρμόδια εισαγγελέας αναμένεται να έχει αποφασίσει και για τα άλλα αιτήματα που έχουν υποβάλει η Μαρία Καρυστιανού, ο Παύλος Ασλανίδης και ο Χρήστος Κωνσταντινίδης. Η ικανοποίηση των αιτημάτων αυτών, με τη σφραγίδα της Δικαιοσύνης, όπως έλεγαν δικαστικές πηγές στα «ΝΕΑ», δεν επηρεάζει τις διαδικασίες για την έναρξη της δίκης, επισημαίνοντας ότι κατά την εκταφή των σορών οι συγγενείς των θυμάτων θα μπορούν ενδεχομένως, εκτός από την ταυτοποίηση των δικών τους ανθρώπων, να διορίσουν και τεχνικούς συμβούλους προκειμένου να ερευνηθούν και άλλα κρίσιμα ζητήματα, και τις πραγματογνωμοσύνες να τις προσκομίσουν στο δικαστήριο, όταν φτάσει η ώρα της δίκης, όπου εκεί θα κριθούν και θα αξιολογηθούν όλα ανεξαιρέτως τα αποδεικτικά στοιχεία.

Νωρίτερα, πάντως, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας με επίσημη ανακοίνωσή του τόνισε ότι όλα τα αιτήματα που «αποβλέπουν σε εξακρίβωση και πιστοποίηση της ταύτισης ή μη του DNA των σορών, που παραδόθηκαν, προς ταφή, κατά τη διάρκεια της αυτεπάγγελτης προανάκρισης, με το DNA των ήδη αιτούντων την εκταφή προσώπων, μελετώνται και πρόκειται σύντομα να απαντηθούν από τους αρμόδιους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, κατά τον λόγο της αρμοδιότητάς τους».