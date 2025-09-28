Το πρόσφατο δημοσίευμα στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» από τον κ. Τάσο Γιαννίτση, με εξέπληξε και με στενοχώρησε, διότι ήξερα τον κ. Γιαννίτση ως έναν πολύ σοβαρό ακαδημαϊκό και πολιτικό που είχε κερδίσει την εκτίμησή μου, όταν ήμουν διευθυντής στην EUROSTAT. Δεν θα έπρεπε να αγνοεί ο αγαπητός κ. Γιαννίτσης, δύο βασικά νομοθετήματα της ΕΕ (μεταξύ πολλών άλλων), που θεσπίσθηκαν μετά την ίδρυση της ΟΝΕ με στόχο, αφενός μεν την ανεξαρτησία των Εθνικών Στατιστικών Υπηρεσιών από κυβερνητικές παρεμβολές για αλλοίωση στοιχείων, (2015/759 της 29ης Απριλίου 2015) αφετέρου δε, τη δημιουργία ενός πλαισίου μεθόδων, διαδικασιών και ελέγχων για την εξασφάλιση της ποιότητας των στοιχείων που δημοσιεύονται (Απόφαση 235/2008/CE).

Σήμερα μετά τις ανωτέρω αλλαγές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα Εθνικά Στατιστικά Συστήματα λειτουργούν ανεξάρτητα υπό τη διεύθυνση ειδικών επιστημόνων που επιλέγονται για τις γνώσεις τους και τις ικανότητές τους.

Το να κατηγορείτε την ΕΛΣΤΑΤ για παραποίηση στοιχείων, («παιχνίδια αριθμών ή άλλο») αγνοώντας τη μεθοδολογία, εσείς ένας ακαδημαϊκός και πολιτικός με καριέρα και εμπειρία στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μόνο που επιτυγχάνετε είναι να δημιουργήσετε σύγχυση σε επενδυτές που δεν είναι γνώστες του ευρωπαϊκού κεκτημένου βλάπτοντας έτσι την ίδια τη χώρα μας, καθώς επίσης και τους ψηφοφόρους που εύκολα φανατίζονται.

Μάλλον παρασυρθήκατε από την εμπειρία σας το 1999 ως σύμβουλος του τότε πρωθυπουργού, όταν ο έλεγχος από τα στελέχη της ΕΥΡΩΣΤΑΤ απέρριψε τα προτεινόμενα στοιχεία Εθνικού Χρέους, ως μη αληθή, διότι υπέκρυπταν π.χ. όλο το χρέος που δημιούργησαν οι κρατικοποιήσεις πολλών μεγάλων επιχειρήσεων και την ανάγκη δανεισμού για τη συντήρησή τους. Βλέπετε όταν δανείζεσαι υπάρχουν και οι δανειστές που αναφέρουν. Δεν θέλω να σας θυμίσω πως το πλήρωσαν εκατομμύρια Ελληνες με την τότε κρίση του χρηματιστηρίου.

Ο πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ σας έδωσε μια πολύ εμπεριστατωμένη εξήγηση, στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, που πιστεύω ότι θα σας επιτρέψει να αναθεωρήσετε τη θέση σας.

Ο Φώτης Νανόπουλος είναι καθηγητής και πρώην διευθυντής της Eurostat (1983-2004)